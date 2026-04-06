Nuevo estudio sobre Sábana de Turín, que se cree que cubrió a Jesús, reveló estos hallazgos

Imagen en negativo del rostro en la Sábana de Turín. Foto: Getty Images

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La investigación, liderada por el Dr. Gianni Barcaccia de la Universidad de Padua y publicada en Semana Santa en la plataforma bioRxiv, halló ADN de múltiples organismos como animales, plantas y seres humanos en la Sábana de Turín, reliquia del catolicismo que se cree que cubrió a Jesucristo tras su crucifixión.

Esta tela ha sido el foco de misterios y controversias durante siglos. En la sábana que mide 4,4 metros de largo y 1,1 metros de ancho se aprecia el contorno e imagen de un hombre con signos de crucifixión. Esta es considerada como uno de los artefactos más antiguos de la Iglesia Católica, aunque ha sido el centro de debates sobre si realmente cubrió el cuerpo de Jesucristo.

El nuevo estudio de Barcaccia y su equipo tomó un material previamente analizado en 1978 para someterlo a nuevos métodos, con los que hallaron diversos materiales genéticos medievales y modernos. De acuerdo con la revista New Scientist, encontraron rastros de gatos y perros domésticos, animales de granja como gallinas, vacas, cabras, ovejas, cerdos y caballos, y animales salvajes como ciervos y conejos.

Además, identificaron rastros de especies de peces como “la lisa, el bacalao del Atlántico y peces de aletas radiadas. También se identificaron crustáceos marinos, moscas, pulgones y arácnidos como ácaros del polvo y de la piel, y garrapatas”, según la revista científica.

En cuanto a las especies vegetales, descubrieron que la Sábana Santa conservó marcas genéticas de zanahorias y diversas especies de trigo, así como pimientos, tomates y papas; “plantas que probablemente llegaron a Europa después de que los exploradores comenzaran a viajar a Asia y América”, reportaron en New Scientist.

Sin embargo, los investigadores no lograron identificar los momentos exactos en los que se produjeron los contactos con estas especies.

Por otro lado, entre los hallazgos, encontraron material genético de diferentes individuos que han manipulado la sábana, incluyendo el equipo que la estudió en 1978. “La Sábana Santa entró en contacto con múltiples individuos, lo que dificulta la posibilidad de identificar el ADN original de la Sábana Santa”, escriben.

Sin embargo, hallaron genomas que confirman el paso de la sábana por el Medio Oriente, junto con la presencia de material genético de organismos conocidos por sobrevivir en ambientes de alta salinidad, como el Mar Muerto, según sugirieron expertos.

En 2015, el equipo de Barcaccia publicó un artículo en el que afirmaron que “más del 55,6% procedían de Oriente Próximo, alrededor del 38,7% de la India, mientras que los europeos representaban menos del 5,6%”, según el portal Vatican News. Los investigadores en este nuevo estudio escribieron que esa interacción podría ser el resultado de “la importación de lino por parte de los romanos desde regiones cercanas al valle del Indo, asociado al término «Hindoyin» en textos rabínicos. En particular, el término «Sábana Santa», derivado del griego «Sindôn», que significa lino fino, podría estar vinculado a Sindh, una región reconocida por sus textiles de alta calidad. La evidencia histórica respalda las conexiones comerciales entre la India y el Mediterráneo, lo que subraya la importancia de estos textiles e invita a una mayor exploración de las antiguas interacciones culturales y prácticas comerciales".

La Sábana Santa, según documentos históricos, apareció por primera vez en Francia en 1354 y se ha conservado durante varios siglos en la catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia.

En 1988, un grupo de investigadores “utilizó técnicas de datación por radiocarbono y espectrometría de masas con acelerador para determinar que la Sábana Santa fue confeccionada en algún momento entre 1260 y 1390, descartando la posibilidad de que la persona cuya imagen se percibe impresa en la tela pudiera ser Jesús”, reportó New Scientist. Esta hipótesis fue debatida por algunos académicos de la cristiandad.

“Nuestros hallazgos, tanto anteriores como actuales, proporcionan información valiosa sobre los orígenes geográficos de las personas que interactuaron con la Sábana Santa durante su recorrido histórico a través de diferentes regiones, poblaciones y épocas”, concluyó el equipo de expertos en el estudio.

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