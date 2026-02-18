La violinista colombiana Alejandra Torres ganó el premio a Mejor Artista Clásica

Alejandra Torres es la primera violinista latinoamericana en hacer parte de la Orquesta Filarmónica de Viena. Foto: Cortesía Alejandra Torres

Alejandra Torres, violinista colombiana, se convirtió en la ganadora del premio a “Mejor Artista Clásica” otorgado por los World Entertainment Awards 2026. Su destacada trayectoria, que empezó cuando apenas tenía cuatro años, la ha convertido en un referente de la música clásica en la región.

“La música sigue abriendo caminos y recordándome que soñar en grande también es un acto de valentía”, expresó la violinista en redes sociales. A lo largo de su vida ha hecho parte de prestigiosas agrupaciones del gremio, incluyendo la Orquesta Filarmónica de Viena, convirtiéndose en la primera violinista latinoamericana en unirse a esta institución.

Torres recibió el galardón por su nuevo álbum “New Journeys”, que desarrolló junto al pianista británico, Mark Richard. Este álbum también fue reconocido con dos medallas de plata en los Global Music Awards. Este proyecto incluye la interpretación de ambos artistas de las sonatas para violín y piano creadas por el compositor Wolfgang Amadeus Mozart.

“Es bastante enriquecedor y profundo para mí, porque esta sonata es un homenaje que le hace Mozart a su madre que había fallecido y están en el álbum. Es bastante profundo saber estos detalles y poderlos expresar con tanta amplitud, transmitir esa intensidad que puede llegar también a veces a sonar un poco como Beethoven, que ya es un poco más dramático, pero también es muy hermoso”, dijo Torres para El Nuevo Siglo.

Su primer acercamiento a la música estuvo marcado por su familia, ya que su padre era maestro de guitarra clásica, como explicó en una entrevista para Caracol Radio. Los estudios musicales de Torres comenzaron en Manizales, su ciudad natal, junto a la maestra colombiana Aida Casasbuenas, especializada en enseñar música a los niños,

A los 9 años, pasó a formar parte de la Orquesta de Cámara de Caldas y en su adolescencia fue solista con la Orquesta Sinfónica de Colombia. Posteriormente se trasladó a Bogotá para continuar con su formación, para luego mudarse a Austria y a Viena, donde siguió alimentando su conocimiento y práctica musical.

En 1996, quedó en segundo lugar en el Concurso Internacional de Violín. Un año después, junto a su hermano Óscar D’Alberto Torres Gallego, guitarrista clásico y cantante lírico, ganaron en la categoría “Mejor Solista Clásico” el concurso nacional “Colombia suena bien” de Sony Music.

La música de Torres ha llegado a países como Alemania, Italia, Bélgica, Grecia, Suiza, Países Bajos, Rusia, Cuba, entre otros. Además de su reciente álbum, cuenta con otras dos producciones: “Renacer” (2017) y “Cuatro estaciones” (2019).

Asimismo, la violinista tiene un fuerte interés por el jazz, llegando a participar en diversos salas de concierto y festivales alrededor del mundo. Inclusive cuando se tomó un descanso del violín, se dedicó al management de diferentes artistas en el mundo del Latin Jazz.

Este nuevo reconocimiento se suma a una trayectoria marcada por la disciplina, el esfuerzo y la pasión por el violín. “Este premio quedará grabado en mi corazón como un recordatorio de que los caminos difíciles también pueden ser profundamente hermosos”, concluyó la violinista en redes.