Obras de teatro, conciertos y más planes culturales para San Valentín Bogotá

-FOTODELDIA- Pekín (China), 01/02/2025.- Vista del desfile con motivo del Año Nuevo chino, el año de la serpiente, por las calles de Pekín, China este sábado. EFE/ Jessica Lee Foto: EFE - JESSICA LEE

Concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, ‘De lo Romántico a lo Moderno’

La Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigida por Rubián Zuluaga, y el pianista cubano Marcos Madrigal ofrecerán un nuevo concierto de la Temporada 2026 con un repertorio dedicado a Johann Sebastian Bach y Joseph Haydn, dos figuras fundamentales de la música occidental.

Fecha: sábado 14 de febrero

Hora: 4:00 p. m.

Boletas: entrada libre

Lugar: Auditorio León de Greiff

Celebración del Año Nuevo Chino

Esta celebración representa la llegada de la primavera y cada año recibe el nombre de uno de los 12 animales del horóscopo chino. El 2026 está simbolizado por el Caballo de Fuego, que se asocia a la valentía, la libertad, la independencia y el movimiento. Tendrán programación hasta el 21 de febrero. Durante el sábado 14 se realizarán actividades como un cine foro, un taller de taichi y una conferencia sobre la educación artística.

Lugar: Biblioteca Pública Virgilio Barco

Fechas: 14 de febrero (10:00 a.m. a 4:00 p.m.)

Boletas: entrada libre

“La importancia de llamarse Ernesto” en Cine Colombia

Como cada año, Cine Colombia, a través de su franja Cineco Alternativo, seguirá apoyando la difusión de algunas de las obras más importantes del teatro y la ópera del mundo en el país. La compañía acaba de anunciar lo que viene en este nuevo año. El teatro británico, a través de National Theatre Live, regresa a las salas. El turno este fin de semana es para “La importancia de llamarse Ernesto”.

Sinopsis: La historia sigue a Jack Worthing y Algernon Moncrieff, dos amigos que adoptan identidades falsas para escapar de sus obligaciones y conquistar a dos mujeres que solo desean casarse con alguien llamado “Ernesto”. A partir de este enredo se desencadenan secretos familiares, malentendidos y diálogos ingeniosos que revelan lo absurdo de ciertas convenciones sociales. Considerada una de las obras más brillantes y divertidas de Wilde, destaca por su humor agudo, su ironía y su crítica elegante a las apariencias.

Boletas: con costo

Fecha y hora: 14 y 15 de febrero 12:00 p. m.

Lugar: Salas de Cine Colombia

“Aurora y la muerte”, obra de teatro

Dirigida al público familiar e infantil, esta puesta en escena combina ternura, humor y reflexión para abordar con sensibilidad el tema del duelo. A través del juego, la música y la imaginación, la obra invita a niñas, niños y adultos a conversar sobre la ausencia desde un lugar luminoso.

Fecha: 14 de febrero

Hora: 3:00 p. m.

Lugar: Teatro El Parque. Carrera 5 No. 36 - 05. Bogotá

Entrada: Con costo

Chirinventos: cantos y cuentos

La puesta en escena reúne los elementos clásicos del teatro de feria: música en vivo, máscaras y títeres, en una propuesta escénica que aporta al rescate y la revitalización de la tradición oral y musical.

Fecha: 15 de febrero

Hora: 3:30 p. m.

Lugar: La Barca. Diagonal 42A # 20–45, Bogotá

Entrada: Con costo

Exposición: Me adhiero, persisto y resisto

El Museo de Arte Contemporaneo - MAC presenta la muestra de la artista Maria Eugenia Trujillo, una exposición que resalta su faceta como bordadora y tejedora a mano, y que propone un viaje en homenaje a la maternidad, la memoria y el duelo.

Lugar: Museo MAC – Sala primer piso Carrera 74 No. 82A–81, barrio Minuto de Dios Engativá – Bogotá

Fechas: Del 12 de enero al 28 de febrero de 2026

Horarios: Sábados: 9:00 a. m. a 12:00 m.

Entrada con costo