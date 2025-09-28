La mayor reunión de ministros de Cultura del mundo se realizará en Barcelona

La directora general Unesco, Audrey Azoulay. Foto: EFE - Elvis González

Por primera vez, la tercera edición de este evento, que se prolongará hasta el 1 de octubre, se celebrará en Europa, tras haberse convocado en 1982 y 2022 en México.

Organizada por el Ministerio español de Cultura, asistirán 150 ministros y viceministros de Cultura de todo el mundo, además de creadores, portavoces de la sociedad civil y un grupo de 65 jóvenes que, en los próximos días, “imaginarán” el futuro de la cultura global.

La Directora General de la Unesco, Audrey Azoulay, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, inaugurarán las jornadas en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB) y, posteriormente, comenzarán las sesiones para constituir una “agenda mundial para la cultura”, además de hacer un seguimiento de los objetivos definidos en la anterior edición, con una declaración firmada por 150 Estados.

Tras la inauguración, comenzará la Sesión Plenaria Ministerial, en la que participarán más de 170 delegaciones nacionales de los Estados Miembros de la Unesco.

Asimismo, se presentará el ‘Primer Informe Mundial sobre el estado de la Cultura’, fruto de tres años de trabajo, y que proporcionará la “primera visión general” de las políticas culturales y quedará como “punto de referencia fundamental” de cara a futuros estudios.

Ocho ejes temáticos

La edición de Mondiacult de este año se articulará en torno a ocho ejes temáticos: derechos culturales; la cultura en la era digital; la integración de la cultura en la educación; la economía de la cultura; las dimensiones culturales del cambio climático; el patrimonio en crisis; cultura e inteligencia artificial y cultura de la paz.

Además, la conferencia estará marcada por la inauguración por parte de la Unesco de su Museo Virtual de Objetos Culturales Robados, un museo interactivo con más de 240 objetos culturales robados o desaparecidos de países de todo el mundo, con el objetivo de concienciar sobre el “alcance del tráfico ilícito de bienes culturales y sus consecuencias para las comunidades privadas de su patrimonio”.

El arquitecto burkinés Francis Kéré, ganador del Premio Pritzker, diseñó la arquitectura de este museo, inspirada en la forma del baobab, con una estructura 3D, que incluye una rampa en espiral que recuerda al Museo Guggenheim de Nueva York y simboliza el acceso al conocimiento y la historia.

Al acabar el encuentro, un documento final debe reflejar la “ambición colectiva de reconocer y explotar eficazmente el papel de la cultura en nuestras sociedades”.

Otro de los propósitos fundamentales del encuentro será el de “establecer la cultura como un objetivo específico de desarrollo sostenible” en la agenda global de desarrollo a partir de 2030 y que sea considerada “Objetivo de Desarrollo Sostenible”.

Actividades

Por primera vez, las sesiones temáticas irán precedidas por las intervenciones de pensadores de diferentes ámbitos como la filósofa india Gayatri Spivak, el escritor mozambiqueño Mia Couto, los investigadores en cultura digital Helen Hester (Reino Unidos) , los españoles Marta Peirano o Lluís Nacenta, así como la mexicana Yásnaya Aguilar u otros expertos como el historiador del arte español Manuel Borja-Villel.

Habrá, además, unos 75 eventos paralelos; un programa cultural con múltiples artistas, así como un gran concierto en el Palau de la Música a cargo del español Jordi Savall, con músicos procedentes de todo el mundo.

Otro destacado será el ‘Mondiayouth’, una novedad de este año, una conferencia protagonizada por unos 65 jóvenes de entre 18 y 25 años, que aportarán su visión sobre los grandes retos de la política cultural global.

Desde el día 26, además, la sociedad civil ya tiene su espacio en la Ágora Cívica, que tiene lugar en varios equipamientos de Barcelona.

A pesar de que se intentó que hubiera una “participación masiva” de todos los países posibles, los organizadores han reconocido que, por el momento, no se ha inscrito ninguna delegación de Estados Unidos ni de Israel, pero sí las habrá de Rusia, Ucrania y Palestina.