La Feria del Libro de Manizales busca refugio en la lectura tras el terremoto

La tristeza, el miedo, el recuerdo se viven al interior de cada uno, en la intimidad. Sin embargo, tras el terremoto del 10 agosto, en el Eje Cafetero esas experiencias se tornaron colectivas. Para ese momento, estaba a punto de comenzar la Feria del Libro de Manizales, con el tema ‘Cartografías de la intimidad’, pero hubo de posponerse tras la destrucción. Se movió para esta semana: del 19 al 25 de octubre. Mientras la ciudad aún se recupera, Aoife Bernal, directora de la Feria, explica por qué considera pertinente persistir en un encuentro…

La tristeza, el miedo, el recuerdo se viven al interior de cada uno, en la intimidad. Sin embargo, tras el terremoto del 10 agosto, en el Eje Cafetero esas experiencias se tornaron colectivas. Para ese momento, estaba a punto de comenzar la Feria del Libro de Manizales, con el tema ‘Cartografías de la intimidad’, pero hubo de posponerse tras la destrucción. Se movió para esta semana: del 19 al 25 de octubre. Mientras la ciudad aún se recupera, Aoife Bernal, directora de la Feria, explica por qué considera pertinente persistir en un encuentro alrededor de la lectura.

La temática que propone la feria este año es «Cartografías de la intimidad». ¿Qué significa?

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Hay unos mapas que solamente ocurren alrededor del cuerpo: no podemos plasmarlos en algo físico, sino que son territorios invisibles que están en nuestro interior. Pueden ser la fragilidad, el dolor, el deseo, la soledad o la memoria. Queremos invitar a explorar esos territorios y ver cómo resuenan con los libros, que contienen un discurso que nos permite ponerles palabras a esas cosas que muchas veces no sabemos nombrar.

Podemos hablar en cuestión de segundos con alguien al otro lado del mundo. Nunca la humanidad había estado tan conectada. ¿Cómo ha cambiado la intimidad en esta época?

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Tendremos una conversación entre Carlos Guineo y Sergio Enciso que se llama «La intimidad en tiempos de algoritmos». Las tecnologías digitales nos permiten llevar lo privado, los vínculos y la exposición personal a un espacio público, pero a mantenerlo como si fuera algún tipo de intimidad y de cotidianidad cercana. Entonces, las conversaciones que buscamos propiciar en estos espacios no parten de juzgar lo que está pasando, sino de reconocer que son situaciones que nos obligan a reconfigurar nuestra relación con la intimidad. Queremos problematizar qué estamos mostrando y qué no y cuáles son nuestros intereses al hacerlo. Detrás de las redes sociales hay empresas enormes. Por eso, también debemos preguntarnos qué pasa con nuestra intimidad cuando la exponemos.

Hay una queja constante según la cual los jóvenes ya no leen o leen menos, aunque las cifras de la Cámara Colombiana. Como directora de una feria del libro, ¿cómo ve ese panorama?

Parte del problema con la lectura es que se basa en el presupuesto de que solo existe una forma de leer. Cuando haces eso, descartas, por ejemplo, la posibilidad de que un texto incluya más imágenes que palabras porque, entonces, no se considera una obra literaria que valga la pena. Lo digo también como profesora de literatura. Constantemente veo que la gente joven está leyendo, pero si vamos a medir la lectura desde el canon de lo que se ha considerado buena literatura o literatura universal, entonces empieza a parecer que no se trata de lectura real. Necesitamos motivar la lectura en la forma en que llegue a cada persona. Una vez que generado el hábito lector, es posible empezar a desarrollar un criterio propio. Lo importante es llegar a esa lectora ocasional y decirle: «La feria del libro es un espacio para ti. Tú eres una lectora, aunque no estés leyendo lo que la academia te dice».

Si bien se busca que la lectura llegue a muchas personas, el talento literario, en cambio, no es un fenómeno de masas. ¿Cómo este se ve afectado por el hecho de que ahora tenemos máquinas que pueden redactar por nosotros?

Ese apoyo invisible dentro de la literatura es un tema que existe desde hace muchos años; simplemente se va modificando a medida que cambian las épocas. Cuando revisamos la historia de la literatura, encontramos muchas personas reconocidas por ser buenas escritoras de las que luego se supo que sus textos no eran propios: los escribían sus esposas y se publicaban bajo otro nombre, o tenían un grupo de personas detrás de la escritura. Lo que me parece triste del uso de la inteligencia artificial es que puede hacer que la literatura se vuelva homogénea y, en esa medida, que perdamos gran parte de la riqueza que tiene.

El mundo de los libros ha sufrido en Manizales. En 2025, un incendio quemó las librerías Latina, La Eneida y La Odisea. Este año, el terremoto destruyó una sede de la librería Libélula y afectó comercios y oficinas en todo el Eje Cafetero. ¿Cómo ha sido la recuperación del sector editorial?

Estábamos dándolo todo en las últimas dos semanas de preproducción de la feria cuando ocurrió el terremoto y nos dejó en un desconcierto enorme. Indudablemente, el terremoto tuvo mucho que ver con el concepto que habíamos elegido para este año, aunque no lo habíamos planeado. La pregunta por la intimidad cobra otro sentido cuando, por ejemplo, estás perdiendo tu intimidad porque tu casa se derrumba, porque aparecen grietas y puedes ver la casa de tu vecina a través de ellas. Nos vimos ante una disyuntiva: ¿continuamos con la feria o no? La respuesta fue surgiendo: «Sí, necesitamos un espacio en el que podamos reunirnos y resistir a esta situación». El libro se convierte en una forma de refugio en medio de circunstancias tan complejas. Lo que decidimos hacer, tal como hicimos el año pasado con los incendios, fue acercarnos a las librerías y editoriales más afectadas y decirles que la feria sería un espacio para impulsar su trabajo. También establecimos alianzas con librerías y editoriales de Pereira, e incluso con iniciativas del sector teatral.

¿Cómo es ese refugio que los libros pueden ofrecer ante una tragedia colectiva?

Cuando tomamos la decisión de continuar con la feria, partimos de una idea: el encuentro con otras personas es importante en los procesos de recuperación. Indudablemente, la sensación interna que nos queda después del terremoto es bastante fuerte, y compartirla con otras personas nos permite reconocer que no estamos solos, y que lo que nos está pasando es una respuesta natural. Por ejemplo, este jueves tendremos un taller de escritura creativa enfocado en cómo estamos procesando las emociones después del terremoto. La inauguración de la feria también estará muy relacionada con lo ocurrido, porque queremos crear un espacio en el que hablar sobre lo que nos pasó a todas las personas sea algo completamente válido y necesario.

¿La herida del terremoto sigue abierta en Manizales?

Indudablemente. En algunas personas más que en otras, pero es como si se hubieran generado unas grietas que va a ser muy difícil cerrar. Volver al tema del terremoto y tenerlo como una conversación constante no ha cambiado; sigue estando ahí. Por ejemplo, tener que cancelar una reunión porque van a arreglarte el apartamento, ya que se te está cayendo una pared. O, si salgo a la calle, sigo viendo el edificio que está en ruinas. Todo esto va a seguir presente constantemente en las conversaciones y en lo que cada una de nosotras vive y siente. No me puedes pedir que lleve una cotidianidad diferente a la que nos impone esta situación.

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¿Cómo las afectó la falta de financiación de la Alcaldía de Manizales?

Eso no tuvo nada que ver con el terremoto. Nosotras ya no contábamos con financiación de la Alcaldía. Lo que ocurría antes era que teníamos un acuerdo con ella que renovábamos cada año, al inicio de la feria. Este año, en una situación bastante incómoda, cuando yo ya estaba reunida con las personas que dirigen las bibliotecas satélites municipales, nos dijeron que no podíamos comenzar la reunión y nadie sabía qué estaba pasando. Suspendieron la reunión y ya, nunca nos dieron más explicaciones. Pero no hubo una afectación grande. No cambió la programación ni el presupuesto. Simplemente, es una aliada menos. Nos apoyamos en otras aliadas que ya teníamos. El año pasado logramos que todas las bibliotecas satélites de Manizales estuvieran en la feria del libro mostrando sus procesos. Y esa es la gente que realmente nos importa. Nos importa, por ejemplo, la lectora de cinco años que está en la biblioteca de Minitas y que un día viene al Salmona y descubre que existe toda una feria del libro, con una programación pensada para ella.

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¿Pero esperan contar con las bibliotecas satélites?

Van a participar, pero de forma independiente. Es decir, la promotora o el promotor de lectura decide llevar un grupo. Y, claro, la feria está abierta para todas estas personas, pero ya no participan a través de la alianza con la Alcaldía. Antes se articulaban de otra manera, de una forma más oficial. Este año lo estamos haciendo sin que medie ese vínculo.

Entre los autores invitados hay muchas voces nuevas. ¿A quiénes recomienda?

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Fue pura coincidencia, pero la mayoría de nuestras invitadas pertenecen a editoriales independientes. Nos sentimos muy orgullosas de que consideren que este es un lugar en el que pueden darse a conocer. Este año estoy enamorada de las voces que vienen. Hay dos que me gustaría destacar que hacen parte de una de las alianzas que tenemos con Laguna, una editorial independiente: Eugenia Lara y Gabriela Escobar, ambas uruguayas.

Cuando vas a una feria, normalmente ya tienes identificadas las personas que quieres ver. Y muchas veces no se da la serendipia –el hallazgo afortunado e inesperado que ocurre cuando se busca otra cosa–. Por eso, este año lanzamos una aplicación llamada Match literario. La idea es que respondas seis preguntas muy sencillas y, a partir de tus respuestas, el algoritmo te muestre qué invitados y qué libros pueden ser más afines a tus intereses.

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¿Y a quién destaca entre las plumas del Eje Cafetero?

Destacaría el libro La belleza del engaño, publicado por Jaravela, una editorial de Manizales. Es un libro sobre orquídeas miméticas, ilustrado de una forma bellísima. Escrito por la bióloga Eliana Jimena García Marín e ilustrado por el diseñador visual Sebastián López Ubaque. Aborda todas esas orquídeas que vemos a diario y que, cuando las miramos, decimos: «¡Ay, tiene forma de zapatilla!» o «¡Tiene forma de monito!». El libro explica todo lo que hay detrás de esas formas.

En las redes de la feria preguntaron: si te borraran la memoria, «¿qué libro volverías a leer por primera vez?». Le hago a usted esa pregunta.

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Hay un libro de una autora británica llamada Nell Leyshon que se titula Del color de la leche. Lo trabajo en clase de manera espaciada, cada año y medio, porque emocionalmente no me da para abordarlo con más frecuencia. Es un texto narrado como si una niña estuviera aprendiendo a escribir. Ella cuenta su cotidianidad desde la genuina alegría de descubrir que está aprendiendo a escribir y de ver que es capaz de crear palabras. Sin embargo, mientras lo hace, narra una situación extremadamente compleja, de la que una siente que la niña no alcanza a darse cuenta del todo. Y ahí está el punto de quiebre de la historia.

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