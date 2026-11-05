La colombia Margarita García Robayo es la ganadora del Premio Herralde de Novela

"Irreverente e inteligentísima, con una mirada extrañada y una sensibilidad aguda para identificar los conflictos de nuestro tiempo, Querida Sharik narra unas fallidas vacaciones familiares que se vuelven el viaje de una mujer al encuentro de sus orígenes genéticos y de una naturaleza apocalíptica”, describió Juan…

La escritora cartagenera Margarita García Robayo es la ganadora del Premio Herralde de Novela, que entrega la editorial Anagrama, por su libro Querida Sharik, que llegará a librerías de América Latina y España el 12 de noviembre.

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"Irreverente e inteligentísima, con una mirada extrañada y una sensibilidad aguda para identificar los conflictos de nuestro tiempo, Querida Sharik narra unas fallidas vacaciones familiares que se vuelven el viaje de una mujer al encuentro de sus orígenes genéticos y de una naturaleza apocalíptica”, describió Juan Pablo Villalobo, uno de los jueces del galardón.

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El jurado también estuvo conformado por Fernando Pelayo, Gonzalo Pontón, Marta Sanz, y la editora de Anagrama Silvia Sesé, quien destacó la "sorprendente voz narradora" de la autora, capaz de combinar un tono irónico y cruel con el compromiso con los personajes. "Es una lectura que extraña y fascina, que no se puede soltar", añadió sobre la obra ganadora.

Nos complace anunciar que el jurado del 44.º Premio Herralde de Novela ha concedido el galardón a ‘Querida Sharik’, de Margarita García Robayo.



La novela llegará a librerías de España y Latinoamérica el próximo 12 de noviembre. https://t.co/cIRvqrTobF pic.twitter.com/yRtac9Czgw — Editorial Anagrama (@AnagramaEditor) November 5, 2026

Una novela sobre la vergüenza

La escritora, por su parte, confesó estar "emocionada y conmovida" con el reconocimiento y contó que en la novela, en formato de correspondencia, quiso "hacer una especie de retrato de ese vicio tan humano que es fabular con nuestras memorias".

Según afirmó, la historia comenzó a tomar forma después de hacerse una prueba de ADN que le reveló que tenía ascendencia angoleña. El resultado la llevó a pensar en la llegada de sus antepasados al Caribe colombiano. "Solo hay una manera plausible en la que pudieron llegar de África al Caribe colombiano. Estaba claro", reflexionó sobre el tráfico de esclavos.

Pero la herencia que atraviesa Querida Sharik también comprende los sentimientos y las conductas que pasan de una generación a otra. "Lo que hereda uno no solo es racial. También pasa con la necesidad de ser aceptado, con la vergüenza, algo con lo que se lidia a lo largo de la vida", explicó la autora.

En la novela, esa tensión aparece en las historias de las mujeres que precedieron a la protagonista y en sus intentos por "blanquearse", "desteñirse" y "encajar". García Robayo afirmó, además, que quiso construir un retrato de "ese vicio tan humano que es fabular con nuestras memorias", una forma de reconstruir el pasado que también permite encontrar algún alivio en el presente. "Tenemos la necesidad de construir ficciones para sostenernos en el presente, para buscar como una especie de consuelo y bálsamo", dijo.

La escritora, nacida en Cartagena de Indias en 1980, prefirió no precisar qué partes de la novela corresponden a hechos reales y cuáles son producto de la ficción.

García Robayo presentó el libro al premio bajo el seudónimo Orika Biohó y se impuso entre las 2.223 novelas que participaron en la convocatoria. El galardón está dotado con 25.000 euros.

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