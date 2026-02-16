Murió Antonio Samudio, exponente del arte contemporáneo en Colombia

El artista Antonio Samudio expresó su interés por lo femenino en muchas de sus obras.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este 15 de febrero falleció el artista Antonio Samudio. El maestro dejó un legado en el mundo de la pintura y el grabado, convirtiéndose en uno de los referentes del arte contemporáneo en Colombia.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por medio de su cuenta de Instagram. “Hoy despedimos a Antonio Samudio con tristeza, pero también con una profunda gratitud por todo lo que nos dejó. Su arte, su sensibilidad y su manera de mirar el mundo marcaron a quienes tuvimos la fortuna de conocer su obra y su espíritu creativo”.

Samudio nació en 1932 en Bogotá. Su formación artística empezó en Buenos Aires, entre 1956 y 1957, donde estudió Pintura y Dibujo. Posteriomente continuó con la carrera de Bellas Artes en la Universidad Nacional de Colombia.

La obra de Samudio atravesó distintas facetas temáticas y técnicas. El artista mostró un fuerte interés por la figura humana y, particularmente, por lo femenino, desde el erotismo y la sensualidad. “Ellas están llenas de color; la mujer es un ser exquisitamente lleno de formas en su vestuario y en su color”, manifestó en una entrevista con El Tiempo.

Otros de los temas recurrentes en sus creaciones eran los bodegones, la naturaleza y las escenas cotidianas, explorando a través de ellas los distintos matices de la condición humana, desde la alegría hasta la soledad. También recurrió al humor y la ironía como un acercamiento crítico a distintas realidades sociales y políticas.

El maestro bogotano fue reconocido como un gran colorista por diversos críticos. Su estilo se caracterizó por mezclar colores expresivos con ciertos tonos grisáceos, creando así una paleta única para cada una de sus pinturas. “No hay un artista que tenga los colores ni combinaciones que él hace”, afirmó su hija, Patricia Samudio.

Sus aportes al grabado enriquecieron el uso de esta técnica, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de la gráfica en la región. Desde el buril, la xilografía y el linóleo hasta la litografía, el aguafuerte, la punta seca y la mezzatinta, el maestro probó todas las posibilidades que el grabado le ofrecía, revolucionando para siempre este tipo de arte

“Nuestro pintor y gran colorista es a la vez de la creencia de que el grabado es además un arte que dista mucho de ser menor, y que más bien es un territorio propicio para ejercer la crítica social, como lo supo Goya en una España tenebrista y como lo supieron en Colombia Carlos Correa o Augusto Rendón”, declaró Juan Manuel Roca, crítico de arte y periodista.

Samudio participó en distintas bienales y exposiciones internacionales, tanto a nivel individual como colectivo, lo que llevó su obra a países como España, México, Perú, Chile, Venezuela y Estados Unidos.

Entre los referentes del maestro se encontraban a Fernando Botero, Alejandro Obregón y Carlos Rojas. Gran parte de su trabajo fue desarrollado en dos talleres independientes: uno dedicado a la pintura y otro al grabado.

Samudio rara vez concedía entrevistas; sin embargo, algunas de sus declaraciones permiten vislumbrar la relación que mantenía con el arte: “Uno no puede describir qué es el arte porque con los años se olvida todo. Cuando empecé, quería representar lo que veía, pero pronto me di cuenta que pintar y grabar son cosas graves”.

LGM Galería, entidad con la que trabajó durante años, lamentó su fallecimiento y destcaron “la sensibilidad, el rigor y una profunda reflexión sobre la imagen y la memoria” que marcaron cada una de sus creaciones.

El maestro dejó un legado invaluable para el arte contemporáneo colombiano. Sus aportes marcaron un precedente de innovación en Latinoamérica y su obra seguirá siendo un referente atemporal para la pintura y el arte gráfico de la región.