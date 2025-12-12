La ministra de las Culturas se pronunció frente a polémica en Popayán por obra que incluyó el busto de León Valencia

La ministra de Cultura, Yannai Kadamani, se refirió a la polémica que se dio en el marco del Salón Nacional de Artistas. Foto: El Espectador - José Vargas

A través de su cuenta de X, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, compartió una reflexión sobre el arte, dirigida a la polémica que suscitó una de las obras y performances presentados el pasado 25 de noviembre en el marco de la edición 47 del Salón Nacional de Artistas, titulado: “KAUKA”.

“El arte contemporáneo cumple, entre otras funciones, la de abrir preguntas, incomodar, interpelar y generar conversación colectiva sobre quiénes somos y cómo representamos nuestra historia. Ese es precisamente el sentido de un espacio como el Salón Nacional de Artistas en el KAUKA; propiciar el diálogo en torno a memorias opacadas, tensiones que este país debe hablar, debe sanar”, mencionó la ministra en su mensaje.

Por otro lado, la jefa de la cartera cultural se refirió a una parte de la controversia que generó el performance “Secuestro cultural por la dignidad caucana Nuyxisa lechekwe”, en el que descendientes lamistas, activistas feministas y otros artistas arrastraron el busto del expresidente León Valencia por las calles para llevarlo al mausoleo dedicado a su padre, el también político Guillermo Valencia Castillo.

Es el arte el espacio legítimo para disentir y debatir sobre nuestros referentes históricos, símbolos y objetos, propiciar lecturas críticas de la historia y la memoria.



“El Salón Nacional de Artistas, además, cuenta con curaduría independiente y autónoma. El artista fue invitado por criterios curatoriales con su performance ‘Secuestro cultural por la dignidad caucana Nuyxisa lechekwe’, se ha señalado además que la pieza utilizada fue adquirida de manera comercial. La obra no habría significado la intervención, destrucción ni manipulación de un monumento público o bien patrimonial”, mencionó la ministra frente a las críticas.

“El Ministerio defiende su compromiso con la libertad de creación, la protección del patrimonio y el debate cultural”.

Las declaraciones de la ministra Kadamani se dieron tras el anuncio de la Procuraduría General de la Nación por la apertura de una investigación disciplinaria contra Katia Cecilia González Martínez, directora encargada del Museo Nacional, Sandra Carolina Chacón Bernal, una de las curadoras del salón, y la coordinadora del Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio de las Culturas, Alejandra Sarria Molano.

La Procuraduría argumentó que abrió la investigación por “presuntas irregularidades en el desarrollo de la exposición temporal ‘El Mundo al Revés’, realizada en noviembre pasado en la Casa Museo Guillermo León Valencia, en Popayán, durante la versión 47 del Salón Nacional de Artistas”.

“Al parecer, una de las piezas de la exposición fue la proyección de imágenes denominada ‘Secuestro cultural por la dignidad caucana’, en la que se observaban a varias personas arrastrando por las calles de Popayán el busto del expresidente Guillermo León Valencia, hecho ocurrido durante los disturbios presentados el primero de mayo de 2021 en el marco del paro nacional que se vivió en el país durante esa fecha.

Por el hurto del busto del expresidente Guillermo León Valencia, que se encontraba ubicado en una glorieta central de la capital del Cauca, la Fiscalía adelanta una investigación por hurto calificado por tratarse de un bien declarado como de patrimonio histórico y cultural y, por lo tanto, la proyección de esas imágenes podría considerarse como una falta disciplinaria", aseguraron en un comunicado.

Pronunciamientos desde otras fronteras

La filósofa argentina Luciana Cadahia también se pronunció frente a la situación y la investigación de la Procuraduría. “Denunciamos públicamente el accionar de Gregorio Eljach y Aurelio Iragorri Valencia contra los artistas y curadores del 47 Salón Nacional de artistas, “mundos posibles”, realizado en el Cauca. Persiguen judicialmente a quienes cuestionan la memoria esclavista en la región", aseguró en su cuenta de X.

En una entrevista con Señal Colombia, la filósofa señaló que el performance en el que fue arrastrado el busto de León Valencia fue denominado como un “juicio estético que consistió en hacer circular el busto por las calles por las que Guillermo Valencia arrastró a nuestro líder y artista latinoamericano Manuel Quintín Lame. A raíz de esa acción performática que, en el fondo, es una acción reparadora, gente de la curaduría del Salón Nacional de Artistas han sido investigados por la Procuraduría y perseguidos judicialmente”.

Cadahia aseguró que esta persecución se debe a la “denuncia de la experiencia del racismo y el esclavismo estructural de las familias oligárquicas de Popayán”. Adicionalmente, la filósofa exigió cesar las investigaciones abiertas, pues, según dijo, “en Colombia no se puede censurar el arte. El arte no se lo combate con garrote, sino que es un espacio para que la crítica y la palabra pueda emerger”.

