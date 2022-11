La FIL Guadalajara vuelve presencial y siente mala relación con López Obrador

La directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Marisol Schulz, habla durante una entrevista el 7 de noviembre de 2022, en Ciudad de México (México). Foto: EFE - José Méndez

“Con el presidente López Obrador no hay buena relación, porque no ha ido nunca a la feria. Siempre se le invita. En algún momento mandó algún representante, pero hasta ahí”, aseguró Schulz.

La FIL de Guadalajara, considerada la más importante de habla hispana, se celebrará del 26 de noviembre al 4 de diciembre de nuevo con formato presencial tras el parón obligado por la pandemia.

El mandatario mexicano no ha asistido a ninguna de las ediciones desde que tomó posesión en 2018 y ha sido muy crítico con el festival, hasta el punto de no felicitarlo cuando obtuvo el premio Princesa de Asturias en 2020 y señalar que las últimas ediciones habían sido dedicadas en su contra.

Le sugerimos leer: Historia de la literatura: “Adiós a las armas”

“Tampoco lo entiendo, se le tendría que preguntar a él (López Obrador). No nos ha acompañado nunca a la feria y creo que considera que hay una tendencia, cuando lo que hay es un espacio de libertad y ha habido todas las tendencias políticas. Creo ahí hay un desconocimiento por no haber estado allí presente”, agregó. No obstante, Schulz remarcó que sí hay partes del Gobierno mexicano con las que la FIL está “muy en contacto”, como la Secretaría de Cultura o la de Educación.

“Siempre hay gente del gabinete. El Gobierno, como tal, nos ha quitado apoyo; pero la feria es mucho más que eso. Somos totalmente autosuficientes económicamente”, afirmó sobre las relaciones con el Ejecutivo mexicano, a la vez que informó que entre los participantes está confirmada la presencia del canciller, Marcelo Ebrard.

En su trigesimosexta edición, el certamen contará con cerca de 600 escritores de más de 50 países, encabezados por el rumano Mircea Cartarescu, quien recibirá el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2022, y tendrá como invitado de honor al emirato árabe Sharjah.

Podría interesarle leer: Sobreviviendo al horror del Palacio de Justicia

Sabor y color árabe

Asimismo, estarán presentes dos premios Cervantes: la mexicana Elena Poniatowska y el nicaragüense Sergio Ramírez; además del novelista cubano Leonardo Padura y el español Arturo Pérez Reverte, quienes presentarán sus más recientes libros “Personas decentes” y “Revolución”, respectivamente.

“Regresamos con todo el ímpetu”- explicó Schulz- “Cada año la feria se renueva, cada año es distinto. Podemos esperar por lo pronto la presencia de la cultura árabe, emirato de Sharjah, algo que le va a dar un color, un sabor, distinto, diferente”.

La directora del evento subrayó, además, que uno de los objetivos de la FIL es adaptarse a los cambios en el consumo cultural. “Hace 10 años no esperábamos estar leyendo en un teléfono inteligente, no pensábamos tener un WhatsApp para comunicarnos. Tenemos que ver cuáles son las tendencias a nivel global en el consumo cultural e ir a la vanguardia”, dijo.

Le sugerimos leer: A propósito de Banksy en Bogotá

Durante las actividades habrá homenajes a los fallecidos José Saramago, Carlos Fuentes y Susan Sontag y serán realizados programas con decenas de autores de diversas regiones como el “Festival de las Letras Europeas”, “Latinoamérica Viva”, “Nombrar a Centroamérica porque Centroamérica Cuenta”, además del Salón de la Poesía y el Salón del Cómic.

Schulz insistió también en la internacionalización de la feria y el gran peso de México como referente.

“Culturalmente, México sí ha marcado tendencia en América Latina. Desde el cine clásico hasta la música, la potencia cultural viene de mucho tiempo atrás. La FIL lo aprovecha, pero busca ir más allá. No puedes desdeñar lo que tienes. México es mucho más que Frida Khalo, para que nos entendamos, es decir, no vamos en el estereotipo”, concluyó.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖