La Logia de Rafael en el Vaticano está a punto de emprender una “restauración histórica”

Se espera que este ambicioso proyecto de restauración de los frescos de la Logia de Rafael, ubicada en el Palacio Apostólico del Vaticano, dure cinco años. Foto: EFE - EFE

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Los frescos de la Logia de Rafael, ubicada en el Palacio Apostólico del Vaticano y considerada una de las máximas joyas del arte renacentista, recuperarán su esplendor gracias a un ambicioso proyecto que durará cinco años y que supondrá un “hito” en la historia de la restauración.

Así lo dijo este miércoles la directora de los Museos Vaticanos, Bárbara Jatta, en la presentación del plan para restaurar el conjunto pictórico de la galería que Rafael (Urbino 1483-Roma 1520) diseñó y sus discípulos decoraron entre 1517 y 1519 para el papa León X, dejando uno de los testimonios más refinados y exquisitos del lenguaje pictórico figurativo del principios del siglo XVI.

Ubicada en la segunda planta del Palacio Pontificio, la logia de Rafael se encuentra en las dependencias privadas de la Santa Sede y la Secretaria de Estado del Vaticano y no forma parte del circuito turístico de visitas de los Museos Vaticanos.

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La galería mide 65 metros de largo y cuatro de ancho que se dividen en trece tramos, cada uno decorado con cuatro episodios bíblicos en la bóveda. Los primeros doce representan episodios del Antiguo Testamento, mientras que el último está dedicado al Nuevo.

Se trata de un conjunto que destaca además por la variedad y singularidad de las técnicas pictóricas empleadas: delicadas capas sobre estuco romano para las figuras grotescas y acabados al temple o a la cal aplicados sobre bases de fresco para guirnaldas y fondos de azurita.

Estado de conservación “extremadamente precario”

Un equipo de más de 20 restauradores de los Museos Vaticanos trabajará sobre una delicada superficie que ocupa aproximadamente 1.300 metros cuadrados de pinturas y ornamentos que se encuentran actualmente en un estado de conservación “extremadamente precario”.

El deterioro se remonta a principios del siglo XIX cuando los arcos del lado este de la galería fueron acristalados, en un proyecto supervisado por el pintor y escultor Antonio Cánova. El cerramiento alteró el microclima del espacio e impidió su ventilación a lo largo de los años, provocando el estancamiento de humedad del piso superior.

Aunque se han llevado a cabo algunas restauraciones parciales, el actual proyecto de conservación parte de un estudio piloto en el sexto tramo de la logia realizado en diferentes fases entre 2019 y 2024 y que permitió desarrollar una metodología de intervención adecuada.

“La observación de la superficie puso de manifiesto la necesidad de adoptar un método de limpieza en seco para preservar las delicadas capas originales y sus frágiles restos, extremadamente sensibles a los tratamientos químicos”, explicó Paolo Violini, restaurador jefe del Laboratorio de Restauración de Pinturas y Maderas de los Museos Vaticanos.

Esa limpieza se realizará con tecnología láser: “tras una serie de pruebas con diversos tipos y métodos se optó por un modelo de fibra activa, muy versátil para controlar el nivel de limpieza, permitiendo un control preciso y detallado”, añadió.

Los responsables de los Museos Vaticanos indicaron que, una vez finalizada la restauración, se instalará un nuevo sistema de iluminación, junto con nuevas ventanas que garantizarán una adecuada conservación de los espacios al filtrar los rayos ultravioleta y reducir el calor, y que además garantizarán una calidad óptica y estética acorde con la excelencia que requiere el conjunto.

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Una joya del Renacimiento

El proyecto de conservación de esta obra maestra de Rafael será posible gracias al apoyo económico del Fondo Mundial de Monumentos (WMF) y la Fundación Stephen A. Schwarzman, que han aportado EUR 5,5 millones (COP 21.300 millones, aproximadamente) para esta acción restaurativa, que también se beneficia del apoyo de los Mecenas de las Artes de los Museos Vaticanos.

“La Logia de Rafael es uno de los complejos artísticos más importantes y delicados del mundo. Un lugar donde se puede admirar con todo lujo de detalles la ambición creativa del Renacimiento, el genio de Rafael y su taller”, declaró Benédicte de Montlaur, presidenta y directora ejecutiva del WMF.

Por su parte, Stephen A. Schwarzma, responsable de la Fundación que lleva su nombre, subrayó que el legado más perdurable de este proyecto no serán solo las obras maestras restauradas sino también los restauradores que se formarán durante el proceso.

“La Logia de Rafael pertenece a toda la humanidad, y al invertir en las personas que aprenderán metodologías científicas de conservación en el Vaticano (...) contribuimos a proteger no solo esta obra, sino también innumerables tesoros artísticos en todo el mundo para las generaciones futuras”, añadió.

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