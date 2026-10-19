La hpela, cuento de Julio Roberto Arenas inspirado en la selva chocoana

La selva del Chocó, en el litoral pacífico de Colombia, parece un gigantesco cultivo de brócoli visto desde la ventanilla de un Fokker 50. Incontables arbolitos redondos, tan iguales entre sí que parecen fabricados en serie, forman un regio tapete de distintos verdes y grises que se atenúan con la parda piel del caudaloso Atrato, al que se lo puede ver serpenteando caprichoso mientras parte la selva en…

La selva del Chocó, en el litoral pacífico de Colombia, parece un gigantesco cultivo de brócoli visto desde la ventanilla de un Fokker 50. Incontables arbolitos redondos, tan iguales entre sí que parecen fabricados en serie, forman un regio tapete de distintos verdes y grises que se atenúan con la parda piel del caudaloso Atrato, al que se lo puede ver serpenteando caprichoso mientras parte la selva en dos mitades curvilíneas. Ya en el suelo, la armonía de esa imagen da paso al asombro por lo exuberante y misterioso de la selva más húmeda del mundo.

Pues bien, decidimos explorar la manigua para estirar las neuronas y activar un poco nuestros cerebros entumecidos por las dos horas de vuelo, antes de dar inicio al primer día del taller sobre construcción de paz que dictaríamos a estudiantes de primaria en una de las regiones más vulnerables del país. Teníamos entre tanto un poco más de tres horas de tiempo libre, y como ninguna de las cinco personas que conformábamos el equipo instructor habíamos estado antes en el Chocó, iniciamos en grupo la aventura de descubrir la selva, cual aventureros españoles del s. XV en busca de la canela.

La jungla es generosa cuando quiere, y ese día se nos insinuó amable y serena; nos generó tanta confianza que en pocos minutos cada quien cogió por su lado en solitario. Los sonidos de la selva y el calor húmedo, sumados al cansancio del viaje, me sumieron en un extraño sopor que no me incomodó; por el contrario, de alguna manera me resultaba placentera esa mezcla de plenitud y de asombro que me llevaba de forma intermitente a sentir en la piel la vibración del planeta.

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Pensaba en eso con la mirada en ninguna parte, cuando la vi; estaba ahí, frente a mis ojos, inmóvil, congelada en el tiempo; no me quedaba la menor duda: era una hpela. Jamás había pasado por mi cabeza la idea de que tendría la suerte de ver una. ¡No lo podía creer! En milésimas de segundo dimensioné lo que eso significaba para mí: entre tantas cosas, a partir de ese momento yo entraba a formar parte de un porcentaje ínfimo de la población planetaria que tenía la suerte enorme de ver una hpela, de encontrarla frente a frente y tenerla a no más de dos metros de distancia.

La historia completa de mi vida adquirió sentido en ese preciso momento; casi podía devolverme por el hilo de mi tiempo sobre la Tierra para encontrar que cada acto mío, cada proeza, cada estupidez, eran efecto y causa del mismo dictamen cósmico que me llevó a nacer en Cali aquel 7 de enero de un año cualquiera a las 5:30 a.m. Todo encajaba perfecto. Fui recobrando el aliento y muy lentamente intenté acercarme. Había leído recientemente en una edición de la revista Botanische Abhandlungen, publicada en 1956 —un ejemplar que alguien olvidó en mi biblioteca en una fecha que desconozco y por alguna razón que todavía no me explico— que las hpelas son extremadamente sensitivas y, si cabe el término —se excusaba el articulista— nerviosas. Un mínimo gesto de la mirada puede espantarlas y hacer que desaparezcan de la misma manera veloz y silenciosa como segundos antes habían aparecido.

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Aseguraba en ese mismo informe su autor, el biólogo Günter Blobel, que todo parecía indicar que por la complejidad de la estructura molecular de las hpelas, sus mecanismos de tolerancia al estrés abiótico y su sistema de eliminación de radicales libres en peroxisomas, hacían prácticamente imposible su interacción con el ser humano, y que por tanto las historias que circulaban alrededor de supuestos encuentros cercanos y todo tipo de aventuras fantásticas con ellas, no pasaban de ser leyendas urbanas. Tanta desinformación —argüía el sabio alemán— se sumaba al hecho de que no se había zanjado aún la discusión entre quienes abogaban por la naturaleza biológica de las hpelas frente a quienes defendían la teoría que explicaba su condición de objetos inertes. —¡Discusiones inanes!, pensé.

A quién podría importarle tan innecesaria codificación, si bastaba el acto consciente de percibir su presencia para olvidar los misterios trascendentales por los que a lo largo de todos los siglos ha indagado la humanidad. Y no porque con la presencia de una hpela se respondan las preguntas fundamentales, sino porque estas pierden toda su importancia. Eso es lógico, si partimos de la certeza de que las hpelas —sean organismos u objetos— carecen de cualquier elemento o composición: no tienen forma, tamaño ni color, y por tanto resulta claro que con la información con la que se cuenta hasta el momento nadie podría definirlas.

Por fuera son lo mismo que por dentro, pues no tienen un adentro ni un afuera. No brillan; tampoco son opacas. Carecen de olor y no dejan huella. Tales son las razones por las que resulta casi imposible verlas, pues están al mismo tiempo que faltan, y su presencia equivale de manera equidistante a su ausencia. Al faltarles todo, no tienen tampoco el alba ni la tarde, ni un espejo sin reflejo, ni racimos, ni nieve, ni vapor de agua, ni un círculo de tierra seca. No hay que esforzarse para entenderlo, pues es claro que las hpelas no tienen nada de todo eso, ni nada de nada.

Al regresar exultante al salón donde dictaríamos el taller esa misma tarde, me sorprendió no encontrar a la gente de mi equipo de trabajo, y nadie quiso explicarme lo que estaba pasando; en lugar de ello, un par de fortachones mudos uniformados a modo de enfermeros me sometieron a la fuerza y me subieron a un helicóptero.

Aún no sé lo que ocurrió inmediatamente después de haber visto la hpela, pero tampoco me lo pregunto. De hecho, desde entonces no me pregunto absolutamente nada; todo lo atribuyo al mismo misterio. Lo único que sé es que ver una hpela es la felicidad plena. He visto una, y eso es todo.

* Escritor y corrector de estilo. Exabogado, exmiembro de la Comisión de la Verdad, emigrante radicado en España. Colaborador de EL ESPECTADOR.