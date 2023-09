“La fotografía es el espejo donde me reflejo”: Germán Ortegón

Germán Ortegón ha trabajado con el video y la fotografía en su producción artística durante 30 años./ Jorge Enrique Buelvas

¿De dónde salió la idea de hacer estas series fotográficas y convertirlas en un libro?

La idea surgió hace más o menos siete años. En esos siete años yo empecé a preguntarme qué estaba haciendo con mi trabajo fotográfico. En el trabajo fotográfico prevalecían los objetos. Me preguntaba: ¿estos objetos para qué me sirven? Para narrar otra historia. En este caso, la historia de la tragedia del campo colombiano, pero también la historia de la tragedia de lo que es abandonar los campamentos de la guerra; que es otra tragedia para los firmantes de paz. Y como había estado en el Sahara Occidental, en África, también me di cuenta de que había otra tragedia allá y eran pueblos que vivían en campamentos de refugiados y ahí estaba la huella de la guerra en esos campamentos, que era lo que quería mostrar; no la forma de vida de los refugiados, sino los rastros de la guerra. Por lo que seguí con los objetos.

¿Qué encontraba en común en los objetos del Sahara y los colombianos?

Ahí empecé a dialogar en dos cosas. Hay una que para nosotros era como desconocida, y es algo que los saharauis tenían en común con nosotros —yo no lo sabía en su momento—, y es que su lengua oficial es el castellano, porque ellos fueron colonia de España hasta 1975. Entonces ya hay una conexión. Pero otra cosa fundamental es la familia en esta comunidad. Para América Latina, para Colombia, la familia también se vuelve fundamental. Entonces empezamos a dar diálogos. Digamos, para ellos es muy importante el ritual del té. Se sientan a través del té a conversar. Nosotros lo hacemos a través del café, las tertulias y todo esto se levanta a través del café. Entonces había muchas cosas que unían las dos culturas. Y en esos encuentros determiné que el horror es universal. En este caso, dos culturas que están en dos continentes, pero que tienen en común el horror de la guerra. Mi preocupación era no revictimizar. Me interesaba contar sus historias, pero cambiar el punto de vista. Y creo que ahí es donde marco la diferencia, cambiando ese punto de vista. A partir de ahí le presenté este proyecto a la facultad académica y empezó esto ya a caminar. Llevamos tres años haciendo el ejercicio.

¿Cuál ha sido el recorrido de estas fotografías?

Primero pasaron por galerías y después se convirtieron en este proyecto académico. Cuando llevamos las fotos a las galerías, la gente empezaba a hablar de otra historia. No era la historia de la foto. Era la historia que le evocaban las sensaciones que despertaban esas imágenes en el espectador. Por eso digo que ya el objeto empieza a dialogar de otra manera con el público, así decidimos ampliar este multirrelato, este diálogo. Ya deja de ser el espectador con el cuadro físico y ahora cómo va a dialogar con otro tipo de personas y en este caso desde el mundo académico. Me di cuenta de que las fotos que ponía en las galerías ya no eran mis fotos, ya no eran los objetos, esos objetos incluso ya no existen porque el tiempo los desapareció. Entonces dejaron de ser míos también.