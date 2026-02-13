La historia detrás del día de San Valentín: de ritos paganos a poemas de amor

El día de San Valentín como lo conocemos hoy tiene orígenes que se remontan varios siglos en el pasado. Foto: pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante años el 14 de febrero ha sido asociado con el amor, los chocolates, los osos de peluche y el romance. Sin embargo, los orígenes de esta fiesta no siempre estuvieron relacionados con los corazones y el cariño.

Las tradiciones alrededor de este día incluyen regalar cartas escritas a mano, ideas de citas románticas, rosas rojas, entre otros. Pero esto es relativamente nuevo, a comparación con los orígenes de esta fiesta, que, de acuerdo con algunos, han sido rastreados hasta el imperio romano.

Aunque para los historiadores ha sido difícil definir un origen único de esta fiesta, se cree que el inicio de esta fiesta está relacionado con la celebración pagana conocida como lupercalia, por la fertilidad. En este, de acuerdo con la National Public Radio, los hombres sacrificaban una cabra y un perro y con sus pieles azotaban a mujeres jóvenes, se creía que este acto mejoraba los prospectos de tener hijos.

“La brutal fiesta incluía una lotería de emparejamiento en la que los jóvenes sacaban los nombres de las mujeres de un frasco. La pareja quedaba entonces, digamos, unida durante todo el festival, o más tiempo, si la pareja era la adecuada”, reportó la NPR.

Esta fue una de las pocas fiestas paganas que se mantuvieron legales en el Imperio Romano durante 150 años tras la imposición del cristianismo.

Por otro lado, con la llegada del Papa Gelasio I, a finales del siglo V d.C, se puso fin a esta celebración y la fecha se convirtió una conmemoración del mártir San Valentín, luego de que el emperador Claudio II ejecutara a dos personas llamadas Valentín el 14 de febrero de diferentes años durante el siglo III.

Más allá de las teorías sobre Roma, otros apuntan a que esta fiesta tuvo su origen casi mil años más tarde con el poeta Geoffrey Chaucer, quien se convirtió en el primero en relacionar el amor con el 14 de febrero en su obra “The parlement of Foules”.

“Jack B. Oruch, profesor de la Universidad de Kansas, sugiere que Chaucer podría haber vinculado el Día de San Valentín con el romance más o menos por casualidad: el Día de San Valentín coincide aproximadamente con el momento en que las aves europeas comienzan a aparearse. Poetas posteriores, como Shakespeare, siguieron el ejemplo de Chaucer y contribuyeron a crear las connotaciones románticas que tenemos hoy”, reportó National Geographic.

Se cree que en el poema Chaucer hablaba de que en febrero los pájaros comenzaban a armar sus nidos y reproducirse. Este resultó, según recopiló el Smithsoniano, en que la nobleza europea comenzara a enviar cartas de amor durante la temporada de reproducción de las aves. La carta de amor más antigua enviada por San Valentín data de 1415, cuando el duque de Orleans le envió una misiva a su esposa mientras él se encontraba preso en la Torre de Londres.

“En Estados Unidos, las tarjetas de San Valentín no se popularizaron hasta la Guerra de Independencia, cuando se adoptó la costumbre de escribir notas a mano a las parejas. No fue hasta principios del siglo XX que se empezaron a producir tarjetas para esta festividad en masa”, registró National Geographic.

Luego comenzaron a aparecer nuevas maneras de demostrar el amor y el aprecio en la forma de objetos y comida, como los chocolates y las rosas. Actualmente, la empresa Hallmark estima que anualmente se envían 145 millones de cartas en el día de San Valentín.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖