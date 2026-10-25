La película ‘Mi sangre es petróleo’ rompe el mito de los trabajadores petroleros en México

"Si ya (Pemex) nos había retratado, pues ahora me tocaba a mí contar mi propia historia (…) Esa en la que mi padre se iba y regresaba. Así era realmente la vida de nuestra familia", cuenta la directora en…

La primera vez que la cineasta mexicana Vania Quevedo pisó un set de rodaje fue a los 15 años, cuando su padre participaba en una publicidad institucional de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) que mostraba a los trabajadores petroleros como "hombres de familia", una realidad que contrasta en su documental ‘Mi sangre es petróleo’.

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"Si ya (Pemex) nos había retratado, pues ahora me tocaba a mí contar mi propia historia (…) Esa en la que mi padre se iba y regresaba. Así era realmente la vida de nuestra familia", cuenta la directora en una entrevista acerca de su ópera prima, que compitió en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y recibió el premio ‘La Musa’ a Mejor Largometraje Documental.

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Quevedo nació en Macuspana, Tabasco, municipio de origen del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien impulsó la construcción de la polémica refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas, una zona del sureste del país rodeada de cerca de 50 plataformas petroleras marinas.

La cineasta mexicana advierte que crecer en un entorno dominado por la infraestructura petrolera tiene consecuencias no solo ambientales, sino también sociales, pues de generación en generación se hereda el "mito" de que trabajar en el sector petrolero, en una empresa como Pemex, garantiza "una vida digna para ti y para tu familia".

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Con entrevistas a su padre y a varios trabajadores de Pemex, Quevedo muestra la cara de la "precariedad laboral" en este sector que promete contratos indefinidos y jubilaciones justas a su personal fijo, mientras que los trabajadores de plataformas en modalidad transitoria se enfrentan a despidos injustificados, así como a "desgastes físicos y psicólogos".

"Mi papá dormía tres horas diarias sobre todo cuando el pozo (petrolero) tenía problemas, gran parte de su vida se la pasó trabajando, encerrado por largos periodos en la plataforma, con la promesa de algún día tener una vejez tranquila", subraya, al señalar la aspiración que terminó por fragmentar a su familia y a la de muchas en su ciudad.

Romper con la tradición

Quevedo afirma que su profesión como cineasta y la realización de este documental son su manera de romper con esa tradición familiar en la que su padre, abuelo y bisabuelo dedicaron su vida al petróleo.

"Mi padre esperaba que me dedicara al petróleo y no a las artes. No solo yo, también mis hermanos, sin embargo, nosotros elegimos las artes antes de seguir ese encadenamiento generacional de trabajar en el petróleo", relata.

Según información publicada en el sitio de Pemex, en 1951 se descubrió el yacimiento de petróleo José Colomo situado en Macuspana y fue siete años después cuando comenzó a operar el conjunto industrial Ciudad Pemex, en Tabasco, "una de las obras más ambiciosas realizadas por la industria petrolera mexicana".

Bajo ese contexto, Pemex ha marcado a tres generaciones en la familia de Quevedo. Incluso la cineasta reconoce que cada vez hay más mujeres trabajando en las plataformas petroleras, por lo que no descarta que su pequeña hija, Mar, algún día quiera seguir ese camino.

‘Mi sangre es petróleo’ empezó a idearse en 2016 con la colaboración de Rupestris Films, productora de Vania Quevedo, así como de Omar Lara, productor ejecutivo en Disruptiva Films

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