“La huida del convento”, la nueva exhibición que honra a Débora Arango a 20 años de su muerte

En una alianza entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; el Museo de Arte Moderno de Medellín y el Museo Santa Clara, se rendirá homenaje a la artista antioqueña Débora Arango con la exhibición “La huida del convento”, a 20 años de su muerte.

La exposición temporal presentará 18 obras de la artista que hacen parte de la colección del Museo de Arte Moderno de Medellín. Estas serán organizadas en cuatro ejes temáticos: “la relación de Débora con la educación religiosa y la vida conventual; sus reinterpretaciones del imaginario católico; la crítica a la Iglesia como institución; su mirada a la familia, la desigualdad social y las maternidades no idealizadas”, según un comunicado de prensa.

“Estas obras dialogan con piezas coloniales del Museo Santa Clara, activando asociaciones que permiten releer tanto el Barroco eclesiástico, como la mirada crítica de Arango. Sus representaciones de cristos en escenas cotidianas contrastan con los modelos devocionales del periodo colonial, mientras que las figuras femeninas y familiares que la artista retrata ponen en perspectiva las dinámicas sociales e íntimas que también atravesaron la vida en los conventos y en la sociedad de la época”, mencionaron en el comunicado.

La muestra estará abierta a partir del 4 de diciembre en el Museo Santa Clara en la Cra 8 #8-91, de martes a domingo de 9:00 a. m. a 4:30 p. m. La programación contará además con diversas actividades pedagógicas y culturales, recorridos guiados y talleres " diseñados para ampliar conversaciones críticas sobre la aún constatable situación de sujeción de las mujeres en Colombia".

