“La costa nostra”, el libro de Laura Ardila sobre los Char, ya está en preventa

La periodista Laura Ardila se alió con la editorial independiente Rey Naranjo, para realizar la publicación de su libro "La costa nostra". Foto: Twitter: @reynaranjo/Cortesía

El pasado miércoles 26 de julio, la editorial independiente Rey Naranjo anunció a través de Twitter que serían los encargados de publicar la investigación de la periodista Laura Ardila en la que cuenta la historia no oficial del clan Char, luego de que la editorial Planeta tomara la decisión de no publicar el libro. El libro de Ardila, “La costa nostra”, ya se encuentra en preventa en la página oficial de la editorial.

En preventa, el libro tiene un valor de $50.000 pesos, de acuerdo con la información consignada por la editorial. “Si quieres leer «La Costa Nostra», puedes adquirirlo en esta preventa exclusiva de Rey Naranjo Editores con envío gratuito a nivel nacional. Sabemos que en algunos lugares de Colombia no hay librerías, por ejemplo, en la Costa Caribe contamos con menos de treinta librerías, así que si estás cerca de una de ellas o si tienes una librería de confianza, te animamos a comprar tu libro allí. Este libro representa el anhelo de aportar para que en un futuro nuestro sistema democrático mejore y que la educación y la lectura nos empodere como sociedad”, se lee en la página de Rey Naranjo.

Luego de días intensos y de mucho esfuerzo, abrimos preventa de La Costa Nostra con un Fondo Ciudadano contra el Silencio, para que este libro llegue a la periferia colombiana donde no hay librerías. GRACIAS por tanto apoyo.

Info: https://t.co/TBTSJy6zOc https://t.co/msRLpzwoKc pic.twitter.com/Xw97a3aKXQ — Laura Ardila Arrieta (@Laura_Ardila_A) August 1, 2023

Además, se dio a conocer a través de la editorial que, junto con la autora y otras organizaciones, donarán ejemplares de este libro a lectores en la periferia del país. “La autora Laura Ardila, La Silla Vacía, El Veinte, la Fundación para la Libertad de Prensa, la Liga contra el Silencio y Rey Naranjo Editores se unen en este proyecto para fomentar la discusión sobre el centralismo y los grandes poderes políticos en Colombia que le dan la espalda a la periferia del país. Por eso, tenemos como propósito hacer llegar «La Costa Nostra» a zonas apartadas del territorio nacional, a personas y organizaciones de la sociedad civil que consideramos fundamental conozcan esta historia. [...] Por cada millón de pesos recolectado, nosotros nos encargaremos de enviar 25 ejemplares de «La Costa Nostra» a lectores en la periferia del país”.

El texto de Laura Ardila estuvo en el centro de una polémica durante el mes de julio, luego de que la autora revelara en una columna publicada en este diario que, tras dos años de trabajo, la editorial Planeta frenó la publicación del libro por temor a una demanda. Las reacciones no se hicieron esperar e, incluso, el director editorial de Planeta en Colombia, Juan David Correa, renunció a su cargo. Tras diferentes señalamientos por parte de autores, periodistas y ciudadanos, Planeta dio respuesta a la controversia en un comunicado en el que se lee: “Tomamos la decisión de no publicar el libro después de tres dictámenes jurídicos que nos ratifican que es un texto con importantes riesgos que, como empresa, decidimos no asumir”, afirmó, aclarando que la copia del manuscrito entregado por Laura Ardila vía correo ya le fue devuelto”.