La "Paloma de la Paz" de Botero sufrió daños tras caer del pedestal en el Museo Nacional

La obra del maestro Fernando Botero, la "Paloma de la Paz", que se encontraba exhibida en el tercer piso del Museo Nacional, cayó desde el lugar en el que se mostraba, el martes en la noche, luego de que una visitante que buscaba tomarse una foto con la pieza se acercara demasiado a la obra, lo que ocasionó que cayera desde el pedestal en el que estaba expuesta, según informó el Reporte Coronell.

Según informó el Reporte Coronell, la caída se dio cuando una visitante, identificada hasta el momento como una estudiante de Licenciatura en Educación Artística, buscaba tomarse una "selfie" con la pieza y, al acercarse demasiado a la obra, accidentalmente empujó el pedestal en el que se encontraba la obra. La escultura cayó a través del espacio abierto detrás de su pedestal hacia el segundo piso del museo donde impactó contra una malla de hierro. Al lugar acudieron expertos y personal del museo para evaluar la situación.

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Óscar Rodríguez, coordinador del área de educación del museo, afirmó al programa que la obra se encuentra en proceso de diagnóstico y evaluación de los daños. "Por su estructura y materialidad, es bastante resistente y sufrió daños mínimos. Hacia las 11:00 a. m. un grupo universitario estaba terminando su visita y los estudiantes estaban tomando fotografías de recuerdo de su visita, cuando una estudiante se sentó frente al pedestal de la obra y, accidentalmente, empujó el pedestal hacia atrás, lo que produjo la caída", dijo Rodríguez.

La escultura de 70 centímetros de alto, creada en bronce macizo y pintada de blanco, con su pico dorado, fue donada por el maestro en 2016 para celebrar el acuerdo de paz entre el Gobierno y las antiguas FARC. Cuando terminó el gobierno de Juan Manuel Santos, fue enviada al Museo Nacional; sin embargo, durante el gobierno de Gustavo Petro, regresó a la Casa de Nariño y, en julio de este año, previo a la posesión de Abelardo de la Espriella, fue trasladada de nuevo al museo.

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Por otro lado, el Reporte Coronell destacó que, tras la caída, la obra se encuentra en uno de los depósitos del museo y que sufrió daños en el ala izquierda. La institución cultural aún no se ha pronunciado; se espera que hoy se anuncie un dictamen técnico oficial sobre el estado de la obra. El Espectador intentó contactar al Museo Nacional; sin embargo, al momento de esta publicación no se ha manifestado.

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