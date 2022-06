La Gran Zoombasta, una inciativa más allá del arte

El 9 de junio abrió la exhibición de la quinta edición de la Zoombasta. Foto: María de los Ángeles Holguín

¿De dónde salió la idea de la Zoombasta?

Estas subastas empezaron en la pandemia. Tuvimos que cerrar el Museo Nacional, tuvimos que cerrar todas las puertas, no teníamos recursos, los artistas estaban muy preocupados, también estaban en una situación muy mala y empezamos la primera Zoombasta. Resolvimos hacerla por la plataforma Zoom, entonces se llamó Zoombasta, con un éxito rotundo. Vendimos más del 85 % de las obras, después la repetimos otra vez y otra vez y otra, y esta es la quinta subasta. Todas las veces nos fue muy bien y cada vez teníamos un tema diferente, ayudábamos a los artistas desde el Amazonas hasta La Guajira, departamento por departamento, con una museografía especial. Viendo el éxito que tenían, me dijeron los artistas: “Bueno, ya podemos reunirnos, hagamos algo”. “Hagamos algo” es que no sabía dónde hacerlo, porque el Museo Nacional tiene el 90 % de las obras guardadas, no tiene un espacio grande para hacer esta clase de exposiciones y con todo lo de la ampliación del museo, me di cuenta de que esta casa la tenía la SAE, la Sociedad de Activos Especiales. La pedí y nos la prestaron con la Asociación de Amigos del Museo Nacional, y ha sido un éxito rotundo no solo por las obras tan espectaculares que tenemos, sino por la casa en sí, la gente quiere visitar su patrimonio, visitar esta casa que fue historia de Colombia. Estamos con más de 100 artistas. El día de la inauguración tuvimos a más de 800 personas y tenemos una programación para que la gente venga aquí en el norte de Bogotá y pueda tener actividades diferentes. Entonces tenemos conciertos, charlas, visitas guiadas y esperamos que esto pueda ayudar al Museo Nacional de Colombia y a la Fundación Julie Zurek, con niñas en situación de vulnerabilidad y a los artistas.

¿Cómo fue ese proceso de alianza con la Fundación Julie Zurek? ¿En otra ocasión se había hecho una alianza con otra fundación?

En el momento de la pandemia la idea no era asociarse con nadie, y Julia Ardila estaba en mi junta y estábamos hablando de las situaciones en que estaban estas niñas y dijimos: “Tenemos que hacer también algo social, y pues vimos que era un buen momento para que el arte y las niñas funcionaran, e hicimos una subasta de la mujer, una subasta solo para mujeres, y vimos que nos fue muy bien a las dos haciendo esta unión. Nosotros teniendo cuadros para apoyar a las niñas y vimos que era un buen socio, y entonces ahora seguimos adelante las dos. Porque las dos cosas se unen muy bien y nos ha funcionado, pero fue básicamente en la pandemia, en ese momento tan horrible tener que cerrar el Museo Nacional y de no tener recursos, y ver que esto no funcionaba y ayudábamos a las tres causas.

Le invitamos a leer: El “ser para la muerte” de Martin Heidegger

¿Cuáles son los proyectos del Museo Nacional que se benefician de esta actividad de la Zoombasta?

Todo lo que hace la Asociación de Amigos del Museo Nacional es para apoyar las actividades educativas y culturales del museo, nosotros lo que hacemos con esta plata es apoyar lo que el museo necesite. El Museo Nacional necesita plata todos los días para poder hacer todas sus actividades, para poder llevar a todas las escuelas, a todos los colegios, para poder tener sus exposiciones temporales, para poder renovar sus salas. El Museo Nacional está haciendo un plan de renovación importante, en este momento ya están casi todas las renovadas, pero nos faltan como seis salas, entonces tenemos que apoyarlos en esto, y para esto es la plata, para lo que el Museo Nacional necesite en su momento.

¿Cuáles fueron los desafíos de montar la exhibición de las obras en la casa Villa Adelaida?

Los desafíos han sido todos. El primero que tuve fue la seguridad, porque me tocaba a mí, pues a la Asociación de Amigos del Museo Nacional pagar la seguridad de esta casa y yo no lo podía hacer, entonces llamamos al Ejército Nacional de Colombia y el Ejército me apoyó con hombres que me están apoyando. El segundo desafío era que no podía usar las paredes y no podía colgar las obras, porque esta casa está recién restaurada, entonces me tocó todo en caballete y hacer una exposición en caballete. no es lo mismo que tenerla la obra montada. Las esculturas las tenemos en pedestales y bueno, ese fue otro desafío.

Le recomendamos leer: Una artista colombiana gana premio de arte interactivo “Golden Nica” 2022

¿Cómo fue el proceso de decidir cómo se iba a construir esa museografía alrededor de la exhibición que se montó?

Lo que más nos importaba era que estuvieran los artistas que ya habían subastado, que han hecho el esfuerzo de hacer las subastas de por la plataforma zoom y que nos hayan apoyado. Y pues entonces lo primero que se hizo fue llamarlos, ahí ya me llegaron más de 200 artistas y acá lo que hicimos fue más o menos dividir entre pintura, escultura, fotografía y como esta casa tiene tantos cuartos, fue muy fácil dividirnos así hacerlo. Es una museografía por color, por técnica, está muy bien montada.

Hablemos del apoyo a las regiones, ¿cómo a través de la Zoombasta logran esto?

Cuando vimos que estas subastas tenían este éxito, resolvimos que esto no era sólo para Bogotá y resolvimos que cada departamento debería tener un artista representativo y poderles subastar su obra. Tuvimos de todas las regiones de Colombia. Hasta en Cartagena tuvimos a Ruby Rumié con fotografía, tuvimos también pinturas, esculturas, fotografía desde el Amazonas a la Guajira.

Le puede interesar: Solsticio de Verano hoy: Así celebran el fenómeno en diferentes culturas del mundo

¿Cómo fue la convocatoria? ¿Cómo reunieron a estos artistas y a las obras que se están subastando en este momento?

No fue fácil, nosotros hicimos una convocatoria por las redes de la asociación y los artistas se iban inscribiendo y los que veíamos que tenían un potencial que podría ser subastado, los admitíamos y se logró así.