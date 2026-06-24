Casi 1.200 bienes arqueológicos repatriados por el Gobierno llegarán al Museo Nacional

La exposición "Pasados en retorno" estará disponible en la Sala Talleres del Panóptico del Museo Nacional hasta el 23 de agosto de 2026. Foto: Cortesía

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El Museo Nacional de Colombia se prepara para la apertura de “Pasados en retorno”, una exposición que mostrará la gran mayoría de las 1.194 piezas que han sido repatriadas durante los últimos 4 años. La muestra nace del esfuerzo conjunto de esta institución con las autoridades que han venido trabajando en este proceso durante todo este tiempo, que incluyen al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Cancillería de Colombia.

La exposición estará disponible desde el 26 de junio e irá hasta el 23 de agosto de 2026. Durante ese tiempo, los visitantes podrán recorrer la historia de los objetos que fueron recuperados de 14 países y que reflejan distintos momentos de la historia artística y cultural del país. Los bienes arqueológicos repatriados son muy distintos entre sí, tanto en materialidad y temporalidad, como en técnicas de manufactura y usos, pero los une el haber sido retirados del país y, con ellos, un fragmento de la identidad y la historia de la nación. Su extensa historia, además, permite entender la relación que hoy tiene la sociedad colombiana con estos bienes patrimoniales.

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“El retorno de estos vestigios de nuestro pasado prehispánico es un logro muy importante que tiene que ver con la voluntad política del Gobierno nacional por hacer de la cultura un referente de identidad de lo que somos como nación”, afirmó Alhena Caicedo Fernández, directora del ICANH. “Cada objeto nos cuenta una parte del pasado prehispánico que nos constituye. Es una muestra de piezas arqueológicas muy importante para entender cuáles han sido los contextos de sociedades prehispánicas como la Quimbaya, Tumaco, Tairona y Nariño, y nos permite profundizar en cómo el pasado nos habla de nuestro presente y futuro”, agregó.

La ministra Yannai Kadamani Fonrodona también estuvo de acuerdo con este punto y destacó la importancia de tener estos objetos de vuelta entre una de las colecciones artísticas y arqueológicas más importantes del país. “La repatriación del patrimonio arqueológico no consiste solamente en recuperar objetos; es un acto de reparación histórica que nos permite reencontrarnos con los saberes, las culturas y las formas de vida que nos constituyen como nación. Con esta exposición queremos que la ciudadanía conozca el valor de estos procesos y comprenda que proteger el patrimonio es también cuidar las memorias colectivas y fortalecer nuestra identidad cultural”, destacó.

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Además, la exposición no se limita a contar la historia de las piezas arqueológicas repatriadas. También explica cómo se adelantan estos procesos e incluso ahonda en algunos casos emblemáticos que siguen pendientes, como el de la Colección Quimbaya o la Colección Lítica de San Agustín.

En ese sentido, “Pasados en retorno” se estructura bajo tres ejes principales: el primero habla sobre los casos de restitución y retorno, que muestra los 1.194 casos exitosos de repatriación durante este Gobierno. El segundo, ahonda en la normatividad enfocada en la protección del patrimonio cultural en el mundo y en el país. Y, finalmente, la última sección de la exposición se dedica a explicar cómo funciona el tráfico ilícito de bienes culturales, así como algunos mecanismos que tienen el Estado y las ciudadanías para contribuir en su prevención.

Con todo esto, el Museo Nacional espera acercar al público mucho más a lo que significan los procesos de repatriación para la conservación de la memoria cultural de los pueblos de Colombia. En palabras de Katia González Martínez, directora (e) del Museo Nacional de Colombia, “‘Pasados en retorno’ es una oportunidad única para ver el patrimonio cultural que había sido sacado del país y que regresó para estar en medio de las comunidades y en los territorios que les dieron origen”.

Los interesados en visitar esta exposición podrán hacerlo desde este viernes 26 de junio hasta el domingo 23 de agosto de 2026, en la Sala Talleres del Panóptico (primer piso), de martes a domingo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

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