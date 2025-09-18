La Gala MAMBO 2025 se celebrará el 20 de septiembre: esta es la temática

El Museo de Arte Moderno de Bogotá recibirá la séptima edición de la Gala MAMBO el sábado 20 de septiembre. Foto: Alcaldía de Bogotá

Esta nueva edición del evento de recaudación para el Museo de Arte Moderno de Bogotá, se realizará el próximo 20 de septiembre. Para esta edición, la gala tendrá como temática “El dorado” y homenajeará al periodista y escritor Alberto Casas, al entregarle el Premio Mambo a la Filantropía en las Artes.

“Es un reconocimiento a toda su vida, porque Alberto ha apoyado, trabajado y reconocido todos los ámbitos del arte: la plástica, la música, la poesía, la escritura y, por supuesto, desde la radio con su voz”, aseguró Ángela Royo, directora ejecutiva de la Gala MAMBO, a Caracol Radio.

La temática de “El dorado”, de acuerdo con Martha Ortiz, directora del museo, se desarrolló “desde el significado de luz compartida, de celebración que representa para nosotros reconocer a todas esas personas que ven en el apoyo al arte un acto más allá de la caridad”, según dijo a La W.

Adicionalmente, por primera vez desde 2018, la gala se realizará en el museo. Se espera que asistan cerca de 400 personas al evento que se ha convertido en una fuente de sostenibilidad para el museo.

“Con lo recaudado pagamos todo lo que asegura la existencia del MAMBO durante un año. Es el evento de recolección de fondos más importante y cada edición es fundamental para que el museo siga en pie”, señaló Royo a Caracol Radio. “Esperamos que nos sigan apoyando, como lo han hecho en estos ocho años, para que este museo, que es de todos los colombianos, pueda continuar su misión”.