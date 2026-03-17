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Hallan tumba romana de 2.000 años con escenas de gladiadores cerca de una vía histórica

El Ministerio de Cultura de Italia confirmó el hallazgo de una tumba romana cerca de la Vía Apia. Se cree que pertenecía a un personaje adinerado con vínculos en el espectáculo.

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EFE
17 de marzo de 2026 - 12:39 p. m.
Un monumento funerario romano decorado con escenas de combates de gladiadores del siglo I d.C. y que formaba parte del entorno histórico de la antigua Vía Apia ha sido descubierto en el municipio de Apollosa (sur), según informó el Ministerio de Cultura de Italia.
Un monumento funerario romano decorado con escenas de combates de gladiadores del siglo I d.C. y que formaba parte del entorno histórico de la antigua Vía Apia ha sido descubierto en el municipio de Apollosa (sur), según informó el Ministerio de Cultura de Italia.
Foto: EFE/ Superintendencia De Arqueología, Bellas Artes Y Paisaje Para Las Provincias De Caserta Y Benevento
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Un monumento funerario romano, decorado con escenas de combates de gladiadores del siglo I d.C. y que formaba parte del entorno histórico de la antigua Vía Apia, ha sido descubierto en el municipio de Apollosa (sur), según informó el Ministerio de Cultura de Italia.

Las representaciones de gladiadores, poco habituales en contextos funerarios de este tipo, sugieren que el sepulcro habría pertenecido a un ciudadano romano acomodado de la época augustea, probablemente vinculado al mundo de los espectáculos públicos en la Roma antigua, según los arqueólogos que participan en el proyecto.

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El conjunto fue construido con bloques de piedra caliza y tendría un diámetro aproximado de doce metros.

Durante las excavaciones se recuperaron cerca de veinte bloques decorados y se identificó la entrada de una cámara funeraria con restos de pintura mural.

El hallazgo se produjo después de que un voluntario alertara a las autoridades tras detectar varios bloques de piedra que habrían quedado al descubierto tras el desbordamiento del arroyo Serrentella.

Posteriormente, un equipo de especialistas llevó a cabo las operaciones de recuperación y estudio.

La tumba se encontraba junto a un tramo histórico de la Vía Apia, una de las principales arterias de la Roma antigua y conocida como la Regina Viarum, entre las localidades de Caudium y Montesarchio.

Esta ubicación, según los investigadores, reflejaría el prestigio social del difunto, ya que las élites romanas solían situar sus sepulcros a lo largo de las grandes vías de comunicación.

Las autoridades locales han anunciado que estudiarán proyectos para valorizar el área e integrarla en iniciativas de promoción cultural vinculadas al antiguo trazado de la Vía Apia.

Los restos recuperados se conservan actualmente en el centro operativo de la Superintendencia en Benevento, donde podrá visitarse con cita previa, mientras se estudian también proyectos de reconstrucción virtual del monumento para facilitar su divulgación al público.

Por EFE

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