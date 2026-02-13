Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Obras de teatro, conciertos y más planes culturales para San Valentín Bogotá

Conozca los eventos más destacados de la ciudad para este 14 y 15 de febrero.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Cultura
14 de febrero de 2026 - 01:22 a. m.
-FOTODELDIA- Pekín (China), 01/02/2025.- Vista del desfile con motivo del Año Nuevo chino, el año de la serpiente, por las calles de Pekín, China este sábado. EFE/ Jessica Lee
-FOTODELDIA- Pekín (China), 01/02/2025.- Vista del desfile con motivo del Año Nuevo chino, el año de la serpiente, por las calles de Pekín, China este sábado. EFE/ Jessica Lee
Foto: EFE - JESSICA LEE
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, ‘De lo Romántico a lo Moderno’

La Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigida por Rubián Zuluaga, y el pianista cubano Marcos Madrigal ofrecerán un nuevo concierto de la Temporada 2026 con un repertorio dedicado a Johann Sebastian Bach y Joseph Haydn, dos figuras fundamentales de la música occidental.

Fecha: sábado 14 de febrero

Vínculos relacionados

La historia detrás del día de San Valentín: de ritos paganos a poemas de amor
Policía de Francia responde a tiros a hombre con un cuchillo en el Arco del Triunfo
“Una se hace de muchas cosas”: Lina Botero y el oficio de crear

Hora: 4:00 p. m.

Boletas: entrada libre

Lugar: Auditorio León de Greiff

Celebración del Año Nuevo Chino

Esta celebración representa la llegada de la primavera y cada año recibe el nombre de uno de los 12 animales del horóscopo chino. El 2026 está simbolizado por el Caballo de Fuego, que se asocia a la valentía, la libertad, la independencia y el movimiento. Tendrán programación hasta el 21 de febrero. Durante el sábado 14 se realizarán actividades como un cine foro, un taller de taichi y una conferencia sobre la educación artística.

Lugar: Biblioteca Pública Virgilio Barco

Fechas: 14 de febrero (10:00 a.m. a 4:00 p.m.)

Boletas: entrada libre

“La importancia de llamarse Ernesto” en Cine Colombia

Como cada año, Cine Colombia, a través de su franja Cineco Alternativo, seguirá apoyando la difusión de algunas de las obras más importantes del teatro y la ópera del mundo en el país. La compañía acaba de anunciar lo que viene en este nuevo año. El teatro británico, a través de National Theatre Live, regresa a las salas. El turno este fin de semana es para “La importancia de llamarse Ernesto”.

Sinopsis: La historia sigue a Jack Worthing y Algernon Moncrieff, dos amigos que adoptan identidades falsas para escapar de sus obligaciones y conquistar a dos mujeres que solo desean casarse con alguien llamado “Ernesto”. A partir de este enredo se desencadenan secretos familiares, malentendidos y diálogos ingeniosos que revelan lo absurdo de ciertas convenciones sociales. Considerada una de las obras más brillantes y divertidas de Wilde, destaca por su humor agudo, su ironía y su crítica elegante a las apariencias.

Boletas: con costo

Fecha y hora: 14 y 15 de febrero 12:00 p. m.

Lugar: Salas de Cine Colombia

“Aurora y la muerte”, obra de teatro       

Dirigida al público familiar e infantil, esta puesta en escena combina ternura, humor y reflexión para abordar con sensibilidad el tema del duelo. A través del juego, la música y la imaginación, la obra invita a niñas, niños y adultos a conversar sobre la ausencia desde un lugar luminoso.

Fecha: 14 de febrero

Hora: 3:00 p. m.

Lugar: Teatro El Parque. Carrera 5 No. 36 - 05. Bogotá

Entrada: Con costo

Chirinventos: cantos y cuentos

La puesta en escena reúne los elementos clásicos del teatro de feria: música en vivo, máscaras y títeres, en una propuesta escénica que aporta al rescate y la revitalización de la tradición oral y musical.

Fecha: 15 de febrero

Hora: 3:30 p. m.

Lugar: La Barca. Diagonal 42A # 20–45, Bogotá

Entrada: Con costo

Exposición: Me adhiero, persisto y resisto

El Museo de Arte Contemporaneo - MAC presenta la muestra de la artista Maria Eugenia Trujillo, una exposición que resalta su faceta como bordadora y tejedora a mano, y que propone un viaje en homenaje a la maternidad, la memoria y el duelo.

Lugar: Museo MAC – Sala primer piso Carrera 74 No. 82A–81, barrio Minuto de Dios Engativá – Bogotá

Fechas: Del 12 de enero al 28 de febrero de 2026

Horarios: Sábados: 9:00 a. m. a 12:00 m.

Entrada con costo

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Agenda Cultural

Bogotá

Planes culturales

¿Qué hacer este fin de semana en Bogotá?

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Estrenos de cine

Conciertos en Bogotá

Teatro en Bogotá

Música campesina

Planes de San Valentín

Qué hacer en San Valentín

San Valentín en Bogotá

Ideas de planes de San Valentín

Año nuevo chino

Cine Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.