La ministra de Cultura respondió a los cuestionamientos por contratos de su madre y hermano

La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes se ha visto recientemente envuelta en una polémica luego de que se conociera que tanto su madre como su hermano habían firmado contratos millonarios con el Estado.

Por un lado, el caso de su hermano, el diseñador de modas Salim Kadamani, firmó contratos que suman COP 333 millones, algunos de ellos, por más de COP 257 millones, fueron celebrados poco antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Dos contratos fueron firmados el 25 de febrero de 2025, uno de ellos fue con el MinTIC por COP 50’448.000 para “prestar los servicios profesionales para brindar apoyos administrativos de la Dirección de Apropiación del MinTIC”. El segundo fue una prórroga de tres mees por COP 25’224.000.

Otro de los contratos firmados por Salim Kadamani se celebró el 24 de enero con la Dirección de Apropiación por COP 137’575.900. Finalmente, poco antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, Kadamani firmó un contrato por COP 120 millones con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para la “prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la gestión cultural de la Dirección de Asuntos Culturales y sus Grupos Internos de Trabajo”. Estos dos son contratos simultáneos que se extenderán hasta el 23 y 31 de diciembre, respectivamente.

Los datos se encuentran publicados en el portal Datos Abiertos, que reúne los procesos de contratación que se encuentran en la plataforma SECOP II.

Alexandra Fonrodona Montoya: el segundo tiempo de la polémica

Por otro lado, recientemente se conoció que la madre de la actual ministra de Culturas, Alexandra Fonrodona Montoya, también firmó contratos con el Estado que suman COP 600 millones. Tres de ellos fueron firmados en enero de 2026 y suman COP 313 millones.

La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza reveló que las contrataciones fueron suscritas con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud. “Con los 3 contratos de 2026 la señora Fonrodona pasó de tener un ingreso mensual de casi 12 millones a más de 26 millones de pesos”, advirtió la representante.

El contrato con la Superintendencia fue por un valor de COP 126 millones, hubo uno por COP 116 millones con el Ministerio de Salud y el suscrito con el Ministerio del Interior tuvo un valor de COP 70 millones por prestación de servicios.

Además de los contratos firmados en 2026, firmó uno en 2025 por COP 141 millones, otro en 2024 por COP 92 millones y se reportó uno en 2023 por COP 48 millones.

La respuesta de la ministra Kadamani

Frente a los cuestionamientos recientes, la ministra Yannai Kadamani emitió un comunicado en las últimas horas en el que respondió a las acusaciones. En este mencionó que: “No he intervenido, ni incidido en ningún proceso de contratación en los que haya participado mi madre o hermano. De acuerdo con la normativa colombiana vigente, las inhabilidades por parentesco se configuran únicamente cuando existe relación directa con la entidad o sector sobre el cual el servidor público ejerce autoridad, intervención o control. En los casos sobre lo que se especula, no se presenta ninguna de esas condiciones. Por tanto, no hay restricción legal que impida su eventual vinculación contractual con el Estado en ámbitos distintos al sector bajo mi responsabilidad”.

Además, aseguró que “no existe incompatibilidad, inhabilidad ni conflicto de interés alguno en la posibilidad de que mi hermano o mi madre sean contratados por entidades del Estado”. Dentro del comunicado afirmó que sus familiares son “profesionales con trayectoria propia en un campo especializado, quienes —como cualquier ciudadano colombiano— tiene derecho a ejercer su profesión y a participar en procesos contractuales conforme a la Ley".

También aclaró que la declaración de parentesco con sus familiares se ha realizado en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y afirmó que no tiene “ningún conflicto de interés que declarar”.

