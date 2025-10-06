“La fiesta del fin del mundo”, una reflexión sobre crisis y apocalipsis

El ensayo de Castro analiza los períodos de crisis en España, desde la recesión de 2008 hasta la pandemia de COVID-19, y reflexiona sobre sus consecuencias culturales y sociales. Foto: Agencia EFE

La filóloga e investigadora menorquina Natalia Castro Picón ha ganado la 53ª edición del Premio Anagrama de Ensayo, dotado con 10.000 euros, con la obra “La fiesta del fin del mundo”. Allí, reflexiona sobre los períodos apocalípticos asociados a la última crisis económica y a la pandemia de covid y sus derivadas.

Castro Picón se ha impuesto entre los 170 aspirantes de 16 países que habían presentado originales al galardón, de los cuales seis pasaron a las últimas deliberaciones del jurado, compuesto por Jordi Gracia, Pau Luque, Daniel Rico, Remedios Zafra y las editoras Silvia Sesé e Isabel Obiols.

En la obra ganadora, Castro Picón aborda el reciente período de la historia de España enmarcado por dos grandes crisis, la económica de 2008 y la pandemia de 2020, y atiende a las muchas otras que han brotado entre ambas: la de la democracia, la ecológica, la extinción del “derecho a la ciudad”, el resurgimiento del fascismo, el racismo o la “guerra” contra las mujeres.

Según explicó la autora en la presentación de la obra, en ese contexto convulso, “el imaginario apocalíptico lo contagia todo: los medios de comunicación, la literatura, el cine, la música y las artes escénicas y gráficas”.

En las páginas de “La fiesta del fin del mundo”, que se publicará el próximo 29 de octubre, Castro indaga en las respuestas a la pregunta “¿De qué hablamos cuando hablamos de fin del mundo?“.

Ante esa cuestión, analizó si la única opción es “el desahogo nihilista que celebra el desastre” o si esas proclamas de destrucción abren la puerta a la revuelta por otro mundo posible.

La autora reivindicó “la imaginación en disputa” que protagonizan diferentes colectivos con sus respectivos intereses, y cree que el “apocalipsis cultural” que ofrecen las películas, novelas, series o los carteles reflejan “el momento de extrema desorientación actual, en el que las palabras que nos habíamos dado ya no sirven para explicar el mundo”.

Y, aunque esos relatos siempre han sido seductores, esa situación se ha intensificado en los últimos veinte años, apuntó Castro, quien precisó que «no es lo mismo vivir el apocalipsis en Occidente que en el sur global».

Zombies, monstruos marinos y tsunamis

El ensayo, que acumula cinco años de investigación académica y personal, no evita cierto tono festivo, con páginas llenas de zombies, monstruos marinos, nómadas que habitan el centro de las ciudades, tsunamis, huracanes, las mareas del cambio o la oleada feminista. «Es un libro posicionado, pero no programático, que pone la cultura en el centro», aclaró.

En referencia al período histórico analizado, Castro subrayó que es un momento espectacular con «un neoliberalismo salvaje», pero la sucesión de acontecimientos le obligaron a volver atrás para repensar su escritura, como le pasó con el apagón o con la DANA de Valencia.

A su juicio, el caso de la flotilla de Gaza es «un buen ejemplo de esa radicalidad que surge de esos momentos apocalípticos, de euforia posibilista y propositiva». En ese marco, no es extraño, añadió, que haya «hambre de acontecimientos, de ver qué será lo siguiente».

Apocalipsis y fascismo

Aunque algunas corrientes vinculan el auge del fascismo a esa inquietud apocalíptica que se ha instalado en la sociedad, Castro aseguró que «el núcleo emocional que lleva a la derecha y a la extrema derecha tiene más que ver con el miedo, porque en un contexto de tanto pánico hay pasiones muy negativas que se acaban haciendo dominantes».

No es un libro sobre el fin de la historia, sino del presente, porque el único momento para actuar es el ahora, porque el futuro es inalcanzable: va por delante.