La Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá es nominada a los Latin Grammy 2026

El proyecto, compuesto por 10 piezas y dirigido por Manuel López Gómez, reúne composiciones del músico argentino en arreglos interpretados por los jóvenes músicos junto al Quinteto Revolucionario, ganador de un Grammy en 2019 y único grupo reconocido oficialmente por la Fundación Astor…

La música de Astor Piazzolla es el punto de partida de Revolucionario Filarmónico, el álbum con el que la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá y el Quinteto Revolucionario fueron nominados a los Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Álbum de Tango.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El proyecto, compuesto por 10 piezas y dirigido por Manuel López Gómez, reúne composiciones del músico argentino en arreglos interpretados por los jóvenes músicos junto al Quinteto Revolucionario, ganador de un Grammy en 2019 y único grupo reconocido oficialmente por la Fundación Astor Piazzolla. La grabación del álbum se realizó en el Teatro Colsubsidio.

Publicidad

¡¡ESTAMOS FELICES!! 🎉👏🏽



La Orquesta Filarmónica Juvenil de la Filarmónica de Bogotá, junto al Quinteto Revolucionario, está nominada a los Latin GRAMMY® 2026 en la categoría Mejor Álbum de Tango por Revolucionario Filarmónico. pic.twitter.com/SleMkcVdpC — Orquesta Filarmónica de Bogotá (@filarmonibogota) September 16, 2026

"¡Qué alegría y qué orgullo para Bogotá y Colombia! La Filarmónica de Bogotá está en los Latin Grammy (…) Una noticia enorme para nuestros jóvenes músicos y para una ciudad que sigue demostrando al mundo todo su talento. ¡Vamos Filarmónica!", escribió en su cuenta de X David García, director general Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB).

La secretaria general de la ciudad también se refirió a la nominación. “Una gran noticia para los jóvenes músicos bogotanos y para una ciudad que sigue llevando su talento a escenarios internacionales. Felicitaciones a nuestros jóvenes músicos! Bogotá celebra con ustedes”, escribió.

Una orquesta para músicos entre los 18 y 27 años

La Orquesta Filarmónica Juvenil hace parte de las agrupaciones de la Filarmónica de Bogotá desde 2014. Sus 40 integrantes tienen entre 18 y 27 años y proceden de diferentes regiones del país. Según indica la página de la OFB, la agrupación busca que los jóvenes instrumentistas acumulen experiencia en el trabajo orquestal mientras avanzan hacia su formación profesional.

En sus 12 años de trayectoria, ha pasado por escenarios y festivales como Bogotá es Mozart y el Festival Internacional de Música de Cartagena, y ha participado en producciones de ópera que incluyen Falstaff, Candide, El sueño de una noche de verano, Cenicienta, El caballero de la rosa y Madama Butterfly.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

