“La hice en medio de un momento difícil. A mi papá le dio un ACV en diciembre y fue tremendo, nos tocó atravesar el sistema de salud…

Cuando Cecilia Ramos Valencia, conocida como La Ché, dibujó “Laberinto”, atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Su padre había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) en diciembre y ambos tuvieron que enfrentarse a las dificultades del sistema de salud colombiano. De esa experiencia nació una caricatura que, casi un año después, le valió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2026.

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“La hice en medio de un momento difícil. A mi papá le dio un ACV en diciembre y fue tremendo, nos tocó atravesar el sistema de salud quebrado de este país. En la viñeta quise expresar la sensación que tenía de ‘¡Vamos, papá! Nos toca enfrentar esto a los dos’”, relató Ramos a El Espectador.

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La caricatura, publicada el 31 de diciembre de 2025, convirtió esa experiencia personal en una representación de las dificultades que enfrentan los pacientes y sus familias para acceder a los servicios de salud. Para el jurado, la metáfora del laberinto permitió expresar, mediante un recurso gráfico sencillo, el sentimiento ciudadano frente al funcionamiento del sistema.

El reconocimiento tiene, además, un significado especial para Ramos: en 2026 cumple diez años de publicar sus caricaturas en El Espectador, medio al que llegó en 2016. Recibir el premio por una viñeta relacionada con la enfermedad de su padre hizo que la noticia fuera particularmente emotiva.La caricaturista también encontró en esa experiencia una reflexión sobre el cuidado y el papel de las mujeres. Durante la enfermedad de su padre observó que quienes acompañaban a los pacientes en los hospitales eran, principalmente, mujeres. Esa realidad terminó por darle a su trabajo una dimensión distinta.

“Por eso es importante que las mujeres también tengamos un espacio para decir las cosas, para poder hablar desde nuestra experiencia y no a través de los ojos de alguien más”, afirmó.

Cecilia Ramos, conocida como La Ché, durante la ceremonia de premiación. Foto: Gustavo Torrijos

El jurado destacó la capacidad de Laberinto para contar una historia y provocar una reflexión mediante la ironía. En su fallo, señaló que la obra consigue representar la tragedia del sistema de salud colombiano y la inconformidad ciudadana que genera.El premio a La Ché fue uno de los dos reconocimientos que recibió El Espectador durante la edición 51 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, cuya ceremonia se realizó este 18 de noviembre en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. El otro galardón fue para Tola y Maruja, mientras que Caracol Televisión obtuvo tres premios en categorías audiovisuales.

Tola y Maruja: la sátira como una forma de abordar la guerra

Carlos Mario Gallego Arango y Crisanto Alonso Vargas Ramírez, conocidos como Tola y Maruja, fueron reconocidos en la categoría de Humor – Texto por “Gaza Plaza”, una columna publicada el 12 de octubre de 2025.

El texto aborda la guerra en Gaza, la actuación de Estados Unidos y la mirada económica que algunos han proyectado sobre esos territorios mediante posibles desarrollos inmobiliarios. Los autores relacionan estos asuntos con Colombia a través de la sátira, un recurso que les permite acercar al lector a un conflicto internacional desde referencias propias de su contexto.

Carlos Mario Gallego Arango y Crisanto Alonso Vargas Ramírez, conocidos como Tola y Maruja, subieron al escenario vestidos como sus personajes. Foto: Gustavo Torrijos

En la valoración del jurado, el mérito de la columna está precisamente en esa capacidad de establecer asociaciones inesperadas para cuestionar la violencia y los intereses comerciales que rodean el conflicto.El fallo también destacó la continuidad del trabajo de Tola y Maruja, quienes, a través de sus columnas, han mantenido una forma de humor político que utiliza la exageración, la ironía y la crítica de la actualidad.

Así, los dos premios obtenidos por El Espectador reconocieron trabajos que recurren a lenguajes distintos —la caricatura y la sátira escrita— para examinar asuntos que van desde las dificultades del sistema de salud colombiano hasta las consecuencias de una guerra fuera del país.

Los tres reconocimientos para Caracol Televisión

Caracol Televisión recibió tres premios por trabajos que abarcan el periodismo investigativo, la noticia y la entrevista. Dos de los galardones estuvieron relacionados con investigaciones de Ricardo Calderón Villegas.

En la categoría de Noticia – Video, Calderón fue reconocido por “Los colombianos que espiaban para Rusia”, publicado el 13 de octubre de 2025.

La investigación reconstruyó una serie de ataques ocurridos en ciudades europeas y la presunta participación de ciudadanos colombianos que habrían trabajado para servicios de inteligencia rusos. El trabajo conectó acontecimientos ocurridos fuera del país con personas de nacionalidad colombiana y con las operaciones que el jurado identificó dentro de la llamada “guerra híbrida rusa”.

Para los evaluadores, uno de sus principales méritos fue reconstruir los acontecimientos, identificar a tres colombianos acusados de participar en esas operaciones y ofrecer el contexto necesario para comprender un fenómeno internacional.

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Ricardo Calderón Villegas fue director de la Revista Semana. Foto: Gustavo Torrijos

El segundo reconocimiento para Calderón llegó en la categoría de Periodismo Investigativo – Video, esta vez junto con Johanna Álvarez Quintero, por “Los archivos secretos de Calarcá”.

La investigación, revelada en noviembre de 2025, se basó en documentos, correos electrónicos, fotografías y otros materiales incautados en 2024 a integrantes de las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá.

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El trabajo periodístico examinó el contenido de esos archivos y expuso señalamientos sobre presuntas relaciones entre integrantes de las disidencias y funcionarios del Estado. Entre sus revelaciones aparecieron comunicaciones que mencionaban a miembros del Ejército y de los organismos de inteligencia, así como conversaciones relacionadas con otros jefes disidentes.

Ricardo Calderón Villegas y Johanna Álvarez Quintero durante la ceremonia de premiación. Foto: Gustavo Torrijos

La investigación exigió un proceso de rastreo, revisión documental y contraste de fuentes. Sus hallazgos provocaron cuestionamientos institucionales y dieron lugar a investigaciones sobre el contenido de los archivos.

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El jurado reconoció el trabajo por su rigor documental y por las dificultades que enfrentó el equipo periodístico tras su publicación. En el fallo también se hizo referencia a la repercusión política de las revelaciones y a los cuestionamientos que recibió la investigación desde el Ejecutivo.

La historia de una jueza que tuvo que abandonar Colombia

El tercer premio de Caracol Televisión fue para María Elvira Arango Prado y Silvia Santamaría Ortiz, reconocidas en la categoría de Entrevista – Video por “La juez valiente”.

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El trabajo recupera la historia de Martha Lucía González, quien ejerció como jueza de orden público en 1988, cuando investigó y ordenó la captura de narcotraficantes. Su labor la convirtió en blanco de amenazas de muerte y, después del asesinato de su padre en 1989, tuvo que abandonar Colombia.

La entrevista reconstruye esa trayectoria y las consecuencias que tuvo para González enfrentarse a estructuras del narcotráfico desde la justicia. Su historia permite volver sobre la violencia contra quienes investigaban esos delitos y sobre el exilio como una de sus consecuencias.

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María Elvira Arango Prado y Silvia Santamaría Ortiz hacen parte del programa Los Informantes de Caracol Televisión. Foto: Gustavo Torrijos

El jurado destacó tanto el testimonio de González como el trabajo de María Elvira Arango para conducir la conversación y contextualizarla mediante recursos audiovisuales.El reconocimiento pone de relieve una forma de periodismo que, a través de la entrevista, recupera experiencias personales relacionadas con acontecimientos de la historia colombiana y permite examinarlos desde el presente.

La edición 51 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar contó con un jurado integrado por Jonathan Bock, Juan Pablo Ferro, Ximena Forero, Catalina Gómez, Omar Rincón y Ricardo Silva, bajo la presidencia de Margarita Martínez.

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Los cinco trabajos reconocidos de El Espectador y Caracol Televisión recurrieron a diferentes formatos para abordar asuntos de interés público. La caricatura de La Ché partió de una experiencia familiar para examinar el sistema de salud; Tola y Maruja utilizaron la sátira para abordar la guerra en Gaza; las investigaciones de Caracol reconstruyeron operaciones de inteligencia y presuntos vínculos entre disidencias y funcionarios, mientras que “La juez valiente” recuperó la historia de una mujer obligada a vivir en el exilio.

Desde el humor gráfico hasta el periodismo investigativo, los reconocimientos muestran distintas maneras de examinar el poder, sus consecuencias y las experiencias de quienes se han visto afectados por él.

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