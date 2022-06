“La literatura en otros idiomas alimenta la curiosidad”: Adriana Rojas

Adriana Rojas Moreno fundó la librería Bookworm en 2014. Foto: Cortesía

¿Cuál es la historia de Bookworm?

La historia de la librería es que hace muchos años empecé a trabajar con las personas que abrimos la primera librería de textos en inglés en Bogotá y estuve trabajando con ellos desde 2006 hasta 2014, que fue cuando decidieron cerrarla. En 2011 me asocié con uno de los dueños, la persona que quiere cargar la librería, y empecé como Authors 2U, que hacíamos ventas institucionales, y en 2014 cuando la persona decidió cerrarla, entonces dije que iba a seguir con esto, porque me encanta el mundo de los libros y no tenía nada que ver con el mundo de los libros antes de trabajar con ellos. Cambié el nombre y comencé sola con mis libros debajo del brazo por todas partes. Bookworm inició, como tal, en 2014.

¿Al principio fue una tienda virtual o siempre ha tenido sede física?

La idea era empezar con una tienda virtual, pero en 2014 a la gente todavía le daba miedo comprar por internet. Entonces monté la página y todo, pero la gente me llamaba y prefería ir. En ese momento tenía todos los libros en mi casa, en un cuarto que adapté para la librería, y la gente comenzó a ir y a comprarlos, pero por internet les daba susto. Me di cuenta que debía tener un local y he pasado por varios portales locales y ahorita ya nos establecimos en Chapinero.

¿Qué títulos marcaron la historia de Bookworm?

Depende, porque todo esto es cíclico. Pero uno de nuestros géneros más vendidos es ficción, aunque ahora está tomando fuerza la no ficción. También se mueve, pero un poco más lento, la literatura para adolescentes. Por ejemplo, The Handmaid’s Tale es uno que ha vendido mucho, así como títulos de autores que escriben en inglés, pero no son americanos, como The Punjabi Widows o Chimamanda, que es un hit. Son libros que generan un boom y después son mucho más lentos, entonces no puedo decir como un título que siente como que siempre tenga, siempre estamos rotando.

En los ocho años que lleva Bookworm, ¿cuáles han sido los cambios más representativos y los desafíos más grandes a los que se han enfrentado?

La pandemia fue un reto. A las librerías en general nos fue muy bien durante esta, pero tuvimos que hacer un trabajo muy grande. Por el virus me tocó cerrar, tenía en ese momento dos locales, y tuve que cerrarlos y llevarme los libros para la casa. Me levantaba a las 5:30 de la mañana a ver qué ponía en las historias de Instagram, porque no soy muy fuerte en redes. Hasta ese momento vi la necesidad de las redes. Empecé a aprender sobre el tema en el camino, durante la pandemia. El cambio más grande que he visto es que la gente ya compra en línea mucho más de lo que se compraba antes. Creo que no solamente en el sector de los libros, sino en todas partes. Ese fue el reto más grande, para mí y para Bookworm, aprender a manejar esto por redes durante la pandemia, fue cosa del día a día. Cuando se abrió el local, después de la pandemia, contábamos con más personas en redes y unos clientes fieles. Trabajo mucho con el voz a voz, que ha ayudado a ese crecimiento.

Entonces aquí también se crea una comunidad...

Exacto. La gente cuando se entera que hay una librería especializada en literatura en inglés se anima, porque hay muchas personas a las que les gustaría leer en inglés, pero no encuentran como esos títulos nuevos que se están lanzando y que están de moda o que ven por TikTok. Realmente sí se ha empezado a formar como una comunidad, entonces trabajamos otra vez, a hacer juiciosos el “book club” con el equipo maravilloso que tenemos y ha sido muy interesante, porque vamos a retomarlos presenciales. Siempre he querido que la gente se sienta en la librería como en la sala de su casa. Me encanta que la gente se sienta segura y que mi equipo de libreras y yo nos sintamos seguras.

¿Cómo espera ver a Bookworm en el futuro?

Creciendo. Estoy loca por ponerle el café a Bookworm, y la idea es que más adelante podamos tener la librería en inglés, pero también tener textos en otros idiomas. Poder ayudar y complacer a las personas que buscan libros que normalmente no se encuentran.

En un país como Colombia, ¿cuál cree que es la importancia de que se empiece a leer más literatura en inglés y otros idiomas?

Es importante, porque resulta que la gente de hoy está muy conectada con la red. Tú tienes todo un mundo por delante, entonces tú puedes ver todas las cosas y resulta que todas estas personas siempre están guiándose por las tendencias en redes, y ellos empiezan a ver estos libros y estas personas que están en Estados Unidos, comienzan a hablar de libros y a recomendarlos. Así uno está muy conectado con el exterior, puedes saber qué está pasando afuera y cuando tú vas a una librería y te encuentras el libro que está de moda en Estados Unidos, y que la gente está enloqueciendo por él y tú lo ves ahí, genera un gran interés. La gente quiere saber por qué están recomendado, por qué ese boom en redes. Creo que literatura en otros idiomas es importantísimo en este país, porque alimenta la curiosidad de las personas de saber qué está pasando y qué se está escribiendo en otras partes.