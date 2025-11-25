Orígenes, tradición y memoria: 60 años de música en el Banco de la República

Claudia del Valle asumió el cargo de jefe asesora de la Sección de Música del Banco de la República en 2023. Foto: Marco Roa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hablamos mucho de los museos de la red cultural del Banco, pero también hay que incluir ahí su sala de conciertos y el interés por promover la música de cámara... ¿Desde cuándo existe esta sala y quién tuvo la iniciativa de crearla?

La sala de conciertos es un espacio dedicado exclusivamente a la música de cámara, ubicado dentro de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Fue creada en 1966 por iniciativa del Banco de la República, como parte de una ampliación de la biblioteca, y estuvo a cargo del arquitecto Germán Samper.

¿Por qué hablan de preservación del patrimonio sonoro? ¿Hay un interés especial porque lo que se toque allí sea colombiano?

La preservación del patrimonio sonoro, si bien tiene un énfasis en la creación de músicos colombianos, es también un ideal y una premisa de la sala de conciertos y de la programación musical del Banco de la República. Buscamos encontrarnos con la música de compositores nacionales a través del programa “Colombia se compone”, cuyo propósito es afianzar y promover las obras de jóvenes creadores, grabar su música y difundirla para que sea interpretada en salas de conciertos de todo el mundo.

Y no solo tiene que ver con la sala de conciertos que hay en la Luis Ángel Arango, sino también con la programación en las 28 ciudades donde tienen presencia. ¿Cómo ha sido la retroalimentación en regiones?

La labor musical del Banco comienza con la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango, pero a lo largo de estos 60 años se ha extendido a una red de 28 ciudades adicionales en todo el país. Quisiéramos ofrecer más conciertos y tener mayor presencia en cada ciudad, ya que en la sala de conciertos podemos programar tres recitales por semana, mientras que en las regiones alcanzamos alrededor de cinco al año. Por eso estamos trabajando para ampliar la oferta que el público solicita. La respuesta siempre ha sido muy positiva, agradecida y ha despertado cada vez más el interés de los públicos regionales.

La curaduría de la temporada habla de una intención por recordar a compositores claves en la historia de este proyecto, pero también por resaltar asuntos como los orígenes, el hogar, la tradición y la memoria. ¿Por qué estos temas?

En la curaduría de la temporada intentamos escoger o identificar aquellas temáticas y problemáticas de las que hablan los artistas en el mundo. A partir de ello identificamos tres temas para abordar en esta temporada. El primero es la celebración de los 60 años de la labor musical del Banco: el segundo tiene que ver con los orígenes, el hogar y la tradición, explorados a través de la música, de canciones de distintos repertorios, de diversos idiomas y lenguajes, de la tradición oral y de instrumentos autóctonos de diferentes regiones del mundo, para comprender cómo todo esto puede trascender en nuestra cultura y nuestro pensamiento, y el tercer tema es el que mencionas: la celebración de los aniversarios de Manuel de Falla y de Steve Reich, quien cumple 90 años, a través de sus creaciones, su obra y ese patrimonio sonoro que representa dentro de la música académica.

¿Cómo es su relación con la música de cámara? ¿Qué la conmueve de este género y por qué?

Había trabajado la mayor parte de mi trayectoria en la música sinfónica. Durante muchos años estuve vinculada a grandes montajes sinfónicos y operáticos. Estar ahora al frente de la sección de música del Banco de la República me ha permitido acercarme a la música de cámara, y ha sido una experiencia que me ha motivado profundamente. Este trabajo me ha llevado a explorarla con detalle y a abordarla de manera especializada, según cada estilo programado. Es otra faceta de la programación, algo muy minucioso, delicado y especializado, que ha despertado en mí otros sentidos y habilidades, y que ha enriquecido enormemente mi experiencia de escucha.

La iniciativa “Mi primer concierto” es para los niños y su contacto inicial con la música de cámara. Además de que nos hable un poco más sobre este punto de la temporada, le quiero preguntar por el suyo: su primer contacto...

Recuerdo que desde niña tuve muchos acercamientos a la música en vivo: música popular, de cámara y orquestal. En la ciudad se realizaba un festival muy importante, gratuito y accesible, y además estudiaba en el Conservatorio, así que desde muy pequeña asistía a conciertos. No recuerdo exactamente el primero, pero sí las primeras experiencias: cuartetos de cuerdas, orquestas de distintas partes del mundo.. Tuve varios encuentros con la música desde la primera infancia, y creo que eso fue muy enriquecedor para mí.

Esta franja de programación busca justamente ofrecer a niños, niñas y familias la oportunidad de acercarse a la música de manera divertida, cercana y natural, para que formen desde pequeños hábitos culturales y el gusto por asistir a conciertos. la idea es que, al crecer, les resulte normal participar no solo en la programación de la sala de conciertos, sino en toda la oferta musical y cultural de la ciudad. La intención es transmitir, como lo viví, que los niños, las niñas y sus familias tienen el derecho y la oportunidad de asistir a estos espacios. No es algo exclusivo para ciertos públicos ni solo para adultos: desde muy pequeños deben sentir que esto también les pertenece.

¿En qué momentos escucha música de cámara? ¿Cómo se ve este género en su cotidianidad?

En mi cotidianidad ocurre algo particular porque es mi trabajo, así que escucho música de cámara prácticamente todo el día durante la jornada laboral. Hay momentos en los que la oigo con la mirada propia de mi oficio, con esos oídos y ojos de programadora. A veces oigo las obras parcialmente y otras veces puedo sentarme con más calma y dedicarles el tiempo completo, pero en general escucho mucha música a lo largo del día.

Cuando la escucho por placer, los tiempos son más cortos: suelo dejarla para el fin de semana o para momentos cotidianos, como cualquier persona. Y al igual que con la lectura, paso por etapas en las que me inclino por un compositor, un artista o un estilo específico. Sin embargo, por la naturaleza de mi trabajo, casi siempre termino pensando como programadora. También incluyo en mi día a día música pop, rock argentino y otros géneros que simplemente me hacen feliz y disfruto escuchar y cantar.