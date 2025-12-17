La Orquesta Sinfónica Nacional despedirá el año con concierto navideño en Bogotá

El concierto contará con un repertorio de clásicos navideños como “Christmas Medley” y la tradicional canción "Tutaina". Foto: Caterine Alvarado Barragán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella se convertirá en el punto de encuentro para el concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica Nacional. Este 17 de diciembre, bajo la dirección del maestro invitado, Eduardo Carrizosa, la Sinfónica presentará un amplio repertorio de villancicos y canciones festivas para todos los públicos.

La hora de llegada de los asistentes está programada para las 6:00 p.m. No se requiere inscripción previa para ingresar al evento y la entrada será libre hasta completar aforo. Este concierto será presentado gracias al programa Artes para la Paz, una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en articulación con la Asociación Nacional de las Artes.

El encuentro contará con piezas musicales como “Obertura de Navidad” de Otto Nicolai, fundador de la Filarmónica de Viena, o los clásicos navideños mundiales como “Suite El cascanueces” de Piotr Ilyich Tchaikovsky y “Christmas Medley” de Arthur Harris.

De la misma forma, se tendrá la interpretación de canciones tradicionales, ampliamente reconocidas en Hispanoamérica, entre ellas “A la nanita nana” y “Tutaina”, que contarán con el arreglo de Jesús Pinzón y Armando Velásquez respectivamente. El cierre se dará con la canción “Año Viejo” del compositor colombiano, Crescencio Salcedo.

Este concierto tendrá lugar después de las cinco presentaciones de “El Cascanueces” que ofreció la Sinfónica Nacional, en alianza con el Incoballet y el Ballet de Tosín, con solistas invitados del Ballet de la Ópera Estatal de Hungría.

Sobre la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

El 17 de agosto de 1936 tuvo lugar el primer concierto oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, bajo la dirección del maestro Guillermo Espinosa.

Desde entonces, la Sinfónica ha acompañado algunos de los momentos históricos más importantes del país, como su interpretación del Himno Nacional en la inauguración de la televisión (1954) o el acompañamiento al papa Francisco durante su visita a Colombia (2017).

En el 2003, la Sinfónica pasó a ser liderada por la Asociación Nacional de las Artes, un suceso que le permitió comenzar una nueva etapa, posterior al proceso de liquidación que atravesó en 2002.

Actualmente, la Orquesta se encuentra bajo la dirección titular del maestro Yeruham Scharovsky. A lo largo de su historia, se han presentado junto a figuras reconocidas del medio sinfónico como Igor Stravinsky; Aram Khachaturian y Aaron Copland.

Además, la Orquesta ha ganado dos Latin Grammy por “Fonseca Sinfónico” (2014) y “Niche Sinfónico” (2023), hitos que continúan alimentando su legado dentro del panorama de la música clásica colombiana.