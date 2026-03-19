La argentina Sofía Balbuena gana el Premio Ribera del Duero con “Personaje secundario”

Sofía Balbuena, ganadora del IX Premio Ribera Durero. Foto: Isabel Wagemann

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En una ceremonia que se llevó a cabo en Madrid, el Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve anunció a la escritora argentina Sofía Balbuena como la ganadora de la novena edición. La obra “Personaje secundario”, escrita por Balbuena, fue considerada la mejor entre casi dos mil manuscritos provenientes de 36 países. Los otros finalistas fueron: Claudia Ulloa Donoso, Aura García Junco, Margarita Leos y Rodrigo Fuentes.

El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, presidente del jurado, definió la obra como “una joyita, en la tradición del cuento latinoamericano. Es un libro osado, atrevido, rompedor, rebelde en el mejor de los sentidos, afilado en su humor. No hace concesiones en su exploración de las complejidades de la naturaleza humana”.

Vásquez, junto con Nuria Barrios y Paulina Flores, además del presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, Enrique Pascual, y el editor de la Editorial Páginas de Espuma, Juan Casamayor, fueron los encargados de leer y seleccionar la obra ganadora.

“Con una prosa acerada y una mirada implacable sobre sus personajes, los cuentos de Sofía Balbuena constituyen un universo moralmente complejo y literariamente arriesgado. Personaje secundario explora, con ironía y aun con un punto de subversión, las convenciones afectivas, las formas del amor, la amistad y todo lo que hay en medio del mundo contemporáneo”, fue el dictamen del jurado para entregar el galardón a Balbuena.

“Llegué tarde a este oficio. Vengo de otro mundo. De ahí que esta carrera me siga pareciendo, a menudo, una joya extraña. Me inclino a pensar que es algo bueno, una forma algo retorcida de no dar ciertas cosas por sentado, de entender y recordarme que escribir es un privilegio y recibir un premio como este, un suceso extraordinario. En la casa en la que yo crecí no había una biblioteca. En el pueblo en el que me crié tampoco había una librería”, relató la escritora en su discurso.

Según contó, la lectura no hizo parte del acervo cultural cultivado por su familia. Sin embargo, recordó que su madre leía a escondidas durante las madrugadas en la cocina. “Los libros fueron, en el principio, el secreto de mi mamá. Algo que la separaba de mí y que ella se negaba a compartir. Un escudo que la protegía de su propia familia y la cocina en silencio, una frontera doméstica. La porción del mundo en el que ella es ella y no mi madre, ni la madre de mis hermanos, ni la mujer de mi papá”, dijo.

Tras esa experiencia, contó que, entonces, se dedicó a copiar el ejemplo de ella. “Fue mi mamá quien, leyendo en la cocina en la madrugada, me enseñó la importancia de aprender a estar sola y cultivar el silencio como un regalo”.

Antes de este libro de cuentos, Balbuena ya había publicado obras en el ámbito de la no ficción. Entre ellas destacan: “Doce pasos hacia mí”, “Borracha menor” y “Gente sin paz” (escrito junto a Sabina Urraca y Daniel Saldaña París).

Nacida en Salto, provincia de Buenos Aires, en 1984, Balbuena estudió Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires y ha realizado estudios de posgrado en creación literaria y literatura comparada en Barcelona y un MFA en Escritura Creativa por la Universidad de Iowa. La autora ha residido y trabajado entre Argentina, Estados Unidos y España.

“Personaje secundario”, obra ganadora del IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, saldrá en una primera edición en papel el 6 de mayo, que se publicará en cinco países. Ese mismo día se lanzarán también el ebook y el audiolibro en todo el mundo. Adicionalmente, Sofía Balbuena hará una gira por España; estará en la Feria del Libro de Madrid, así como en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y también de Buenos Aires, Lima y Guadalajara.

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