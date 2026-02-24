Publicidad

La directora del Museo del Louvre dimite de su cargo tras la crisis generada por el robo

El presidente francés Emmanuel Macron aceptó este 24 de febrero la renuncia de Laurence des Cars, cuya gestión quedó marcada por el hurto de joyas ocurrido en octubre y por las huelgas ante el deterioro del museo.

Agencia AFP
24 de febrero de 2026 - 06:23 p. m.
El presidente francés Emmanuel Macron calificó la dimisión de Laurence Des Cars como un “acto de responsabilidad”.
Foto: AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT
La presidenta del museo del Louvre, Laurence des Cars, presentó su dimisión. El anuncio fue dado este 24 de febrero por la oficina del presidente francés, Emmanuel Macron, quien la aceptó para dar un “nuevo impulso” a esta institución sacudida por el robo de joyas en octubre.

El museo más visitado del mundo se encuentra sumido en la polémica desde el 19 de octubre, cuando se produjo el robo de joyas valoradas en unos 100 millones de dólares, así como por problemas de fugas de agua, huelgas de personal y por casos de fraude en los boletos de entrada.

Laurence des Cars, que en 2021 se convirtió en la primera mujer en dirigir el Louvre, aseguró días después del robo, durante una comparecencia en el Senado, que había presentado su dimisión a la ministra de Cultura, Rachida Dati, quien la había rechazado.

El presidente francés sí aceptó ahora su dimisión, que consideró como un “acto de responsabilidad” cuando el museo necesita “calma y un nuevo impulso fuerte para llevar a cabo grandes proyectos de seguridad, de modernización”, indicó la presidencia francesa en un comunicado.

Macron “le agradeció su labor y su compromiso de estos últimos años” y le confió una misión en el marco de la presidencia francesa del G7 “sobre la cooperación entre los grandes museos de los países implicados”, agregó la nota.

Des Cars alertó en enero de 2025 a la ministra de Cultura sobre la situación y el estado del museo, pero fue el rápido robo en octubre de ocho joyas de la Corona del siglo XIX que confirmó todos los temores y llevó el caso a las portadas de los medios internacionales.

Unos ladrones irrumpieron a plena luz del día en el mundialmente famoso museo, ayudados de un montacargas, y escaparon en menos de ocho minutos con las joyas, que siguen sin aparecer. Los cuatro sospechosos de perpetrar el robo fueron detenidos.

El plan “Louvre-Nuevo Renacimiento”, presentado por Macron en enero de 2025, busca responder a los problemas y prevé la creación de una nueva entrada para 2031, máxime cuando la pirámide inaugurada en 1988, actual acceso, se considera “estructuralmente obsoleta”.

