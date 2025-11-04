Logo El Espectador
“Sintiendo la Memoria”: arte y reflexión a 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia

Del 5 al 7 de noviembre, el jardín principal de la Secretaría de Cultura será el escenario de jornadas artísticas para reflexionar sobre los hechos ocurridos en 1985.

Redacción Cultura
04 de noviembre de 2025 - 08:30 p. m.
Tres días de actividades permitirán a la ciudadanía acercarse a la historia del Palacio de Justicia mediante performance, música y relatos.
Foto: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá será sede del 5 al 7 de noviembre de Sintiendo la Memoria, un acto conmemorativo que recuerda los cuarenta años de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, ocurridas durante el 6 y 7 de noviembre de 1985.

El jardín principal de la Secretaría se transformará en un espacio de “Memoria Viva”, con una instalación artística que incorpora elementos escenográficos donados, y que trata de evocar la arquitectura del Palacio antes y después de los hechos, según se lee en su página web.

La propuesta pretende resignificar este episodio histórico a través del arte, permitiendo que los visitantes conecten con la memoria de las víctimas mediante la creación y la reflexión grupal.

Sobre el evento

El miércoles 5 de noviembre, entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m., se realizará un micrófono abierto con intervenciones artísticas breves y acciones efímeras que incluyen música, poesía y conversaciones. Participarán distintas voces del sector periodístico, las artes y las letras, junto a familiares de algunas de las víctimas, para ofrecer un relato conjunto.

“La memoria esculpe la cultura y la cultura construye la memoria. Cuarenta años de una toma y retoma violenta que dejó una herida profunda en el alma del país, sobre la cual debemos conversar a través del arte y de la voz de los artistas que la han narrado durante estas décadas”, afirmó Santiago Trujillo Escobar, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

La instalación conmemorativa estará abierta al público durante tres días, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., y se convierte en un dispositivo memorial que permite recorrer los hechos y entender un poco más, desde la expresión artística, a las víctimas.

La actividad también es una invitación a reflexionar sobre este capítulo de la historia del país y las distintas formas de hacer memoria.

Programación

  • 5 de noviembre | 3:00 p.m. a 6:00 p.m. – Micrófono abierto y acciones efímeras.
  • 5, 6 y 7 de noviembre | 2:00 p.m. a 6:00 p.m. – Instalación artística conmemorativa.

Lugar: Jardín principal de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (Cra. 8 #9-83, Bogotá).

