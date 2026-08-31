La nicaragüense Gioconda Belli gana premio de la Feria del Libro de Guadalajara 2026

La escritora nicaragüense, de 77 años y quien vive exiliada en Madrid desde 2020, es autora de obras como "La mujer habitada" (1988), "El país de las mujeres” (2010) y “Las fiebres de la memoria” (2018). Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

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La escritora nicaragüense, Gioconda Belli, ganó el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026 por ser “una de las voces más poderosas entre los autores latinoamericanos contemporáneos”, anunció este lunes en Guadalajara, Carmen Alemany, portavoz del jurado.

Alemany reveló que el jurado eligió por unanimidad a la autora por haber creado una obra “con una expresión directa y cotidiana” que ha revitalizado “la expresión poética del cuerpo, el deseo y el goce femenino” y ha logrado aunar en su poesía “la dimensión sensorial y la conciencia política” junto con “lo íntimo y lo colectivo”.

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“Belli ha extendido estas mismas preocupaciones a la novela, las memorias y el ensayo en una obra atravesada por las grandes convulsiones políticas de México y Nicaragua, y que ha influido en varias generaciones de escritores y lectores”, señaló el acta del jurado.

La escritora nicaragüense, de 77 años y quien vive exiliada en Madrid desde 2020, es autora de obras como La mujer habitada (1988), El país de las mujeres (2010) y Las fiebres de la memoria (2018).

A lo largo de su trayectoria, Belli ha recibido reconocimientos como el Premio Casa de las Américas, que obtuvo en 1978; el Hermann Kesten del PEN Alemán, en 2018, y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, en 2023

El premio está dotado con 150.000 dólares estadounidenses y un reconocimiento y será entregado el próximo 28 de noviembre durante la inauguración de la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), considerada la más importante del mundo en español, y que este año tendrá a Italia como país invitado de honor.

Desde su primera edición, en 1991, cuando fue otorgado al poeta chileno Nicanor Parra, el premio ha distinguido a autores como el colombiano Fernando del Paso, la mexicana Margo Glantz, el francés Emmanuel Carrère, el italiano Claudio Magris, el español Enrique Vila-Matas o el francolibanés y Amin Maalouf.

La literatura como defensa ante la “palabra mecánica” de la IA

Tras conocerse el fallo, la escritora nicaragüense aseguró desde México que la literatura es la defensa ante el embate de la inteligencia artificial (IA) que está condicionando a las nuevas generaciones.

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“Estamos en un mundo tan lleno de distracciones, con un cada vez más corto nivel de atención, que creo que luchar por que se lea, hacer obras de literatura que hablen y que le digan a la gente (que hay) una manera de ver el mundo distinto, eso es fundamental para mí”, dijo en la conferencia de prensa sobre el premio FIL.

Belli considera que la humanidad está frente a una “época difícil” por el temor de que “se sustituya la palabra del ser humano por una palabra mecánica”.

“Estas inteligencias artificiales, si nos ponemos a pensar es nuestra inteligencia, lo que ha llenado esas máquinas de información y lo que saben, se lo hemos dado nosotros sin que nos pidieran permiso”, aseguró.

Resistencia y exilio

La autorta también remarcó que su obra es una celebración a su propio cuerpo como una forma de rebelarse ante el poder y la discriminación hacia las mujeres que perdura en pleno siglo XXI.

“Empecé a escribir poesía como una celebración de mi cuerpo sin darme cuenta que eso iba a ser subversivo. Cuando me di cuenta que era subversivo (...) también me di cuenta que había una necesidad, de las mujeres, de todas nosotras de afirmarnos, de encantarnos, de ser felices y orgullosas de ser mujeres y no sentir esa discriminación”, afirmó.

Señaló, además, dijo que a lo largo de la historia el cuerpo de las mujeres ha sido visto como algo peligroso por lo que su literatura reivindica el goce de la corporalidad y la identidad de lo femenino.

“Me siento feliz de ser mujer, feliz de ser madre, de tener un cuerpo como el que tengo, que es capaz de sentir la duda y de sentir la naturaleza y todas esas grandes tensiones y pasiones. Celebrarlo y además invitar a tantas mujeres a participar de esa celebración, ha sido uno de los gozos que he tenido en mi literatura”, afirmó.