La Feria del Libro de Bogotá ganó reconocimiento internacional como “feria del año”

Adriana Ángel Forero (i) y Tatiana Rudd (d) recibieron el reconocimiento en Ágora Bogotá Centro de Convenciones. Foto: Cortesía Filbo

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La Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) fue denominada “Feria del año en venue convencional” en el marco de ExpoMICE 2026, uno de los encuentros del sector MICE de reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones (Meeting, Incentives, Conferencing y Exhibitions).

El reconocimiento dio protagonismo al papel de la Filbo dentro de la agenda cultural y en la proyección de Bogotá como escenario de negocios internacionales. El galardón fue recibido por Adriana Ángel Forero, directora de la FILBo desde la Cámara Colombiana del Libro (CCL), y Tatiana Rudd, directora de la FILBo por Corferias.

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“Este reconocimiento nos llena de orgullo y ratifica el papel de la FILBo como un escenario estratégico para la circulación de ideas, el encuentro cultural y la proyección internacional de Bogotá. La Feria no solo fortalece el ecosistema editorial, sino que también contribuye al posicionamiento de la ciudad como destino de grandes eventos y negocios culturales”, afirmó Adriana Ángel Forero.

El reconocimiento fue entregado semanas antes del inicio de la edición número 38 de la Filbo y se dio en un espacio que convoca a entidades, gremios, empresarios y organizaciones vinculadas a la industria MICE. De acuerdo con un comunicado, este sector se enfoca en impulsar el intercambio de conocimiento, la creación de redes, la atracción de visitantes y la proyección de ciudades como sedes de encuentros.

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La Filbo fue destacada por su trayectoria y capacidad de convocatoria, ya que anualmente reúne a aproximadamente 600.000 visitantes, más de 500 autores nacionales e internacionales, y cerca de 650 expositores y sellos editoriales. “Gracias a la visión y aporte de sus dos organizadores a lo largo de las 38 ediciones, la Feria se ha consolidado como el evento editorial y cultural más importante del país y uno de los más relevantes de América Latina”, se lee en un comunicado.

Según Tatiana Rudd, directora de proyecto de la FILBo desde Corferias, “este reconocimiento es el resultado de una poderosa alianza entre la CCL y Corferias, que impulsa al sector editorial colombiano y estimula el interés de los visitantes que tienen a Bogotá en su agenda de viajes, potenciando el turismo cultural”.

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