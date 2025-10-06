Logo El Espectador
BIAM 2025: el arte como ventana a la libertad en la Bienal de Antioquia y Medellín

Museos, universidades y casas de cultura acogen las exposiciones y actividades de la bienal, abierta hasta el 25 de noviembre.

Redacción Cultura
06 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
La BIAM 2025 busca recuperar el legado de las Bienales de Coltejer e impulsar nuevas prácticas artísticas en las nueve subregiones de Antioquia.
Foto: Prensa Secretaría de Cultura de Medellín
La Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (BIAM 2025) se desarrolla entre el 2 de octubre y el 25 de noviembre, en Medellín y otros 15 municipios del departamento. El evento marca el regreso de la Bienal después de 44 años y reúne más de 300 obras de 120 artistas de distintos países.

Su propuesta curatorial se titula “El arte, una ventana a la libertad” y la programación se extiende a lo largo de las nueve subregiones de Antioquia en museos, casas de cultura, universidades y espacios no convencionales. De acuerdo con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA), entidad organizadora, la Bienal tiene el propósito de recuperar el legado de las Bienales de Coltejer (1968, 1970 y 1972) y de la edición de 1981, integrando nuevas generaciones y prácticas contemporáneas.

La inauguración oficial tuvo lugar en el municipio de El Retiro, con una instalación del artista japonés Azuma Makoto en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. En Medellín, el Museo de Antioquia abrió la muestra “Línea Histórica y Maestros”, dedicada a revisar las bienales pasadas y su influencia en la historia del arte en la región.

Arte que llega a todo el territorio antioqueño

Entre las sedes principales están el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, el Antiguo Edificio de Coltabaco, el Museo de Antioquia, el Pabellón Bello – Parque de Artes y Oficios, el Distrito Creativo del Perpetuo Socorro, la Cámara de Comercio de Medellín – sede Poblado y los espacios universitarios de la Universidad Nacional, la Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia.

Además de Medellín, la programación se desarrolla en los municipios de La Ceja, Rionegro, El Retiro, Apartadó, Jericó, Caucasia, Puerto Berrío, Ciudad Bolívar, Entrerríos, Yarumal, Cisneros, Sonsón, Santa Fe de Antioquia, Anorí y Urrao, extendiendo la cobertura de la Bienal a las nueve subregiones del departamento.

Artistas de Colombia y el mundo participan en la BIAM 2025

La BIAM 2025 reúne a más de 300 obras de 120 artistas, entre ellos Delcy Morelos (Colombia), Ibrahim Mahama (Ghana), Carlos Garaicoa (Cuba), Betsabeé Romero (México), Azuma Makoto (Japón), Miguel Ángel Rojas, María Elvira Escallón y José Alejandro Restrepo.

Además, la agenda incluye recorridos guiados, talleres, conversatorios y encuentros con artistas, todos de carácter gratuito. Según el ICPA, se estima una asistencia de alrededor de 400.000 personas y la generación de 2.000 empleos directos e indirectos, vinculando sectores como las artes plásticas, el turismo, la producción y los servicios creativos.

Para más información y programación detallada, visite bienalantioquia.com

Por Redacción Cultura

