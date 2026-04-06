Cinemateca de Bogotá celebra 55 años: conozca la programación gratuita para su aniversario

En 1971, la gestora cultural y la primera directora de esta entidad, Isadora de Norden, lideró el proyecto de creación de la Cinemateca distrital, junto a su esposo, el cineasta Francisco Norden y otros actores del gremio.

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Este 10 de abril, la Cinemateca de Bogotá celebra 55 años de existencia, en los cuales se ha consolidado como un espacio de encuentro cultural para los capitalinos. En 1971, la gestora cultural y la primera directora de esta entidad, Isadora de Norden, lideró el proyecto de creación de la Cinemateca distrital, nombre con el que se le conocía antes. Lo llevó a cabo su esposo, el cineasta Francisco Norden, y otros actores del gremio, como Hernando Valencia Goelkel y Hernando Salcedo Silva.

Su primera sede fue la Sala Oriol Rangel, del Planetario de la ciudad, y, en 1976, cambió de sitio y se ubicó en la carrera séptima entre las calles 22 y 23, en el foyer del Teatro Colombia, hoy conocido como el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Desde 2019, esta institución, ahora llamada Cinemateca de Bogotá, tiene una nueva sede ubicada en la rotonda de la carrera 3.ª con la calle 19.

A lo largo de estos años, la Cinemateca ha sido reconocida como una entidad que impulsa el cine nacional y protege el patrimonio fílmico del país. Entre sus hitos más destacados, se encuentra la primera muestra de cine nacional, titulada “Cine colombiano 1950-1973″ y presentada en 1973; la creación del Concurso de Cine Colombiano y el Festival de Cine Colombiano, junto al Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura); y el fomento de publicaciones como la revista Cinemateca, Cuadernos de cine colombiano y Ojo al cine, revista crítica donde escribieron destacadas figuras del gremio, como el autor caleño Andrés Caicedo.

Entre otros de los momentos que han marcado la historia de la Cinemateca se encuentran la apertura al público de su biblioteca, la cual contaba con más de 600 libros y revistas especializadas, así como la creación de estímulos para la producción en 1994, luego de que la Compañía del Fomento Cinematográfico (FOCINE) fuera liquidada y la organización del I Encuentro de Cinematecas de Iberoamérica.

Desde la Cinemateca se ha apoyado la proyección y difusión de diversas producciones nacionales, como “Cóndores no entierran todos los días” de Francisco Norden, la primera película colombiana en ser estrenada en el Festival de Cannes; “Alguien mató algo” de Jorge Navas, ganador en 1998 de la convocatoria Cinemateca Distrital; y “Leidi”, de Simón Mesa, corto ganador de la Palma de Oro de Cannes en 2014.

Para celebrar su aniversario, este rincón del séptimo arte en la capital propone una programación dedicada al cine colombiano. Con un maratón de diez películas, que reflexionan sobre distintos momentos que han marcado la historia nacional, la jornada tendrá lugar desde la 1:00 p. m. hasta las 7:30 p. m., con entrada libre, reclamando boleta en taquilla una hora antes de cada función. A continuación, conozca las producciones que serán proyectadas:

Noviembre (Dir. Tomás Corredor, 2025)

Basado en distintos testimonios, este filme intenta reconstruir los momentos vividos entre rehenes y captores durante la toma del Palacio de Justicia en 1985.

Hora: 1:00 p. m.

Lugar: Sala 2.

Estimados señores (Dir. Patricia Castañeda, 2024)

Esta película retrata la historia de Esmeralda Arboleda, la líder de un grupo de mujeres que luchó para alcanzar el derecho al voto femenino en Colombia.

Hora: 2:00 p. m.

Lugar: Sala Capital.

Nuestra película (Dir. Diana Bustamante, 2022)

Esta producción se propone descomponer, reconstruir y resignificar las imágenes pertenecientes a los archivos de noticias colombianas entre los años ochenta y noventa.

Hora: 3:00 p. m.

Lugar: Sala 3.

El rojo más puro (Dir. Yira Plaza O’Byrne, 2023)

En esta película, la directora reflexiona sobre las fracturas en la relación con su padre, líder sindical y militante de la Unión Patriótica, quien debido a su posición política tuvo que vivir en el exilio y alejarse de su familia.

Hora: 4:00 p. m.

Lugar: Sala 2.

Adiós al amigo (Dir. Iván David Gaona, 2024)

Esta es la historia del soldado revolucionario Alfredo Duarte Amado, quien después de la Guerra de los Mil Días, emprende un recorrido para buscar a su hermano perdido en la guerra.

Hora: 4:30 p. m.

Lugar: Sala Capital.

Forenses (Dir. Federico Atehortúa Arteaga, 2025)

Esta producción propone una reflexión sobre la desaparición forzada y la memoria a partir de tres figuras: Katalina Ángel, una mujer transgénero que ha sido asesinada; Jorge Arteaga, tío desaparecido del director; y Karen Quintero, antropóloga forense enfocada en la búsqueda de los desaparecidos en el país.

Hora: 4:30 p. m.

Lugar: Sala Capital.

La paga (Dir. Ciro Durán, 1962)

En los Andes colombo-venezolanos, un hombre se ve enfrentado a la violencia y a las condiciones precarias de esta zona. Un día es arrestado, suceso que lo lleva a rebelarse en contra del cacique político de su pueblo.

Hora: 6:30 p. m.

Lugar: Sala 2.

Silencio en el paraíso (Dir. Colbert García, 2011)

Esta película, basada en hechos reales, narra la historia de amor entre Ronald y Lady, dos jóvenes del barrio El Paraíso, en Bogotá. Sin embargo, su relación se ve interrumpida por la situación de violencia y desapariciones forzadas que experimentó la ciudad a raíz de los falsos positivos.

Hora: 7:30 p. m.

Lugar: Sala 3.