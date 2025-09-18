No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

La Gala MAMBO 2025 se celebrará el 20 de septiembre: esta es la temática

La Gala MAMBO, que se celebrará el sábado 20 de septiembre, tendrá como temática “El dorado”. Conozca todos los detalles.

Redacción Cultura
18 de septiembre de 2025 - 12:00 p. m.
El Museo de Arte Moderno de Bogotá recibirá la séptima edición de la Gala MAMBO el sábado 20 de septiembre.
El Museo de Arte Moderno de Bogotá recibirá la séptima edición de la Gala MAMBO el sábado 20 de septiembre.
Foto: Alcaldía de Bogotá
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Esta nueva edición del evento de recaudación para el Museo de Arte Moderno de Bogotá, se realizará el próximo 20 de septiembre. Para esta edición, la gala tendrá como temática “El dorado” y homenajeará al periodista y escritor Alberto Casas, al entregarle el Premio Mambo a la Filantropía en las Artes.

“Es un reconocimiento a toda su vida, porque Alberto ha apoyado, trabajado y reconocido todos los ámbitos del arte: la plástica, la música, la poesía, la escritura y, por supuesto, desde la radio con su voz”, aseguró Ángela Royo, directora ejecutiva de la Gala MAMBO, a Caracol Radio.

Vínculos relacionados

“Nunca se me pasa por la cabeza hacer una retrospectiva”: Pat Metheny en Bogotá
Descubren en Noruega miles de zapatos y bolsos medievales que revelan la vida cotidiana del siglo XIII
Libros que forman mundos: una mirada a “Historia portátil de la literatura infantil”

La temática de “El dorado”, de acuerdo con Martha Ortiz, directora del museo, se desarrolló “desde el significado de luz compartida, de celebración que representa para nosotros reconocer a todas esas personas que ven en el apoyo al arte un acto más allá de la caridad”, según dijo a La W.

Adicionalmente, por primera vez desde 2018, la gala se realizará en el museo. Se espera que asistan cerca de 400 personas al evento que se ha convertido en una fuente de sostenibilidad para el museo.

“Con lo recaudado pagamos todo lo que asegura la existencia del MAMBO durante un año. Es el evento de recolección de fondos más importante y cada edición es fundamental para que el museo siga en pie”, señaló Royo a Caracol Radio. “Esperamos que nos sigan apoyando, como lo han hecho en estos ocho años, para que este museo, que es de todos los colombianos, pueda continuar su misión”.

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Gala MAMBO

MAMBO

Bogotá

Museos en Bogotá

Museo de Arte Moderno de Bogotá

El dorado

Alberto Casas

Ángela Royo

Galería Casa Reigner

Martha Ortiz

Arte

Arte moderno

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar