“La cultura es un bien común” fue el lema que 15 líderes del sector cultural pronunciaron al unísono tras una reunión sostenida con el representante a la Cámara Gabriel Becerra. Esta es una de las maneras en las que el sector se está manifestando frente a los efectos que podría tener el proyecto de Ley de Rescate Económico que fue radicado en el Congreso el pasado 29 de octubre sobre la cultura.

Personajes como Xiomara Suescún, Iván Benavides, Patricia Ariza, Laura Gómez, Alejandra Borrero y Clarisa Ruiz, entre otros, asistieron al encuentro, que concluyó con el acuerdo de apoyar la recolección de firmas en defensa de la cultura frente a las propuestas del gobierno. “Tenemos propuestas que queremos soportar con algo más que nuestra firma desde el legislativo, queremos que se incluyan las voces de la ciudadanía”, aseguró Becerra.

Publicidad

El representante del Pacto Histórico le contó a El Espectador que esta conversación surgió a partir del proyecto de ley presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, para identificar las afectaciones directas a diferentes sectores de la cultura.

Actualmente, las boletas de cine, los eventos deportivos, culturales y musicales cuentan con una exención del IVA del 19 %, pero esto cambiaría con la propuesta del gobierno en curso, lo que no solamente afectaría a los consumidores, sino también a los trabajadores de la cultura y a toda la cadena de producción. Este fue uno de los temas que se trató en este encuentro.

El gobierno justificó las medidas en el proyecto de ley presentado argumentando que estas acciones lograrán "salvar a la economía de un crisis fiscal". Según mencionaron en el archivo, "hoy el IVA no distingue la capacidad de pago: cobra lo mismo a personas que consumen un mismo producto, a pesar de que sus ingresos sean muy distintos". La propuesta explica que quieren ampliar la base gravable para "fortalecer la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, transitando de un IVA basado en productos a uno basado en personas, en donde lo que importa es el nivel de ingreso".

De acuerdo con el documento de apuntes de Becerra sobre este proyecto de ley, toda la ciudadanía sentiría el impacto de la aplicación del IVA sobre las boletas de este tipo de eventos que, además, no discrimina entre salas grandes, medianas o pequeñas. Tanto el representante a la Cámara como los integrantes del sector cultural creen que el incremento del valor de las entradas a través de este impuesto generaría una disminución en la asistencia.

Iván Benavides, músico y gestor cultural, manifestó en la conversación que hay espacios que se han mantenido como resultado de políticas públicas que han perdurado durante múltiples gobiernos. Para él, el sector debe organizarse y movilizarse para hacer que otros sectores de la sociedad civil vean cómo la cultura podría retroceder con estas medidas. “Un país que no sea creativo es un país netamente consumidor. Eso es lo peor que nos puede pasar”, dijo.

Por su parte, Laura Gómez, gestora cultural, afirmó que lo que el sector cultural está viendo actualmente es un guion que ya se puso en marcha en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. "También se había aplicado en otros periodos históricos en diferentes lugares del mundo, lo revivió Agustín Laje en su batalla cultural. Ellos vienen por la disputa del sentido común y a imponer unas narrativas", señaló.

Adicionalmente, Ruiz, gestora cultural, enfatizó en la defensa de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP) del 2011, la cual instauró la contribución parafiscal de las boletas que se venden por 3 o más UVT (Unidad de Valor Tributario) que para 2026 son COP 157.122. Ruiz ha considerado que esta contribución podría desaparecer con el proyecto presentado.

Según comentó Xiomara Suescún, gestora cultural y exdirectora del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, “la industria no está alejada de los derechos culturales”. También mencionó que todos los escenarios, artistas y las cadenas de valor de los espectáculos son necesarios y hacen parte de lo que la ley ha permitido fortalecer con el tiempo. Como lo destacó, en 2025 se registraron 25.000 eventos, más del doble que en 2018. Además, entre 2018 y 2025 se pasó de tener 1.639 productores formalizados a tener 4.700. Para la gestora, este ecosistema se ha logrado sostener gracias a herramientas y mecanismos como la LEP. “En Bogotá, 47 escenarios públicos y privados se beneficiaron del recaudo para fortalecer sus infraestructuras y su dotación”, afirmó.

Gómez consideró que, adicionalmente, no solo la cultura se vería impactada por estas medidas, puesto que eventos masivos como conciertos generan ganancias económicas en otros sectores como el turismo. “Hay que ser futuristas y ver lo que está pasando en Argentina, donde hay grandes maestros del teatro que están sobreviviendo, dando clases en conjuntos residenciales, porque sus salas tuvieron que cerrarse. Los que podían sortear sus salas con los recursos que hayan hecho, en la estabilidad que hayan tenido, no tienen público. La gente no va porque ni siquiera tiene con qué responder cuando pasan al sombrero. La gente no va porque lo urgente le quita tiempo a lo importante”, dijo. Desde su punto de vista, más allá de las firmas que se recolecten, cree que hay otras medidas de contingencia que se pueden aplicar: "Nuestra forma de hacer frente a lo que está pasando es desde lo que mejor sabemos hacer como sector: crear, desde las letras, el teatro, la poesía, la música y más", afirmó.

Además de la proposición de Becerra, El Espectador conoció que el senador del partido Alianza Verde, Duvalier Sánchez, coordinó una propuesta presentada el jueves 18 de noviembre para añadir un artículo al proyecto de ley en el que se proteja la contribución parafiscal cultural de las artes escénicas. Según relató Sánchez a este diario, esta iniciativa se gestó “cuando hicimos una revisión acuciosa del proyecto de ley de rescate fiscal y evidenciamos que las afectaciones para la clase media del país son extremas. No solo buscaban afectar la canasta básica familiar y aumentarles las cargas a los trabajadores independientes, sino que también encontramos riesgos para la financiación del sector cultural, al dejar por fuera una exclusión del IVA que ya existe y generar incertidumbre sobre los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos”.

En los primeros cien días del gobierno de Abelardo de la Espriella, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes reportó una deuda de COP 185.000 millones. En su rendición de cuentas publicada recientemente, el ministerio afirmó que se había realizado la normalización de los pagos y giros pendientes a artistas y creadores acreedores de las convocatorias de estímulos y concertación cultural. Además, según el informe, se dio la la movilización de más de USD 400.000 para atender daños y afectaciones a bienes de interés cultural y espacios culturales en las regiones que más sufrieron por el terremoto del 10 de agosto.

Tanto Becerra, como Sánchez coinciden en su esperanza por conseguir apoyos de diferentes bancadas para avanzar en el fortalecimiento del sector cultural y hacer frente a las propuestas del gobierno. “Esta es una causa que debería unirnos más allá de las diferencias políticas, porque estamos defendiendo recursos que el propio sector genera para financiar la cultura”, aseguró Sánchez

Publicidad

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

