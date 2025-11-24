Cali celebra los 98 años del Teatro Municipal Enrique Buenaventura

El Teatro Municipal Enrique Buenaventura atraviesa un proceso de restauración, el cual se espera que esté listo para su centenario en 2027. Foto: Cortesía del Teatro Municipal Enrique Buenaventura

El Teatro Municipal Enrique Buenaventura conmemorará sus 98 años de fundación. Los caleños podrán disfrutar este 27 de noviembre de “Teatro vivo”, un recorrido de tres actos de música, circo y danza. Este evento pretende acercar a los asistentes a distintos escenarios del teatro y resaltar su valor como patrimonio histórico de la ciudad de Cali en la celebración de su aniversario.

Los tres actos de “Teatro Vivo” estarán disponibles para públicos de todas las edades. El primer acto se desarrollará en salón Foyer y se contará con la participación del ensamble Tamborimba. Esta agrupación es el primer ensamble profesional de percusión de Colombia y su trabajo está enfocado en realizar fusiones sonoras entre la música tradicional, popular y académica.

El segundo acto tendrá lugar en la sala principal y estará a cargo de Circo herencias, una compañía circense contemporánea de Cali. Por último, en el salón de ensayos se desarrollará el tercer y último acto: un show de salsa a cargo de la Fundación Artística Stilo y Sabor, una escuela de danza con más de 20 años de experiencia en el medio.

En la antesala de su centenario en 2027, el Teatro Municipal atravesará un proceso de restauración integral que inició el pasado 11 de septiembre de 2025 y que extenderá durante dos años. El arquitecto Max Ojeda, responsable de la restauración del Teatro Colón, en Bogotá, será el encargado de desarrollar este proyecto.

Hace 70 años el teatro no había tenido una restauración de esta magnitud. “Todos trabajarán de forma articulada para garantizar que la intervención preserve la memoria arquitectónica y cultural de este emblemático escenario, testigo de la historia artística de la ciudad durante casi 100 años”, expresó Jaime Tenorio, director del Teatro Municipal, en una conversación con El Tiempo.

Además, de acuerdo con El País de Cali, el director estableció que el diagnóstico de la infraestructura tendrá una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos y una vez se tengan los estudios, los recursos destinados serán de entre 30.000 y 40.000 millones de pesos. Leydi Higidio, secretaria de Cultura de Cali, dijo que esta inversión fortalece los escenarios, cumpliendo con el compromiso del alcalde con la recuperación de espacios que impulsan el desarrollo artístico, pedagógico y social de la ciudad.

Sobre el Teatro Municipal Enrique Buenaventura

El Teatro Municipal fue fundado el 30 de noviembre de 1927, por un comité encabezado por Manuel María Buenaventura, empresario, político, historiador y gestor cívico caleño. Declarado monumento nacional en 1982, el teatro fue nombrado en honor al dramaturgo, actor y director caleño, Enrique Buenaventura, considerado el padre del Nuevo Teatro Colombiano.

El recorrido “Teatro vivo” contará con dos horarios, uno a las 6 p.m. y otro a las 7:00 p.m. El valor de ingreso tendrá un costo de $22.000, más cargo por servicio. Los asistentes podrán adquirir sus boletas a través de la página www.boletaenlinea.co.