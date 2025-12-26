“La empleada”: la adaptación del bestseller de Freida McFadden llega a cines

Paul Feig, reconocido por como “Bridesmaids” y la versión femenina de “Ghostbusters”, será el director de "La empleada". Foto: Lionsgate

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La adaptación del bestseller “Housemaid” o “La empleada” de Freida McFadden llega con su estreno en a Colombia este 1 de enero de 2026, luego de estrenarse el 19 de diciembre en Estados Unidos.

La película contará con la actuación de Amanda Seyfried y Sydney Sweeney y la trama se presenta como un thriller psicológico que nos cuenta la historia de Millie Calloway, una mujer que acaba de salir de prisión, interpretada por Sweeney.

En su intento por buscar una nueva oportunidad, la protagonista conoce a los Winchester y termina siendo contratada por la matriarca de este hogar, Nina (Amanda Seyfried), quien parece ser la encarnación de la perfección y opulencia de esta familia.

No obstante, a medida que Millie pasa más tiempo en esa casa, va descubriendo un mundo de secretos y problemas ocultos, que terminarán enredándola a ella en un plan que pondrá a prueba su moral y sus instintos más oscuros.

La historia de Freida McFadden fue publicada en 2022 por la editorial digital británica Bookouture y, posteriormente, otros proyectos como Little, Brown and Company, Grand Central Publishing y Hachette Book Group lanzaron distintas versiones impresas.

De acuerdo con Vogue, la novela ha vendido quince millones de ejemplares hasta la fecha. Además, la creación de McFadden ganó el premio Goodreads a Mejor Thriller en 2023, gracias a la votación de los lectores en la plataforma.

Esta obra es la primera de parte de una trilogía, a la cual le siguen los libros “El secreto de la empleada” (2023) y “La empleada está observando” (2024).

La adaptación fue dirigida por Paul Feig, reconocido en el mundo del espectáculo por producciones como la comedia “Bridesmaids” y la versión femenina de “Ghostbusters”. Además, ha dirigido varios episodios de series como “Mad Men” y “The Office”.

Feig ha sido nominado cuatro veces a los Premios Emmy y esta no es la primera vez que dirige un thriller, ya que en 2018 estuvo a cargo de “Un simple favor”, un filme que mezcla el suspenso con el humor negro y que está protagonizado por Anna Kendrick y Blake Lively.

Después de tres años desde su publicación, la historia de McFadden sigue creando expectativa y el público ahora podrá disfrutar de su narrativa cargada de misterio y enigmas en el formato de la pantalla grande.

Sobre Freida McFadden

McFadden es una escritora y médica estadounidense, especializada en lesiones cerebrales. Su primer libro “El diablo usa bata” fue publicado en 2013, una obra que estaba enmarcada más en la categoría del drama y la sátira.

Sin embargo, su escritura empezó a dar un giro hacia el género del suspenso y medios como la revista Library Journal han calificado sus libros como “imprescindibles para los fans del thriller psicológico”.

Freida McFadden es un pseudónimo que utiliza la autora para proteger su verdadera identidad, ya que, de acuerdo con El Mundo, no quiere que su fama como escritora y el uso de términos médicos en sus obras, interfieran en la relación con sus pacientes.