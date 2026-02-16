“La casa de los espíritus”: la adaptación del libro de Isabel Allende se estrenará en abril

Conmemorando 42 años desde la primera edición de "La Casa de los Espíritus", Alfonso Herrera y Nicole Wallace se convierten en Esteban Trueba y Clara del Valle. Foto: Cortesía Amazon Prime

La serie ‘La casa de los espíritus’, la primera adaptación en español para la televisión de la novela de Isabel Allende, se estrenará el 29 de abril en 240 países, según anunció este 16 de febrero Prime Video durante la 76° edición de la Berlinale.

“La casa de los espíritus” es una saga familiar de ocho episodios que comprende un periodo de medio siglo, centrado en tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba) en un país conservador de Sudamérica moldeado por la lucha de clases, la agitación política y la magia.

Los roles principales serán intepretados por Alfonso Herrera, en el papel de Esteban Trueba, patriarca de la familia caracterizado por la agresividad y violencia de su carácter; y Nicole Wallace, que le dará vida a la mítica Clara del Valle, esposa de Trueba.

El elenco también reúne a figuras como Dolores Fonzi, Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim, Maribel Verdú, Pablo Macaya, Antonia Zegers, Amparo Noguera, Catalina Saavedra, Nicolás Francella, Pedro Fontaine, Juan Pablo Raba, entre muchos otros.

La serie tiene entre sus productoras ejecutivas a la actriz Eva Longoria y a la propia autora del libro, por lo que el público ha generado expectativas en que la producción que se mantendrá fiel a la obra original. Además, la serie ha sido íntegramente rodada en Chile.

La producción de Prime Video llega tras la adaptación al cine de la novela en 1993, película que protagonizaron los ganadores del Oscar Meryl Streep y Jeremy Irons.

Los primeros tres capítulos de la serie se proyectaron este lunes en el certamen berlinés, dentro de la sección Berlinale Special Series.

Sobre el libro

“La casa de los espíritus” fue publicada en 1982 por Isabel Allende y, hoy en día, se ha posicionado como una de las novelas fundamentales dentro del canon literario latinoamericano. El recorrido intergeneracional por las experiencias de la familia Del Valle se articula como una forma de narrar, desde lo cotidiano y lo íntimo, la historia de todo un país.

La fuerza de las figuras femeninas, la descripción de distintos contextos sociales y la inclusión del denominado “realismo mágico” convirtieron a esta novela en una de las más recordadas de la región. Además, esta adaptación se suma a otras producciones que han retomado los clásicos literarios latinoamericanos, como “Cien años de soledad”, “Juan Rulfo”, “Delirio” o “La Vorágine”.