Miércoles de ceniza: origen, significado e historia de esta tradición religiosa

El Miércoles de ceniza es un día religioso que marca el fin del Carnaval y el inicio del periodo de Cuaresma, un tiempo de penitencia y reflexión para los católicos antes de la llegada de Semana Santa. Este 2026, esta tradición se celebra este 17 de febrero. Pero, cuál es su origen y significado.

De acuerdo con la Asociación Católica de Informaciones (ACI Prensa), el surgimiento de este rito se remonta al judaísmo, con menciones en el Antiguo Testamento de que las cenizas se usaban para mostrar duelo y arrepentimiento.

Posteriormente, cada Jueves Santo, los primeros cristianos se cubrían con ceniza en forma de penitencia, pero no fue hasta el siglo XI que se seleccionó el día miércoles para celebrar este ritual.

Por otra parte, la Cuaresma es el tiempo litúrgico donde los católicos se preparan para la muerte y resurrección de Jesús. Durante este tiempo, los católicos deben entrar en un periodo de oración y abstinencia.

Tradicionalmente, el Miércoles de ceniza y el Viernes Santo, que este año será el 3 de abril, los católicos deben practicar el ayuno, con solo una comida fuerte al día. Además, todos los viernes de la Cuaresma, incluido el Viernes Santo se debe evitar el consumo de carnes rojas.

Además, la Conferencia Episcopal de Colombia dice que en la Iglesia primitiva, la Cuaresma comenzaba 42 días antes de la Pascua, pero en el siglo VII hubo un cambio y se añadieron otros 4 días. Esto para imitar el ayuno de Cristo en el desierto. El ayuno y la penitencia no se realizaban los días domingos, por considerarse festivos.

La palabra ceniza proviene del latín cinis, que significa polvo resultante de la combustión. Actualmente, la ceniza que se usa durante este rito se obtiene de las palmas que hicieron parte de la celebración del Domingo de ramos del año anterior. Una vez las palmas se incineran, el polvo obtenido se rocía con agua bendita o aceite de crisma.

ACI Prensa aclara que la ceniza puede ser recibida por no católicos, ya no constituye un sacramento. Además, la imposición de la ceniza puede hacerse sin la necesidad de asistir a misa y las personas laicas también están autorizadas para poner este símbolo sobre la frente de los creyentes, siempre y cuando la ceniza haya sido previamente bendecida.

Durante este acto, el sacerdote suele decir: “Conviértete y cree en el Evangelio” o “Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver”. Por último, otra práctica importante en el periodo de Cuaresma es dar limosna y realizar actos de caridad para los más necesitados. Todo esto para que el creyente reflexione y se encuentre preparado para Semana Santa, que este año se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.