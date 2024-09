La esperanza de Tumaco en la Fiesta del Libro y la Cultura (opinión)

La Fiesta del Libro y la Cultura en Tumaco se desarrolló del 4 al 8 de septiembre. Foto: J. Mauricio Chaves-Bustos

En el ponderado de resultados del Icfes por colegios para el departamento de Nariño en 2023, los 50 últimos puestos los ocupan los colegios del Pacífico nariñense, en tanto que en los 20 primeros puestos, Pasto e Ipiales lideran la lista. Solo dos colegios privados de Tumaco aparecen ocupando puestos en el 12 y 20. Esto pareciera no preocupar a nadie, principalmente a los entes encargados de buscar una solución, como es la Secretaría Departamental de Educación, quienes en el territorio brillan por su ausencia.

Estas pruebas son hechas, desde luego, bajo preceptos modernos que desconocen las circunstancias de las periferias, en donde se pone en el mismo plano de condiciones a estudiantes de un prestigioso colegio bogotano, con niños, que para poder ir a su colegio deben atravesar distancias de hasta dos o tres horas en lancha, a lomo de mula y, en el peor de los casos a pie. A veces con un desayuno que no pasa de una agua de panela y una torreja, ansiando llegar al colegio porque allí se les brinda un bocado más.

Una de las principales falencias en este tipo de pruebas es la comprensión lectora. En el Pacífico nariñense, conformado por 10 municipios, las bibliotecas no son propiamente un lugar de encuentro y esparcimiento. Los libros, amarillentos por el salitre y por el poco uso que se les da, esperan que alguien algún día los ojee. Los bibliotecarios son funcionarios públicos que en muchas ocasiones no tienen ni idea de cómo organizar una biblioteca. Ahí Buscando mi madre de Dios, de Arnoldo Palacios, está junto al Cuervo Blanco de Fernando Vallejo, seguido por Lolita de Nabokov, en un orden más parecido al caos. Aquí, lastimosamente, o no hay lectores o los pocos que hay casi que no se ven.

Lo anterior para reafirmar que en el Pacífico nariñense no existe una tradición lectora, mucho menos políticas públicas, distritales o departamentales que le apunten a llenar ese vacío. Por tanto, la propia ciudadanía trata de suplir esas carencias. “La Bicibiblioteca del Saber” es una iniciativa particular en cabeza de Jairo García Cuartas, cuenta con un equipo conformado por su propia familia, especialmente su esposa Viviana, y un grupo de estudiantes, que voluntariamente visitan, casi que diariamente, la Bicibiblioteca, ubicada en el parque Colón.

Pensando en la necesidad de que en el territorio del Pacífico nariñense se despierte el interés por la lectura y la escritura, el año pasado se llevó a cabo la primera Fiesta del Libro y la Cultura en Tumaco (FILTU), y este año, con un maravilloso éxito, se llevó a cabo la segunda edición, que tuvo lugar del 4 al 8 de septiembre. Se contó con la presencia de 30 escritores invitados: la mayoría del territorio, aunque muchos de ellos viven en otras ciudades y otros países, ya que el objetivo primordial de la FILTU es que se una fiesta con los creadores del territorio. Así como con invitados del orden nacional. Entre ellos estuvieron el caricaturista Matador y el ex rector de la Universidad de Los Andes, Alejandro Gaviria, quienes compartieron su experiencia creadora con los jóvenes de Tumaco.

El evento contó con la financiación del Ministerio de Cultura, así como con el mínimo aporte de la Dirección de Cultura del Departamento de Nariño y de la Alcaldía Distrital de Tumaco. Además de los aportes de algunos particulares. Con esto, se pudo evidenciar que, lastimosamente, en Nariño se sigue pesando desde el centralismo, que desconoce las alteridades que conforman su propio departamento, ya que los aportes cada vez se fueron reduciendo más. Incluso, nadie de la dirección departamental hizo presencia en la FILTU 2024, igual que por parte de la administración distrital.

Pese al paro en las vías nacionales, la desidia estamental sobre diferentes colegios y universidades de la ciudad, así como en los auditorios de la Dian, la Cámara de Comercio y la Diócesis, fueron miles los niños y los jóvenes que acompañaron a los escritores en los diferentes escenarios. Los salones se atiborraron de estudiantes que hicieron preguntas y aportes que pusieron a reflexionar a todos los asistentes.

Desde ya, Jairo García y su equipo de colaboradores (muchos de ellos jóvenes ad-portas de ingresar a la universidad) están pensando en la FILTU 2025. Ojalá los apoyos se incrementen y las entidades se comprometan con este proyecto lector y creativo, para que muchos jóvenes, no solamente sigan soñando con su futuro, sino que lo encuentren próspero y el estudio les permita realmente hacerlos realidad.

Que ese ponderado departamental y nacional algún día pueda mostrar que en el Pacífico nariñense existen buenos colegios, con infraestructuras adecuadas, con estudiantes cuya preocupación no sea otra que sus propios estudios. Proceso como la FILTU, con seguridad, están ayudando en dicho propósito.