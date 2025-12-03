El Fondo de Cultura Económica lanza este diciembre la colección “25 para el 25″

El Fondo de Cultura Económica tiene su sede principal en Bogotá en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Foto: Cortesía FCE

El Fondo de Cultura Económica (FCE) anunció el lanzamiento internacional de la colección 25 para el 25, un ambicioso proyecto editorial dirigido a jóvenes entre los 15 y los 30 años, cuyo propósito es fortalecer los hábitos de lectura en América Latina. La presentación oficial se realizará el próximo 17 de diciembre de 2025 de manera simultánea en varios países de la región.

La colección está compuesta por 27 títulos —pese a su nombre— que reúnen voces fundamentales de la literatura latinoamericana. Entre los autores seleccionados se destacan tres escritores colombianos: Piedad Bonnett, con Los privilegios del olvido; Gabriel García Márquez, con Operación Carlota. Cuba en Angola; y Andrés Caicedo, con su emblemática novela corta El atravesado.

El proyecto contempla la impresión de 2.5 millones de ejemplares, una parte significativa de los cuales será distribuida gratuitamente en países como Argentina, Guatemala, Uruguay, Chile, Ecuador, Venezuela, Cuba, Honduras, Perú, México y Colombia. Este último recibirá 540.000 libros, cuya producción y entrega en todo el territorio estarán a cargo del Gobierno Nacional de Colombia, aliado estratégico del FCE para este programa.

El FCE ha establecido alianzas institucionales en distintos países para garantizar la impresión, distribución y gestión de derechos de autor. Esta cooperación intergubernamental permite que la colección circule ampliamente y que los jóvenes lectores accedan a libros que combinan poesía, narrativa, cuento, ensayo y crónica.

La selección de autores incluye nombres fundamentales de la literatura latinoamericana como Juan Gelman, Nona Fernández, Raúl Zurita, Miguel Ángel Asturias, Guadalupe Dueñas, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti y Osvaldo Bayer, entre otros.

Los 27 títulos de 25 para el 25

La colección reúne obras provenientes de once países latinoamericanos y abarca géneros diversos. Estos son los títulos incluidos:

Cómo tirar contra la muerte — Juan Gelman (Poesía, Argentina) Space Invaders — Nona Fernández (Narrativa, Chile) El vaso de leche y otras historias — Manuel Rojas (Cuento, Chile) Poemas — Raúl Zurita (Poesía, Chile) Los privilegios del olvido — Piedad Bonnett (Poesía, Colombia) Operación Carlota – Cuba en Angola — Gabriel García Márquez (Crónica, Colombia) Poemas — Roberto Fernández Retamar (Poesía, Cuba) La muerte de Tyrone Power — Miguel Donoso Pareja (Narrativa, Ecuador) Las historias prohibidas de Pulgarcito — Roque Dalton (Poesía, El Salvador) Réquiem por Teresa — Dante Liano (Narrativa, Guatemala) Viento de primavera — Alaíde Foppa (Poesía, Guatemala) Week-end en Guatemala — Miguel Ángel Asturias (Cuento, Guatemala) Guerra en el paraíso — Carlos Montemayor (Novela, México) Disparos en la oscuridad — Fabrizio Mejía Madrid (Novela, México) Duermevelas — Adela Fernández (Cuento, México) Zapatos para toda la vida y otros cuentos — Guadalupe Dueñas (Cuento, México) Música concreta — Amparo Dávila (Cuento, México) La marca del Zorro — Sergio Ramírez (Narrativa, Nicaragua) Agua — José María Arguedas (Cuento, Perú) Canto villano — Blanca Varela (Poesía, Perú) La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara — Eduardo Galeano (Narrativa, Uruguay) Geografías — Mario Benedetti (Cuento y poesía, Uruguay) Hablapalabra — Luis Britto García (Cuento, Venezuela) Los anarquistas expropiadores — Osvaldo Bayer (Ensayo, Argentina) El infierno tan temido y otros cuentos — Juan Carlos Onetti (Cuento, Uruguay) El atravesado — Andrés Caicedo (Cuento, Colombia) Mañana es lejos — Eduardo Rosenzvaig (Narrativa, Argentina)

