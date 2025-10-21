Logo El Espectador
La obra de teatro que recuerda a los desaparecidos de la Unión Patriótica

“¿Quién es Margarita León?” llega a la Sala Fanny Mikey del Centro Nacional de las Artes, en noviembre.

Redacción Cultura
21 de octubre de 2025 - 03:05 p. m.
La obra es dirigida por María Adelaida Palacio Duque y producida por Regia Colectivo.
Foto: Colectivo Chava Margarita
Es 1989.

Una niña pierde a su madre.

¡Pum! Un tiro en la cabeza.

Un tiro certero.

Un hilo de sangre desde el centro de la frente cruza hasta el asfalto, hasta el centro mismo de la tierra.

Durante años la niña creyó que había sido una muerte accidental.

El Centro Nacional de las Artes, sala Fanny Mikey, presentará los días 6, 7 y 8 de noviembre la obra ¿Quién es Margarita León?, una producción de Regia Colectivo dirigida por María Adelaida Palacio Duque. La pieza retrata la memoria en el contexto de la violencia política en Colombia.

¿Quién es Margarita León? formula preguntas sobre los orígenes, la pérdida, el duelo y la reconstrucción de la identidad desde las heridas de nuestro pasado. El público podrá, además, recorrer una instalación museográfica que acompaña la puesta en escena. Instalación que, además, contiene materiales vinculados al proceso creativo y al universo visual de la obra.

El montaje está inspirado en hechos reales: su protagonista, Carolina, es una joven de 25 años que comienza a descubrir los vacíos y verdades alrededor de la muerte de su madre, Margarita León, militante de la Unión Patriótica. A través de su búsqueda, la obra muestra el impacto que ha tenido la desaparición forzada en la vida de las familias y en la memoria de nuestro país.

Boletería y descuentos

Las entradas para ¿Quién es Margarita León? están disponibles a través de Tuboleta. Los descuentos en taquilla incluyen:

  • 50% para adultos mayores
  • 50% para estudiantes
  • 50% para miembros de las Fuerzas Militares
  • 30% para personas con discapacidad
  • 30% para empleados y contratistas del Estado

Regia Colectivo, fundado en 2020, es un grupo teatral que trabaja en torno a la escritura escénica y la relación entre ficción y realidad. Su trabajo busca “generar espacios de creación y pensamiento desde la memoria, la resistencia y la palabra”.

Por Redacción Cultura

