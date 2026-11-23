Fue muy especial porque estaba en la casa de mis papás y era el doble de emocionante porque los tenía ahí al lado para abrazarlos, y se sumó que mi hija también estaba de vacaciones en Cali. Hubo abrazos, besos y llanto. Fue mucho más emocional porque la caricatura con la que gané está ligada a la familia.

Estaba muy tranquila. Normalmente esas ceremonias me parecen tediosas, pero estaba expectante y muy nerviosa. Creo que todos los que estábamos ahí estábamos muy nerviosos. Además, las palabras y discursos que escuché fueron muy interesantes. Cuando me llamaron, creo que se me cerró todo el cerebro. No recuerdo qué dijeron, ni quien estaba al lado. Yo solamente camine, como poseída por la alegría. Recuerdo que tenía una sonrisa muy grande. Estaba muy feliz.

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Hablemos ahora sobre "Laberinto", la caricatura por la cual ganó el premio.

La caricatura nació de un evento real. A mi papá le dio un accidente cardiovascular (ACV) en diciembre y yo lo fui a cuidar al hospital. Estábamos en urgencias y en diciembre hay muchas enfermedades respiratorias en Cali por la feria o por el clima, no estoy segura. La sala de urgencias estaba llenísima, no había cama y nos tocó ponerlo en una camilla, yo tuve que dormir en el suelo. Fue muy angustiante porque no sabía qué iba a pasar. La incertidumbre y la frustración te invaden desde el momento que entras, pero no sabes qué camino se va a seguir porque también depende de los tiempos de la gente y qué tan ocupado está el sistema. Puede convertirse en una tortura. Estaba con él en una urgencia y teníamos que entrar ahí, atravesar eso y vivirlo. Reflexioné sobre cómo los hospitales también son laberínticos. Pensé en narrar eso, aunque también era una denuncia por lo que habíamos sufrido y nosotros no estábamos en la peor de las situaciones. Había gente en los pasillos, era una escena muy triste.

La caricatura se publicó el 31 de diciembre, ¿en qué momento empezó a desarrollarla?

El trabajo con la caricatura es diario, es muy del momento. Normalmente estoy atenta a los sucesos que están pasando de actualidad, política nacional y mundial. Pero esas ideas se tienen que materializar durante el día en tu cabeza para luego dibujarlas. Pensé que, aunque seguro habían cosas para decir, esto es un dolor que sufren muchas personas, si no todos, o, por lo menos, la mayoría. Quería conectarme con todas esas personas diciéndoles: "Mira, estamos viviendo esto todos". Quería como retratar esa sensación que tenía de estar perdida y angustiada en esa sitación.

¿Cómo describiría su proceso creativo?

Siento que tengo tres maneras de empezar una caricatura. Una es la que comenté hace un momento: estar atenta a las noticias y luego de tomar esa idea y crear entonces la tira, sea humorística, satírica, muda u otra. Yo le digo a mi esposo que trabajo todo el día todos los días porque mi cabeza siempre está maquinando imágenes e ideas cuando me cuentan cosas o cuando las leo. La segunda sería conversando con la gente. Por eso me encanta tanto pasar tiempo con amigos, tomar café y discutir cosas, porque de ahí sale el humor. Los colombianos usamos mucho el humor para mitigar un poco el horror de este país y las cosas que nos pasan. En medio de esas conversaciones salen buenas ideas y las anoto. Algunas veces les robo frases y termino dibujándolos. La tercera forma es un proceso completamente contraintuitivo y contrario a lo que he dicho. No siempre lo uso, pero en ocasiones empiezo a dibujar temas y dejo que inconscientemente algo pase. Empiezo a dibujar y sale algo y de ahí sale algo con lo que puedo hacer una reflexión.

¿Cómo desarrolló el humor con el que ha abordado ciertas temáticas o situaciones?

Creo que todos heredamos como un sentido del humor familiar. La primera capa del sentido del humor se hereda un poco de las familias, luego de su país. Encuentras estilos de humor diferentes, creo. En cada país hay estilos de cosas de las cuales reírse. Los colombianos creo que nos reímos de manera muy sencilla. Más adelante, cuando esto se convirtió en mi profesión, la manera de seguir desarrollando el humor fue estar muy atenta e ir satirizando en mi cabeza las cosas, riéndome yo misma a veces, como un ejercicio mental enfocado, encauzado a que el resultado sea algo de lo que la gente se ría. Porque normalmente, la verdad, yo no me siento tan chistosa.

¿Cómo fueron sus inicios en la caricatura?

La verdad nunca lo había pensado. Soy dibujante, lo toda la vida y he expresado ese gusto por el dibujo en ilustraciones y en pinturas. La caricatura, básicamente, me atropelló. Yo hice un perfil para buscar trabajo como ilustradora, puse mi material y no pasó nada. Entonces decidí, como en un ataque de locura, hacer un dibujito bastante chistoso de mí, muy lejano al estilo que hacía en mis ilustraciones, burlándome de mí. Y ocurrió un milagro: la gente empezó a seguirme. Entonces decidí hacer otro y la gente se siguió riendo, y luego otro, y luego otro. Ese oficio me llegó como de la nada. Yo lo abracé amorosamente hace muchos años porque encontré una manera de expresarme. Es divertido poder decir las cosas con el humor gráfico. Después pensé en convertir esto en más que algo con lo que me divertía y lo volví mi trabajo.

Este año se cumplieron 10 años desde que comenzó a publicar en El Espectador. ¿Qué ha representado para usted esta década?

Ha representado una conexión mucho más directa con la realidad del país. Antes de ser caricaturista, aunque tenía una idea de que pasaban cosas, no estaba tan involucrada. Y es duro ver todas las cosas que pasan. Al mismo tiempo, después de 10 años ya te das cuenta que son unos ciclos que se repiten y que podrías coger una caricatura de hace 10 años y funciona ahora. Perfectamente, cambian los personajes, hay unos más chistosos que otros y unos más malignos también. Lo que cambió en mí fue estar mucho más enterada y más en profundidad de lo que pasa en el país.

¿Cuáles han sido algunas de las viñetas, además de "Laberinto", que han marcado esta década?

Hace poco estaba haciendo mi archivo, estaba simplemente sacándolo de mi iPad para ponerlo en un lugar seguro. Me di cuenta de que tengo una memoria muy frágil y entonces me volví a reír de todas las tiras. No tengo una memoria reciente de alguna viñeta que me haya marcado mucho. Recuerdo que hice una de Petro cuando empezó un rifirafe con Trump por Twitter, que parecía como dos viejitos gritándose. Petro decía que tenía dignidad y respeto, algo así. Me imaginé que nosotros somos un país, comparado con Estados Unidos, pequeño en poder y economía, frente a semejante monstruo de poder dirigido por Trump. Entonces lo dibujé como si la corbata de Trump, que siempre es muy larga, lo estuviera tapando y él aún así, pequeñito, pedía esa dignidad y ese respeto. Esa la tengo en la cabeza como memorable. Hace poco hice unas con el tema de los balones del presidente Abelardo de la Espriella, donde está la muerte, pero desde cabeza tiene un balón de Abelardo y en la mano una calavera. La reflexión creo que ahí estaba implícita.

¿Cuáles son las características más importantes que alguien que quiera dedicarse a este trabajo debe tener?

Le primera es tener mucha curiosidad y que se tome las cosas de manera relajada, al final, de ahí viene el humor. Creo que si uno es una persona muy rígida, le costaría más reírse de las cosas, así sean malas. Adicionalmente, la constancia es algo fundamental para este oficio, porque enfrentarse a la necesidad de hacer algo cada día necesita un buen gimnasio mental e intelectual.

¿Cómo ejercita su curiosidad en un mundo que por el mundo digital está perdiendo esa papacidad?

Me considero una persona de esta época con las redes sociales y, aunque están diseñadas para ser adictivas, he encontrado también ahí fuentes de inspiración últimamente. La mejor manera que he encontrado para ser más creativa y encontrar ideas es salir de la casa, que es algo que tengo que obligarme a hacer porque soy una persona que vive muy encerrada en su rutina y en su casa. Encontrarme con otras personas, ir a eventos culturales, salir a tomar cafés, ir a visitar a mi familia, es una fuente de inspiración. También me gustan mucho los cómics, de ahí me alimento bastante. Cada vez que puedo me compro uno. Tengo varios que no he leído.

¿Cuál es su cómic favorito?

Me fascina "La levedad", de Katherine Meurisse. Ella fue una de las sobrevivientes del ataque contra Charlie Hebdó y en el libro narra cómo fue para ella salvarse por una cosa del destino, porque se levantó tarde o algo así, y cómo fue para ella transitar el duelo y el trauma de que todos sus compañeros fueran asesinados. El libro tiene muy buen humor, pero también tiene un lado que habla del arte y creo que eso fue lo que la salvó: la belleza.

¿Cuál es la importancia de que haya mujeres caricaturistas en Colombia?

Es importante que la visión de las mujeres esté en todo lado, incluyendo el humor. Somos la mitad, si no un poco más, de la población y necesitamos tener esa misma proporción en expresión y voz en el mundo. De hecho, "Laberinto" tiene que ver con que es una mujer en un rol de cuidado y habla de que necesitaba ser una mujer la que tuviera que vivir eso en carne propia para también poderlo decir y expresar. Por eso es tan importante.

¿Cuál cree que es el rol de la caricatura en el momento que vive Colombia actualmente?

El humor cumple una función de comunicación muy importante porque se entienden más las cosas, cuando las expresas de manera sencilla. Tú podrías leerte un libro entero sobre la desigualdad, pero, a veces, un solo dibujo, incluso sin palabras, te dice mucho más y te hace ver rápidamente el concepto que quieres expresar o decir. Siento que por eso llega mucha más gente. Necesitamos ese tipo de expresión para que la mayoría de la gente pueda ver cosas o ideas que son importantes para todos. El humor, además, hace que haya más recordación. Es una cosa muy especial porque necesita atención. Por esa razón, esos conceptos se quedan un poco más en ti.

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