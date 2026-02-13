Viernes 13: el origen del mito que asocia este día con la mala suerte

El viernes 13 tiene fama de ser de mala suerte y hasta peligroso por las películas de terror. Aquí sabrás la razón de la fama de este día. Foto: deeps and deeps

Cuando el calendario marca un viernes 13, muchos creen que es un día de temor y de mala suerte. Algunos no salen de casa y otros hacen rituales para atraer la buena suerte. De hecho, Donald Dossey, historiador del folclore, afirmó que se estima que se pierden varios millones de dólares en negocios cada que hay un viernes 13, pues hay quienes evitan realizar compras o viajes ese día. Aunque en múltiples culturas el 13 es tanto temido, como venerado, diferentes narrativas y tradiciones han influenciado la forma en la que nos acercamos a este numero y la fecha.

Mientras que en países anglosajones el temor es por el viernes 13, en países hispanohablantes y en la antigua Grecia la fecha temida era el martes 13, algo que ha sido reforzado por el dicho: “martes 13 no te cases, ni te embarques”. En Italia, por ejemplo, la superstición se posa sobre el viernes 17.

El miedo al número 13 se ha visto traducido en edificios que no tienen un piso 13 o aviones que se saltan la fila asociada a esta cifra. La fobia al número, conocida científicamente como triscaidecafobia se ha expandido aún más desde que se hizo la asociación con el viernes y, entonces, un nuevo miedo surgió: la parascevedecatriafobia.

Pero antes de pasar a las supersticiones por el viernes 13, hay que empezar por el temor al número. Este fenómeno no es nuevo, aunque identificar un único origen ha sido un desafío para los historiadores, hay quienes especulan que tiene que ver con que es la cifra que viene después del 12, un número visto como armónico: 12 meses, 12 horas en el reloj, 12 apóstoles... mientras que el 13, al venir después, se ha considerado como disruptivo del orden o una anomalía.

“Doce es un número con muchos divisores, lo que lo convierte tanto en un “número superior altamente compuesto” como en un “número colosalmente abundante”. Al ser divisible por 2, 3, 4 y 6, es útil para múltiples aplicaciones, como lo vemos en la división del año en 12 meses, la esfera del reloj en 12 horas, el día en dos períodos de 12 horas, el pie en 12 pulgadas, y más. Posiblemente por esto, el doce suele significar plenitud y perfección, y por lo tanto es un número importante en muchas religiones del mundo", escribió Stephen Winick para The Library of Congress.

Más allá de la armonía del 12, otra creencia del número 13 como disruptivo viene desde los países nórdicos. En su mitología se ha mencionado que en Valhalla doce dioses celebraban un banquete al que llegó Loki, dios del engaño, como decimotercer invitado y la velada terminó en tragedia con la muerte del dios de la alegría, Balder.

En el cristianismo, el 13 tampoco es un buen presagio pues tiene diferentes asociaciones. La primera está relacionada con la Última Cena a la que asistieron Jesús y los doce apóstoles, haciendo que fueran 13 personas, y conexión de esto con la crucifixión de Jesucristo el viernes que, además, se cree que cayó un día 13. Se cree en en la Europa del siglo XVII era considerado de mala suerte tener a 13 personas en la mesa. Por otro lado, se ha mencionado que en el libro del Apocalipsis el Anticristo aparece en el capítulo 13.

“La reputación siniestra del viernes 13 cobró más fuerza a lo largo de los siglos. En el siglo XIV, Geoffrey Chaucer mencionaba en Los cuentos de Canterbury que un viernes fue el día en que cayó la desgracia. Más tarde, el viernes 13 de octubre de 1307, los Caballeros Templarios, una influyente orden militar, fueron arrestados y sometidos a brutales torturas por órdenes del rey Felipe IV de Francia, un hecho que contribuyó a la caída de la orden y añadió un peso histórico significativo a la mala fama de esta fecha", reportó la DW.

De acuerdo con la BBC, la superstición combinada del viernes y el número 13 se originó en 1907 con la publicación de un libro llamado “Viernes XIII”, escrito por Thomas Lawson. “El libro de Lawson es una fábula oscura de Wall Street cuyo personaje central genera bonanzas y caídas en el mercado para vengarse de sus enemigos, dejando a muchos en la miseria y la ruina. Y se aprovecha de los temores que la fecha viernes 13 podía generar en los negociantes”, reportaron. Así se solidificó la creencia.

