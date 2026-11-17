El ganador del premio Nobel en 1929, el alemán Thomas Mann (1875-1955), empezó a escribir “La montaña mágica” en 1910; sin embargo, la terminó solo hasta 1924. Este período debió ser fundamental para el autor y su percepción de una Europa devastada por la hecatombe de la Primera Guerra Mundial. Se trata de una especie de Bildungsroman o “novela de formación” moderna que explora los cambios…

El ganador del premio Nobel en 1929, el alemán Thomas Mann (1875-1955), empezó a escribir “La montaña mágica” en 1910; sin embargo, la terminó solo hasta 1924. Este período debió ser fundamental para el autor y su percepción de una Europa devastada por la hecatombe de la Primera Guerra Mundial. Se trata de una especie de Bildungsroman o “novela de formación” moderna que explora los cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos del mundo desde la esfera íntima y privada del protagonista. En ese sentido, parafraseo a Harold Bloom, quien sugiere que “La montaña mágica” no es solamente ironía o significado, sino también una representación de una realidad que queda atrás; de una cultura europea (la de Goethe y Freud) perdida e irrecuperable. Para Bloom, un lector contemporáneo, debería experimentar la gran novela de Mann como una novela histórica, “un túmulo de humanismo perdido para siempre”. En efecto, el núcleo temático-estructural de la novela radica no solo en la Revolución Industrial que el autor vivió y que siguió desbocada en el siglo XX (el ferrocarril, el telégrafo, el automóvil, el radio…), sino también en los avances científicos y los fenómenos socioeconómicos, como la explotación de la clase obrera y las vanguardias artísticas, entre otros elementos.

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Hans Castorp, el protagonista, es un estudiante de ingeniería en Hamburgo de 23 años que decide ir a visitar a su primo, Joachim Ziemssen, a un sanatorio en los Alpes suizos por tres semanas, pero termina quedándose siete años. Estando en el sanatorio le diagnostican una lesión en los pulmones, que, a pesar de ser leve, se convierte en excusa para prolongar su estadía. La vida del sanatorio es un microcosmos del mundo donde el tiempo parece no existir. Experimenta amor, romance, sexualidad y erotismo; también participa en debates ideológicos y es testigo de la muerte y el dolor. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, en 1914, termina su estadía en el sanatorio y se alista en el ejército.

He elegido esta obra del escritor alemán más importante del siglo XX para ejemplificar “La esfera de lo privado” en “La novela y el mundo” porque presenta un diálogo directo entre los sentimientos y la construcción del pensamiento íntimo del protagonista y lo que ocurre afuera en Europa. Es decir, la amistad y el amor son las herramientas de una dimensión intelectual, política y filosófica que proviene de la construcción colectiva europea. Dice la narración: “El individuo puede idear toda clase de objetivos personales, de fines, de esperanzas, de perspectivas, de los cuales saca un impulso para los grandes esfuerzos de su actividad, pero cuando lo impersonal que le rodea, cuando la época misma, a pesar de su agitación, está falta de objetivos y de esperanzas, cuando a la pregunta planteada, consciente o inconscientemente, pero al fin planteada de alguna manera, sobre el sentido supremo más allá de lo personal y de lo incondicionado, de todo esfuerzo y de toda actividad, se responde con el silencio del vacío, este estado de cosas paralizará justamente los esfuerzos de un carácter recto, y esta influencia, más allá del alma y de la moral, se extenderá hasta la parte física y orgánica del individuo”.

La pregunta que se plantea en la introducción de esta sección, sobre si existe una esfera verdaderamente privada en los individuos o si sus actos íntimos están determinados exclusivamente por el constructo social, cobra especial relevancia en esta novela, justamente por el escenario del sanatorio en medio de la belleza de los Alpes suizos, junto con la angustia de la salud, la muerte y una Europa lejana que se desmorona.

Los temas son variados; la vida, por ejemplo: “La vida es principalmente una oxidación de la albúmina de las células, es de ahí de donde procede ese agradable calor animal, que a veces se siente en exceso. Sí, vivir es morir, no hay nada que añadir a eso, una destruction organique, como no sé qué francés, con su ligereza innata, bautizó a la vida”. La muerte: “De la muerte nadie que volviese de ella podría decir que vale la pena, pues no se tiene vivencia alguna de la muerte. Salimos de las tinieblas y entramos en las tinieblas. Entre esos dos instantes hay muchas experiencias, vivencias, pero no vivimos ni el principio ni el fin, ni el nacimiento ni la muerte; ninguno de los dos tiene carácter subjetivo; en tantos procesos, caen enteramente en el terreno de lo objetivo”.

Dentro de las mil páginas de esta larga novela destaco los diálogos entre Settembrini y Naptha. El primero es masón, defiende las ideas progresistas y humanistas, es además filósofo, escritor y pedagogo. El segundo, un judío converso al catolicismo, que extraña el orden monárquico y medieval. Sus ideas son radicalmente opuestas y dominan las ideas políticas enfrentadas en el siglo XIX.

Se trata pues de una obra monumental que podría catalogarse como ensayo filosófico, novela de formación o compendio de historia del pensamiento, que rezuma temas como la relatividad del tiempo, el mito que rodea la enfermedad, la certeza de la muerte, el suicidio, la identidad colectiva (en especial la alemana de clase media), la caída de la burguesía europea, el amor, el sexo, la sensualidad y muchos más. Es una novela total.

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