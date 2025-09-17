Descubren en Noruega miles de zapatos y bolsos medievales que revelan la vida cotidiana del siglo XIII

Imagen de referencia de un zapato medieval. Foto: EFE - Chema Moya

El hallazgo de 2.900 piezas de cuero medieval, en forma de zapatos y bolsos, se dio en el barrio Bjørvika, en Oslo. Los artículos encontrados, que datan del siglo XIII y XIV, darían pistas sobre la vida cotidiana en la Noruega medieval.

Las excavaciones lideradas por Marja-Liisa Petrelius Grue del Norwegian Maritime Museum, se realizaron en un terreno destinado a la construcción de una escuela. Este proyecto reveló una capa de arcilla espesa, que tenía las condiciones ideales para conservar objetos delicados.

De acuerdo con la investigación, más del 80% de las piezas encontradas son de cuero y han catalogado cerca de 270 zapatos con diferentes estilos, desde muy simples a muy decorados. “Podemos ver que han desarrollado agujeros y que estos han sido reparados de diversas maneras”, declaró Grue a Science Norway. “Vemos el ciclo de vida completo del zapato. Es como una huella de la Edad Media. El rastro de una persona que vivió, caminó y tuvo una vida en esta ciudad”.

Dentro de los hallazgos hay 40 zapatos infantiles. En la Noruega medieval los zapatos eran un artículo costoso, elaborado a mano, y la labor de los artesanos, especialmente los zapateros y los curtidores, era crucial.

En ese momento de la historia, los bolsillos no eran tan populares, por lo que los bolsos eran esenciales. Los arqueólogos descubrieron en este lugar cerca de 20 bolsos, en su mayoría únicos en su construcción. “Solían sujetarse a cinturones o atarse a los corpiños de las mujeres, y variaban desde bolsas con cordón hasta otras más decoradas. Una pequeña bolsa, de apenas 5×5 cm, podía contener un amuleto o una baratija infantil", reportó Archaeology Magazine.

De acuerdo con la revista: “En la Edad Media, Bjørvika era una ensenada navegable del fiordo de Oslo cerca de la desembocadura del río Alna. Las obras de recuperación de tierras que duraron un siglo transformaron el sitio, pero siguió siendo un puerto hasta el siglo XVII. Los hallazgos medievales se localizaron bajo capas del siglo XIX, lo que indica que se habían depositado siglos antes”.