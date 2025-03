La Fundación Gabo rechazó la orden de regreso a prisión de José Rubén Zamora

José Rubén Zamora Marroquín deberá volver a una prisión del norte de Guatemala luego de que un juez penal decidiera acatar la orden de una sala de Apelaciones y revocarle el arresto domiciliar que tenía a su favor desde octubre de 2024. Foto: EFE - Mariano Macz

La Fundación Gabo expresó este lunes su “profunda preocupación” y “rechazo” a la orden de un juez penal de Guatemala que revocó el arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamora Marroquín, medida que considera un intento de “criminalizar” el ejercicio de esa profesión al devolverlo a una prisión militar.

"Este hecho evidencia la falta de independencia que aqueja al sistema judicial de Guatemala y la intención de criminalizar el ejercicio periodístico, y acrecienta el clima de hostilidad que enfrentan los periodistas de Centroamérica", señaló en un comunicado la Fundación Gabo, creada por el escritor Gabriel García Márquez, Nobel del Literatura en 1982.

El juez penal Erick García ordenó que Zamora Marroquín, de 67 años, regrese a la prisión preventiva en la que estuvo más de 800 días, entre julio de 2022 y octubre de 2024, una vez que la sala tercera de Apelaciones revocara las medidas sustitutivas que tenía a su favor dentro de un caso de supuesto lavado de dinero.

Con esa decisión contra Zamora Marroquín, el juez "lo devuelve a la cárcel militar Mariscal Zavala donde estuvo recluido (...) en condiciones de alta vulnerabilidad", agrega el comunicado.

La Fundación recuerda que Zamora Marroquín, ganador el año pasado del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo, "ha enfrentado un proceso judicial marcado por una sucesión de irregularidades y presiones que han motivado un severo rechazo internacional".

Según se han registrado medios de comunicación, durante los primeros 17 meses estuvo sometido a condiciones inhumanas. Además, sus cuentas bancarias fueron congeladas y, sin dinero, elPeriódico, el medio que fundó, debió cerrar sus puertas en mayo de 2023.

Tres supuestos delitos

Zamora Marroquín, también Premio Internacional de Periodismo Rey de España 2021, fue detenido por primera vez el 29 de julio de 2022 en su residencia, cinco días después de emitir fuertes críticas contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y acusado en tres casos penales distintos.

El periodista fue acusado inicialmente de un supuesto lavado de dinero y posteriormente se abrieron dos casos más en su contra por una supuesta obstrucción a la justicia y por una presunta alteración de documentos migratorios.

"No aceptaré cargos por delitos que no he cometido y seguiré luchando desde prisión", agregó Zamora Marroquín a los medios de comunicación tras conocer la resolución que lo regresa a prisión.

Este mismo lunes, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, había condenado los intentos de la Fiscalía por llevar al periodista de vuelta a la cárcel.

"La Fundación Gabo, junto a su Consejo rector y a la extensa Red de periodistas de Iberoamérica (...) hace público su rechazo a la acción de gobiernos y grupos de poder corruptos que utilizan el aparato judicial y otras formas de presión para acallar voces críticas, forzar al exilio a decenas de comunicadores y restringir cada vez más los espacios de libre expresión", añade.

Tras subrayar su “compromiso con la defensa del periodismo independiente y la libertad de prensa, pilares fundamentales de la democracia”, la Fundación Gabo exige “el respeto a los derechos fundamentales de José Rubén Zamora, lo que significa que se le otorgue a su juicio todas las garantías de un proceso justo e imparcial que le permita recuperar su libertad”.

Vida y obra de José Rubén Zamora

Zamora, nacido el 19 de agosto de 1956, proviene de una familia con un legado periodístico notable. Su abuelo, Clemente Marroquín, destacó como periodista en la década de 1920 y fue el fundador del diario La Hora. Alarmado por los ataques y persecuciones sufridos por su abuelo, José Rubén optó por alejarse de los medios de comunicación y enfocarse en sus estudios de Ingeniería Industrial y posteriormente en Banca y Finanzas.

Sin embargo, el estímulo de uno de sus muchos primos activos en el periodismo lo llevó a dirigir su primer medio de comunicación, el Telenoticiero Siete Días. En 1990, fundó Siglo Veintiuno, el primer medio de investigación periodística en Guatemala. Durante seis años, lideró y financió este proyecto con el respaldo de empresarios, quienes posteriormente retiraron su apoyo tras la exposición de abusos y violaciones a los Derechos Humanos cometidos por militares.

El trabajo de José Rubén Zamora al frente de este medio fue reconocido internacionalmente, siendo galardonado con el premio María Moors Cabot y el CPJ International Press Freedom Award en 1995, y nombrado uno de los 50 “Héroes internacionales de la libertad de expresión” por el International Press Institute cinco años después.

Siguiendo esa misma pauta, fundó elPeriódico, que se convirtió en un referente del periodismo guatemalteco. Durante el gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024), Zamora publicó más de 200 investigaciones periodísticas sobre la corrupción en Guatemala, que involucró a personas cercanas al presidente. En 2022, el Ministerio Público emitió la orden de prisión y juicio en su contra.