Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Miércoles de ceniza: origen, significado e historia de esta tradición religiosa

Este 18 de febrero se celebra el Miércoles de ceniza, un día que da inicio a la Cuaresma en la religión católica.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Cultura
18 de febrero de 2026 - 01:01 p. m.
El Miércoles de ceniza se inicia con la Cuaresma, un periodo de penitencia y reflexión para los católicos.
El Miércoles de ceniza se inicia con la Cuaresma, un periodo de penitencia y reflexión para los católicos.
Foto: EFE - Carlos Ortega
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Miércoles de ceniza es un día religioso que marca el fin del Carnaval y el inicio del periodo de Cuaresma, un tiempo de penitencia y reflexión para los católicos antes de la llegada de Semana Santa. Este 2026, esta tradición se celebra este 17 de febrero. Pero, cuál es su origen y significado.

De acuerdo con la Asociación Católica de Informaciones (ACI Prensa), el surgimiento de este rito se remonta al judaísmo, con menciones en el Antiguo Testamento de que las cenizas se usaban para mostrar duelo y arrepentimiento.

Vínculos relacionados

Juan Gabriel Vásquez: “La opinión es un vicio. He tratado de dejarlo y no lo he conseguido”
Matilde Orlando: “La filosofía necesita salir de la academia y volver al espacio urbano”
“Soñé su nombre”, un documental para enfrentar la memoria y el duelo en Colombia (Opinión)

Posteriormente, cada Jueves Santo, los primeros cristianos se cubrían con ceniza en forma de penitencia, pero no fue hasta el siglo XI que se seleccionó el día miércoles para celebrar este ritual.

Por otra parte, la Cuaresma es el tiempo litúrgico donde los católicos se preparan para la muerte y resurrección de Jesús. Durante este tiempo, los católicos deben entrar en un periodo de oración y abstinencia.

Tradicionalmente, el Miércoles de ceniza y el Viernes Santo, que este año será el 3 de abril, los católicos deben practicar el ayuno, con solo una comida fuerte al día. Además, todos los viernes de la Cuaresma, incluido el Viernes Santo se debe evitar el consumo de carnes rojas.

Además, la Conferencia Episcopal de Colombia dice que en la Iglesia primitiva, la Cuaresma comenzaba 42 días antes de la Pascua, pero en el siglo VII hubo un cambio y se añadieron otros 4 días. Esto para imitar el ayuno de Cristo en el desierto. El ayuno y la penitencia no se realizaban los días domingos, por considerarse festivos.

La palabra ceniza proviene del latín cinis, que significa polvo resultante de la combustión. Actualmente, la ceniza que se usa durante este rito se obtiene de las palmas que hicieron parte de la celebración del Domingo de ramos del año anterior. Una vez las palmas se incineran, el polvo obtenido se rocía con agua bendita o aceite de crisma.

ACI Prensa aclara que la ceniza puede ser recibida por no católicos, ya no constituye un sacramento. Además, la imposición de la ceniza puede hacerse sin la necesidad de asistir a misa y las personas laicas también están autorizadas para poner este símbolo sobre la frente de los creyentes, siempre y cuando la ceniza haya sido previamente bendecida.

Durante este acto, el sacerdote suele decir: “Conviértete y cree en el Evangelio” o “Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver”. Por último, otra práctica importante en el periodo de Cuaresma es dar limosna y realizar actos de caridad para los más necesitados. Todo esto para que el creyente reflexione y se encuentre preparado para Semana Santa, que este año se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Miércoles de ceniza

¿Cuándo es Miércoles de ceniza?

Miércoles de ceniza fecha

Origen Miércoles de ceniza

Tradiciones católicas

Catolicismo

Ayuno

Abstinencia

Oración

Cuaresma

Semana Santa

¿Cuándo es Semana Santa?

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.