"La mayor", el poema de Carolina Sanín que llegó a las tablas con Mapa Teatro (Opinión)

Se trata de un poema de 80 páginas escrito por Carolina Sanín y llevado a las tablas por el grupo Mapa Teatro. Lo primero que llama la atención es el nombre que los hermanos, Heidi y Rolf Abderhalden, dieron a su colectivo artístico: Mapa. Un mapa es una representación gráfica de un lugar, una representación que puede mostrarnos diferentes aspectos de un territorio los hay topográficos, demográficos, políticos, hidrográficos, climáticos y…

Se trata de un poema de 80 páginas escrito por Carolina Sanín y llevado a las tablas por el grupo Mapa Teatro. Lo primero que llama la atención es el nombre que los hermanos, Heidi y Rolf Abderhalden, dieron a su colectivo artístico: Mapa. Un mapa es una representación gráfica de un lugar, una representación que puede mostrarnos diferentes aspectos de un territorio los hay topográficos, demográficos, políticos, hidrográficos, climáticos y lingüísticos entre otros. Es decir, un lugar de encuentro en donde podremos vernos o conocer un territorio, una historia o una cultura. Aplica al cien por lo que en esta obra vivimos.

La obra es una magistral puesta en escena del poema de C. Sanín de principio a fin con cada detalle. Empecemos por el lugar, una señorial residencia republicana de inicios del siglo XX en Bogotá, que, a pesar de estar muy deteriorada en su estructura, guarda y a la vez vivencia esa Bogotá en donde la arquitectura hacía parte esencial de la calidad de vida. En ella, con impecable cuidado y acierto, funciona el teatro con todas sus dependencias. Cuesta trabajo entender por qué se demolieron la mayoría de las edificaciones del sector, para ser reemplazadas para mal desde todo punto de vista.

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Para hablar de la obra lo primero que hay que decir es que el escenario funciona como una verdadera caja escénica. La escenografía dentro de él, de habitación de clase media alta bogotana años cincuenta, es un acierto. La sencillez de este escenario comunica lo necesario. El sentido del orden, colores, proporciones y demás, son de una pulcritud total. Acompañan a la obra una serie de fotografías y filmaciones impecables. Proyecciones del interior de una tupida selva como la que alojaron a los cuatro hermanos indígenas del episodio de nuestra historia reciente, protagonistas del poema que inspiró la obra, junto con fotos y proyecciones que para nada distraen. Ese es uno de los grandes aciertos del montaje.

La unidad. Todos los componentes forman un todo único, cada uno en su lugar para conformar un mismo cuerpo: música, escenografía, actuación, vestuario e iluminación. Son un todo, como una mazorca, única y sólida con cada grano en su lugar.

El vestuario de las dos únicas actrices presenta un rojo tan expresivo que antes de hablar ya nos produce emociones y nos centra en los parlamentos. Va muy de la mano con los textos y la forma en que apartes de ellos se leen. La música es muy cuidada, sin ser invasiva ni distractora, está muy presente. Toda esa lindura para recordarnos y contarnos, sin dramatismo o sensacionalismo, un episodio de nuestra historia reciente tan pero tan lleno de vida y sensibilidad, me refiero a lo vivido por los niños, los buscadores,- perro incluido-, y lo que la selva nos cuenta de su vida y milagros. Una selva capaz de alimentar a tres indefensos niños y un bebé durante cuarenta días. Muy coherente. Todo lo que menciono, se lee como una unidad con gran armonía. Las proyecciones en la fachada de la caja escénica están rodeadas de flores en la gama de los rojos y con ello de vida y esperanza, colores que poco se ven en la selva. Leí que la avioneta se llamaba Palma Rosa, nos dice C. Sanín en uno de sus versos. Algunos de ellos me llevan a pensar en León de Greiff, excepcional juguetón de las palabras. Un bello y sensitivo contraste con la historia que conocimos y que el poema nos narra de forma tal que a la vez siembra optimismo en el espectador e inspira respeto por la situación toda. Todo un deleite estético y emocional. Un libro para leer en voz alta; pues la poesía, como las letras de las canciones no solo se leen, también se oyen y este poema hay que oírlo.

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