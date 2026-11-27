Fecha: 27 al 29 de noviembre. Lugar: Parque Museo El Chicó. Entrada: COP 67.900. Detalles del evento: la novena edición de este festival llegará con más de 1.100 referencias de vino, 15 catas, una variada oferta gastronómica y una agenda musical en vivo. La selección abarcará tintos, blancos, rosados, espumantes y etiquetas poco convencionales. Para acompañar las copas, el festival contará con más de 14 propuestas gastronómicas de restaurantes reconocidos, que llevarán platos insignia y preparaciones creadas especialmente para el evento.

Fecha: 27 y 28 de noviembre.

Lugar: Teatro Colón.

Entrada: desde COP 38.500.

Detalles del evento: esta obra de teatro es parte de “La trilogía del deseo”, un proyecto escénico de la compañía La Casa de Atrás, que reúne en escena a Nicolás Montero y Daniela Cristo en una historia ambientada en Bogotá. La pieza cuenta la historia de Adrián, un reconocido pediatra, quien verá tambalear su relación con su hija cuando salga a la luz un secreto que ha guardado durante años.

Concierto “Cuento en ocho cuerdas”

Fecha: 28 de noviembre.

Lugar: Auditorio Fabio Lozano, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Entrada: COP 55.000.

Detalles del evento: este concierto reunirá al violinista chino Ruifeng Lin y al colombiano Iván Orlín Ariza, ambos galardonados en el Concurso Internacional de Violín de Bogotá 2025, para interpretar piezas con las que se pretende tender un puente entre ambas naciones. Los intérpretes ofrecerán un recorrido por las tradiciones, los paisajes y las memorias de sus países.

Salsa al Parque

Fecha: 28 y 29 de noviembre.

Lugar: Parque Simón Bolívar.

Entrada: gratuita.

Detalles del evento: este año el festival reunirá a 15 artistas: cinco distritales, cinco nacionales y cinco internacionales. Entre los invitados están Alfredo de la Fe, Willy García, Orquesta Aragón, Roberto Blades, La 33 y más. En esta edición, Salsa al Parque apuesta por reunir diferentes generaciones, estilos y tradiciones musicales. El sábado la programación comenzará a las 12:30 p. m. y el domingo a las 11:30 a. m.

Mambo gratuito

Fecha: 29 de noviembre.

Lugar: Museo de Arte Moderno de Bogotá.

Entrada: gratuita.

Detalles del evento: entre las 12:00 m. y las 5:00 p. m. el museo contará con entrada gratuita para los asistentes. En el momento se presentan las exhibiciones “Villegas 100 años”, de Armando Villegas; “Arquitecturas del poder”, de Patrick Hamilton, y “La presencia como promesa”, de Ernesto Bautista. Adicionalmente, a las 11:00 a. m., la Filarmónica de Música Colombiana ofrecerá un concierto.

La Pestilencia en Bogotá

Fecha: 28 de noviembre.

Lugar: Coliseo MedPlus.

Entrada: desde COP 200.000.

Detalles del evento: la banda colombiana se despedirá de los escenarios con su concierto “El último pogo”. Este será el fin de su última gira, con la que cierran casi 40 años de historia. Canciones como “Soldado mutilado”, “Fango” y “Nada me obliga” han trascendido generaciones y se han convertido en referentes del rock colombiano. El concierto se realizará meses después de que la banda anunciara su separación.

Show de Navidad de Los Rolling Ruanas

Fecha: 28 de noviembre.

Lugar: Teatro Libre de Chapinero.

Entrada: desde COP 60.000.

Detalles del evento: la banda bogotana regresa con su show navideño, que reunirá éxitos del grupo como “Ruanas on”, “Sangre caliente” y “Mario Miguel”, además de versiones de Queen, The Beatles y The Rolling Stones, interpretadas con su sello folclórico. El público escuchará también la nueva versión de “La Bamba” y serán recibidos con natillas y buñuelos.

Café Filosófico

Fecha: 28 de noviembre.

Lugar: Librería Lerner Calle 93.

Entrada: COP 55.000.

Detalles del evento: con la temática “FOMO o el temor de no estar” se desarrollará esta nueva edición del Café Filosófico. En este se abordará la manera en la que este temor a no estar en las redes o donde los demás están ha moldeado nuestro presente. Durante el taller se verá el corto documental de Laura Ardila, “Fomo”, y se conversará con la directora para hablar sobre la que ha sido llamada la “generación ansiosa”.

Chocoshow

Fecha: 27 al 29 de noviembre.

Lugar: Corferias.

Entrada: COP 17.000.

Detalles del evento: este encuentro alrededor del chocolate y el cacao reunirá a productores, chocolateros, emprendedores, expertos y público general alrededor de toda la cadena de valor de este producto, destacando el cacao fino de aroma colombiano. El público se encontrará con catas de cacao, charlas y talleres en torno a este producto.

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